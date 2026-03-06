„După doi ani de muncă, casa este în sfârșit gata”

Designerul de interior Elena Karaman Karić a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din proprietatea pe care a construit-o, iar imaginile arată o locuință spațioasă, cu piscină și interioare elegante, inspirate de stilul mediteranean.

Potrivit publicației sârbe Blic, vila este rezultatul unui proiect la care Karaman a lucrat timp de doi ani.

Designerul a povestit pe Instagram că proiectul a fost pentru ea o experiență intensă, dar și o etapă importantă din punct de vedere personal.

„Ce dar sublim de la Dumnezeu este posibilitatea exprimării creative. După doi ani lungi de muncă, această proprietate din portofoliul meu de dezvoltare imobiliară este în sfârșit finalizată. A fost o experiență neprețuită”, a scris ea.

Karaman spune că lucrul la vilă a însemnat nu doar construcție și design, ci și multe obstacole, pe care a trebuit să le depășească pe parcurs.

Vila din Provence este pregătită pentru vânzare

Proprietatea din sudul Franței este acum complet finalizată și pregătită pentru eventualii cumpărători.

Designerul spune însă că nu este sigură dacă o va vinde imediat sau dacă o va păstra pentru o perioadă în portofoliul său.

„Această proprietate este gata pentru viitorii ei proprietari. Și poate va rămâne în portofoliul personal pentru o vreme”, a mai spus ea.

Cine este Elena Karaman Karić

Elena Karaman este cunoscută în Serbia ca designer de interior și mobilier. Ea este fiica creatoarei de modă Verica Rakočević și a fost căsătorită cu Jugoslav Karić, membru al influentei familii Karić.

Omul de afaceri Bogoljub Karić a vorbit la un moment dat despre ea și a spus că o consideră „o femeie extrem de creativă”.

„Elena este o femeie extraordinar de creativă și are valori enorme. Este o onoare pentru noi că a făcut parte din familia noastră”, a declarat acesta.

