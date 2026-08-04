Curtea de Apel București a decis suspendarea hotărârii adoptate de Guvern condus de Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură, care prevedea suspendarea permisului de conducere pentru șoferii ce nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile.

Măsura a fost contestată de Partidul Social Democrat (PSD), care a susținut că guvernul interimar nu avea dreptul legal să aprobe aceste norme. Potrivit Profit.ro, controversa ar putea întârzia implementarea măsurii, inițial programată să intre în vigoare pe 25 august 2026.

Ce prevede ordonanța de urgență

Ordonanța de urgență privind reforma administrației publice, publicată în Monitorul Oficial pe 24 februarie 2026, stipulează că șoferii care nu își achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile vor avea permisul suspendat temporar. Durata suspendării urma să fie proporțională cu valoarea amenzii neplătite: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați. Statul ar urma să restituie permisul doar după plata integrală a datoriilor către bugetul local.

Potrivit ordonanței, Guvernul avea la dispoziție 60 de zile de la publicare pentru a emite normele de aplicare, termen ce a expirat la finalul lunii aprilie. Totuși, acestea au fost adoptate abia în luna iulie, la câteva luni după ce Guvernul Bolojan fusese demis prin moțiune de cenzură, pe 5 mai 2026.

PSD contestă legalitatea hotărârilor Guvernului Bolojan

Într-un context politic tensionat, PSD a sesizat Curtea de Apel București, contestând legalitatea a 11 hotărâri luate de Guvernul Bolojan după demiterea sa. Printre acestea s-a numărat și hotărârea privind aplicarea măsurilor din ordonanța de urgență pe tema amenzilor de circulație. Social-democrații susțin că Executivul demis nu avea dreptul constituțional să adopte astfel de măsuri, invocând avize negative ale Consiliului Legislativ, al cărui președinte este Florin Iordache. „Organele fiscale locale înregistrau în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmiteau contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o somație de plată”, explică Guvernul Bolojan.

Somația ar fi conținut date despre suma restantă, termenul de 90 de zile pentru plată, precum și perioada de suspendare a permisului în cazul neachitării.

Posibile întârzieri legislative

Potrivit Profit.ro, decizia Curții de Apel București complică situația, iar un nou Guvern ar putea să nu fie învestit înainte de luna septembrie, când Parlamentul își reia activitatea.

În aceste condiții, aplicarea măsurilor ar putea fi amânată până la formarea unui nou Executiv.

Guvernul Bolojan a anunțat că va contesta decizia Curții de Apel București. Executivul susține că normele adoptate erau esențiale pentru a clarifica atribuțiile autorităților fiscale locale, ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru a stabili mecanismele de schimb automat de date între sistemele informatice implicate în aplicarea măsurii.

De asemenea, Executivul a explicat că șoferii ar fi avut posibilitatea să reducă perioada de suspendare a permisului cu o treime dacă prezentau dovada plății tuturor amenzilor restante. „La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate”, se menționează în ordonanța adoptată de Guvern.

În cazul în care Curtea de Apel va menține decizia de suspendare, procesul de implementare a măsurii va trebui reluat de viitorul Guvern. Până atunci, șoferii care nu își achită amenzile sunt scutiți, temporar, de riscul suspendării permisului de conducere.

Cum ar urma să funcționeze noul mecanism de suspendare a permiselor de conducere

Conform ordonanței, șoferii au la dispoziție 90 de zile pentru a achita amenzile contravenționale primite, termen calculat de la data comunicării procesului-verbal. Dacă nu își îndeplinesc obligațiile, perioada de suspendare a dreptului de a conduce se determină în funcție de suma datorată: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Fracțiile de zi nu sunt luate în considerare.

Suspendarea începe la ora 0.00 a celei de-a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile și se încheie la ora 24.00 a ultimei zile de suspendare. Pentru evitarea acestei sancțiuni, organul fiscal local este obligat să transmită o somație de plată în cel mult 30 de zile de la identificarea restanțelor. Somația va include detalii precum data-limită pentru achitarea amenzii și perioada exactă de suspendare.

Dacă șoferii își achită amenzile restante, dreptul de a conduce este redobândit în termen de două zile lucrătoare de la constatarea plății integrale.