Trezirea la 4 dimineața și zborul zilnic spre serviciu

Racheal Kaur locuiește în Penang, în nordul Malaeziei, iar locul ei de muncă se află la 400 de kilometri distanță, în capitala Kuala Lumpur. În fiecare zi, se trezește la 4 dimineața, pleacă cu mașina la aeroport, iar apoi urcă în avion. După un zbor de 30–40 de minute, ajunge la birou la 7:45.

Angajată ca asistent manager în departamentul de operațiuni financiare al companiei AirAsia, ea repetă acest ritual de luni până vineri, acumulând peste 4.000 de kilometri pe săptămână.

„Vreau să fiu lângă copiii mei”

Deși ar fi putut să se mute în Kuala Lumpur și să se întoarcă acasă doar în weekenduri, Racheal a ales alt drum. Ea spune că vrea să fie prezentă zilnic alături de cei doi copii ai săi, de 11 și 12 ani.

„Toată oboseala dispare. Este o bucurie să-i văd în fiecare seară”, a povestit femeia pentru CNA Insider.

Costuri mai mici decât chiria din Capitală

În ciuda navetei spectaculoase, cheltuielile sale lunare sunt mai mici decât dacă ar locui în Kuala Lumpur. Biletele de avion o costă circa 236 de euro pe lună, în timp ce chiria în capitală ar fi de aproximativ 322 de euro. La asta se adaugă și diferențele la prețul mâncării: 64 de euro pe lună la Penang, față de 128 de euro la Kuala Lumpur.

„Unii îmi spun că sunt nebună, dar pentru mine contează economiile și faptul că sunt lângă copii”, a spus Racheal.

Între relaxare și vinovăția pentru poluare

În timpul zborurilor zilnice, femeia își ocupă timpul rugându-se, ascultând muzică și privind pe geam. Dar naveta ei are un preț ascuns: potrivit estimărilor, ea emite aproximativ 280 kg de CO2 pe zi, adică 67,2 tone pe an.

Deși recunoaște acest impact, Racheal afirmă că pentru ea avionul nu e un lux, ci pur și simplu mijlocul de transport spre serviciu.

AirAsia, compania la care lucrează, i-a sprijinit decizia, iar acest mod de a face naveta a devenit parte din rutina ei zilnică.