Fenomenul manipulării copiilor pe net. „Nepoatele mele fotomodele! Produceți poze”. Cum aborda fondatorul Forever Young minore pe site-ul pentru copii Clopoțel.ro

Am reușit să identificăm două dintre conturile lui Alexandru Marcu de pe o variantă de arhivă a site-ului Clopoțel, platformă online unde copiii se întâlneau pentru socializare, jocuri și teme.

El administra pe site un fan club, numit „nepoatele mele-fotomodele!”, unde bărbatul le cerea fotografii unor copile de pe Clopoțel. „Produceți poze”, le încuraja el.

Cinci tinere au depus plângere penală împotriva lui Alexandru Marcu. DIICOT a clasat recent dosarul privind infracțiunile de trafic de persoane și trafic de minori. Celelalte acuzații, de viol, sex cu minori sau racolare de minori, vor fi cercetate într-un dosar separat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

De la începutul documentării acestui caz, Libertatea a identificat cel puțin 12 tinere care susțin că Marcu le-a abuzat sexual. Primul episod din serie poate fi citit aici.

„Un fel de Hi5 pentru copii”

Alexia Udriște avea 12-13 ani când Alexandru Marcu, mai mare cu 19 ani, a intrat în vorbă cu ea pe site-ul Clopoțel.ro, „un fel de Hi5 pentru copii”. Tânăra a acceptat să povestească pentru Libertatea cu numele real. „Eram în gimnaziu, asta știu sigur, dacă nu mă înșel, în clasa a VII-a”, își amintește ea în prezent despre perioada 2008-2009.

Cârligul lui Marcu a fost, ca și cu alte fete, arta. Așa cum se vede ea astăzi, Alexia era o adolescentă „teribilistă”, care voia să dea la un liceu de arte. Bărbatul i-a spus că și el e artist și „are o casă la mare, unde se pictează”, relatează Alexia.

Au început să vorbească nopțile, mai întâi pe forumul site-ului Clopoțel, apoi pe Yahoo Messenger, în vacanță sau când adolescenta mergea la bunici.

Nu a fost singurul caz.

Arta a fost doar introducerea

Alexandru Marcu a abordat-o în 2007 și pe Codruța* tot pe Clopoțel. Fata, mai mică decât el cu 15 ani, era în clasa a VIII-a. S-a folosit tot de legătura cu creativitatea pentru a o ademeni.

„Mie îmi plăcea arta, lui îi plăcea arta. Eu am pictat de mică, a pictat și el. Eu sunt cinefilă, el, cinefil”, povestește ea azi. Fata nu împlinise încă 15 ani la momentul acelor conversații.

Doar că discuțiile nu s-au oprit la artă, în niciunul dintre cazuri.

Presiunea

„Îmi făcea remarci legate de sâni sau de gât”, își amintește Alexia, acum în vârstă de 27 de ani. „Complet random (la întâmplare, n.r.) în conversație, știi? Încât să te facă să rămâi un pic blocat, să nu știi cum să reacționezi”.

„Țin minte că mă întreba dacă am prieten, dacă mă masturbez, ce-am făcut împreună cu prietenul meu”, continuă ea. „Și întrebările legate de părinți erau prezente”, „care e situația cu familia”.

Când a aflat că are probleme acasă, bărbatul i-a spus de mai multe ori să meargă să lucreze în Vama Veche, pentru afacerea lui, Forever Young, și să trăiască „această viață diferită”, relatează Alexia. „Îmi spunea că are foarte multe fete care lucrează cu el și fac bijuterii, duc o viață boemă și toți sunt prieteni”. Le numea „fetele lui”.

Era un soi de presiune, adică nu era doar o propunere. Era cineva care voia să mă convingă să fac ceva. Și sentimentul ăla m-a făcut să-mi dau seama că e ceva în neregulă. Ea adaugă:

„Un vibe foarte neplăcut”

Presiune a fost și pentru Codruța. „El a insistat multă vreme să ne vedem. Nu am vrut să ne vedem. Știam deja că are o vârstă mult mai înaintată, știam deja că are mai multe prietene”, povestește ea.

Alexia a întrerupt contactul cu Alexandru Marcu după ce le-a cunoscut pe două dintre partenerele lui, la un târg din orașul ei. Fetele, care i-au inspirat „sfială, timiditate, frică, un vibe foarte neplăcut”, au rugat-o să le ajute la vânzare. A simțit atunci o teamă.

În cazul Codruței, lucrurile nu s-au oprit în online.

„Sunt una dintre victimele lui minore”, a scris ea, 16 ani mai târziu, într-un e-mail trimis unuia dintre reporterii Libertatea.

Cel puțin 12 victime, 11 dintre ele minore

După ce Libertatea a publicat investigația despre Alexandru Marcu, în care șase tinere povestesc că au fost abuzate sexual de el în adolescență, mai multe persoane ne-au contactat. Ele ne-au relatat experiențe similare de abuz.

În total, am identificat cel puțin 12 victime, de la începutul documentării acestui caz, 11 dintre ele fiind minore la momentul când a început abuzul, conform declarațiilor lor.

Dintre cele 12:

9 fete au povestit pentru Libertatea că au fost abuzate sexual de către Alexandru Marcu, iar mărturiile lor sunt susținute de alte persoane și de conversații de pe internet. Acuzațiile lor includ: viol, tentativă de viol, racolare de minori sau act sexual cu un minor.

În afară de acestea, am mai identificat două victime minore a căror poveste a fost confirmată din multiple surse. Acestea nu au dorit însă să stea de vorbă cu reporterii ziarului. Au ajuns să locuiască cu el de la vârste foarte fragede (una dintre ele de la 11 ani), timp de mai mulți ani.

O altă fată, care, de asemenea, nu a dorit să discute cu ziarul, a depus plângere penală pentru viol.

În total, au fost cinci plângeri penale depuse împotriva lui Alexandru Marcu, pentru fapte petrecute în perioada 2003-2019.

Ce am găsit în arhiva site-ului Clopoțel

Ca să aflăm mai multe despre interacțiunile online ale lui Alexandru Marcu cu fete minore, am folosit Wayback Machine, serviciu care salvează poze ale site-urilor la diverse intervale de timp. Așa poți să vezi cum arăta un anumit site acum 15 ani, de exemplu. În acest caz, clopoțel.ro.

Wayback Machine este considerat cel mai bun motor de căutare pentru site-uri vechi. Site-ul clopoțel.ro din 2007 nu mai este activ, dar există unul nou cu același nume. Unele secțiuni s-au păstrat – referate, jocuri, horoscopul zilei și bacalaureat -, însă cea de comunitate a fost scoasă. Pe lângă materialele pentru școală și jocurile pe care copiii le căutau, aceștia ajungeau și să socializeze.

Înainte, copiii și adolescenții își puteau crea pe site ceea ce se chema o pagină personală, unde încărcau fotografii, își treceau data nașterii completă, chiar și numele real uneori, hobby-urile și citate care li se păreau interesante. Existau conversații private, dar și publice în dreptul fiecărui profil.

Însă nu doar elevii își conturau un astfel de profil, ci și bărbați precum Alexandru Marcu, care la 30 de ani îndemna pe acest site fete de școală generală și liceu să trimită poze pentru el în diverse ipostaze, dansând, de pildă.

Am analizat unul dintre profilurile lui Alexandru Marcu și astfel am găsit și conturile fetelor, cele mai multe între 9 și 17 ani, cu care a interacționat. Ne-am uitat peste zeci de pagini și conturi.

Alexandru Marcu administra un „fan club” numit „nepoatele mele-fotomodele!”, unde le cerea „nepoatelor” – fete minore care aveau cont pe site-ul Clopoțel – să pună poze cu ele

Contactat de Libertatea, Alexandru Marcu a spus că nu vrea să ofere un punct de vedere. A precizat însă că reporterii ziarului nu au încercat să discute cu el când s-a publicat investigația. Libertatea a discutat cu Marcu în ianuarie și a publicat declarațiile sale.

„Eu nu am niciun comentariu de făcut, îmi pare foarte rău că ați ales calea asta. În opinia mea, ar fi trebuit să vorbiți un pic cu mine, să mă cunoașteți personal. Dumneavoastră ați ales o altă cale. Ați mers pe o poveste în opinia mea falsă. Nu vreau să comentez. Ați făcut foarte mult rău complet aiurea. (…) Nici măcar nu e povestea dumneavoastră, cineva v-a dictat povestea. Niște oameni s-au înțeles ca să facă lucrul ăsta.”

Pe internet, copiii sunt puși în fața unor „anonimi” despre care nu știu nimic

La profilul lui de pe Clopoțel, Marcu nu și-a trecut numele real, ci a ales porecla Pensionar. În schimb, și-a pus data nașterii completă, care corespunde cu data nașterii regăsită în informațiile despre el și afacerea Forever Young de la Registrul Comerțului.

„Avea un nickname: pensionar, pentru că spunea că este tânăr, dar are viață de pensionar, că nu muncește”, povestește Codruța.

Există 37 de capturi ale site-ului Clopoțel din perioada 9 martie 2007 – 20 ianuarie 2012 pentru contul „Pensionar”, când Marcu a fost activ acolo.

Comentariu lăsat pe pagina unei adolescente

Conform arhivei, activitatea mai intensă a avut-o în 2007, după care și-a redus-o treptat. Pe 20 ianuarie 2012, în cea mai recentă și ultima captură a site-ului disponibilă, profilul lui avea, în total, 125.417 vizite.

Marcu a creat și un grup, „Dacă prostia ar durea”, dar și un fan club, „nepoatele mele fotomodele”, ambele cu link pe profilul lui.

În afară de contul „pensionar”, mai folosea pe Clopoțel un cont numit „sexmachine” (mașină de sex, n.r.). De pe acest cont a vorbit cu Alexia.

Și-a dat întâlnire cu o fată de 15 ani

La finalul anului 2007, Marcu și-a dat întâlnire cu o fată în vârstă de 15 ani, potrivit profilului ei, la Cafeneaua Actorilor de la Universitate, arată conversațiile de pe Clopoțel.

Tot pe clopoțel.ro, Alexandru Marcu i-a scris unei fete de 12 ani, conform vârstei de pe contul ei, care avea următoarea descriere la profil: „Sunt șatenă, am ochi căprui, sunt înaltă. Vreau să-mi fac noi prietene”.

„Vrei să fiu eu noua ta prietenă?”, a comentat Marcu.

„Mai mulți pupici”

Printre fetele cu care discuta frecvent era și Codruța, atunci în clasa a VIII-a. Fata abia descoperea cum e să chiulești de la școală și se stresa pentru simularea la Capacitate. „Mi-e puțin frică pt k a fost prima dată când am plecat de la ore și sper să nu mă obișnuiesc cu asta…”, scria în jurnalul ei de pe Clopoțel.ro în primăvara lui 2007.

„Cred că tu faci manevra cu plecatu’ ca să primești mai mulți pupici!”, i-a scris el, între altele, în aceeași perioadă. „Era o glumă, ce te aprinzi așa!”, a continuat bărbatul, după câteva minute.

Comentariu lăsat Codruței (15 ani), în 2007, pe Clopoțel.ro de către Alexandru Marcu (30 de ani). O parte dintre conversațiile lor au fost arhivate și sunt dovada comunicării dintre ei.

Au povestit mai întâi pe Clopoțel, apoi s-au mutat pe Yahoo Messenger, unde discuțiile erau private. Acolo au schimbat mesaje luni în șir, zilnic, povestește Codruța.

Cum a acceptat fata să se vadă: „S-a creat mediul de încredere”

După ce Marcu a insistat în tot acel timp, Codruța a agreat într-un final să se întâlnească cu el, spune ea.

„A existat un moment în care evident am cedat, pentru că au fost și foarte multe apropouri sau sugestii. Și, pe de altă parte, s-a și creat mediul ăla de încredere”, povestește Codruța, acum în vârstă de 31 de ani, într-un interviu care a durat mai mult de trei ore.

Se oprește uneori în timpul conversației, ca să își adune gândurile. Despre unele lucruri discută pentru prima oară cu cineva.

S-a văzut prima dată cu el chiar după Balul Bobocilor, la începutul clasei a IX-a. Marcu avea 30 de ani.

Bărbatul a insistat ulterior ca ea să se mute cu el și cu iubitele lui, mai spune Codruța, și să lucreze cu ei, însă fata a refuzat. Dorea să își continue școala și știa că familia ei nu ar fi acceptat niciodată așa ceva. Ea doar îi vizita din când în când.

La acel moment, el locuia cu trei partenere majore, dar și cu o „iubită” minoră, cu un an mai mică decât Codruța. Toate fetele lucrau pentru afacerea Forever Young.

Fata s-a privit în „oglinda a ceea ce urma să devin”

Bărbatul nu muncea deloc: „Nu își făcea mâncare, nu își spăla haine, nu-și făcea curat”, povestește Codruța, care a început să observe interacțiunea din „familia” Forever Young. Spunea despre el că e „generalul”, cel cu responsabilitatea, iar fetele, „soldații” lui.

Celelalte fete erau „cumva oglinda a ceea ce urma să devin eu și nu-mi doream să văd chestia asta”, mai povestește ea.

Despre Alexandru Marcu ține minte că era „foarte gelos și foarte posesiv, și foarte obsedat de faptul că cineva ar putea să-i atingă vreo fată”. Și ei i-a cerut să nu se mai vadă cu colegii de liceu cu care se împrietenise. „Vorbea despre iubire absolută și chestii de-ale lui, că femeia trebuie să fie pură și inocentă și să nu o atingă altul, nici măcar cu mâna.”

„Nu era un consimțământ conștient”

Când Alexandru Marcu a întreținut relații sexuale cu ea prima dată, a dus-o în casa mamei lui, povestește Codruța.

Marcu nu a forțat-o fizic, dar nici nu simte că a lăsat loc ca ea să fi spus „nu”, relatează tânăra. „Alex a avut consimțământul meu, doar că nu era un consimțământ conștient”, spune ea. „Nu știam ce mi se întâmplă. Adică eu nu știam că fac sex atunci, oricât de stupid sună.”

Marcu a insistat să facă sex în grup cu el și iubitele lui, inclusiv cu cea minoră, dar a refuzat, continuă Codruța. „Chiar nu am putut.”

Metoda lui era persuasiunea, adaugă tânăra. „Tot timpul părea că sunt cu un pas în urmă și că trebuia să fac lucrurile mult mai repede, trebuie să mă mut cu el mai repede, trebuie să fiu cu el mai repede”, povestește ea.

Codruța confirmă multe dintre aspectele relatate și de alte tinere în interviurile cu Libertatea sau în plângerile penale: Marcu le dădea să consume alcool înainte de a întreține relații sexuale, era extrem de posesiv, le spunea că „odată ce femeia are menstruație, înseamnă că ea e clar pregătită pentru raport sexual”, le întreba dacă sunt virgine. În același timp, le dădea să ia, mult mai des decât recomandat, „pastila de a doua zi”.

Concurență între fete pentru „cine se poartă cel mai frumos cu el”

Presiunea era exercitată și prin intermediul celorlalte fete, adaugă ea, „prin felul în care el le educase și reeducase, ca să zic așa”.

„Era o goană din asta în a-l mulțumi pe Alex, cine e persoana care îl mulțumește cel mai mult, cine se poartă cel mai frumos cu el, cine este cea mai bună dintre toate. Crease o cursă”, explică Codruța. Marcu le sabotase acestora încrederea în ele, mai spune ea, le făcea să creadă că nu se pot descurca fără el.

Codruța a continuat să se vadă cu acesta „un an, poate un an și jumătate”. Povestește că, într-un fel, îl admira pe Alexandru Marcu, că a învățat lucruri de la el, dar în același timp, simțea că nu ținea cont de voința ei.

„Am avut feelingul ăsta că ceva nu e în regulă. Și nu doar că nu e în regulă, că nu vreau să mi se întâmple lucrurile astea ce mi se întâmplau”, își descrie ea emoțiile de la acea vreme.

„Toată lumea știa”

„Primele mele sentimente legate de experiența asta au fost de rușine și de vinovăție”, spune Codruța. „Vinovăție că am ajuns în situația aia, că nu am avut grijă de mine, că nu am zis nu, că nu am putut să fiu mai puternică, că nu am avut mintea de acum.”

Codruța crede că toată lumea din anturajul lui știa despre ce se întâmplă.

Și asta era o presiune. Adică de ce nu i se pare greșit prietenului lui sau mamei lui sau oricărei persoane din Vamă, pentru că toată lumea știa chestia asta. Cumva îmi crease ideea că eu am crescut într-o familie foarte tradițională și m-au crescut foarte greșit, cu o mentalitate antică și că uite ce deschiși sunt oamenii și e ok să trăiești ca el. Tânăra adaugă:

Ceea ce s-a întâmplat are toate „componentele unui viol”, spune ea, „prin diferența de putere, prin diferența de vârstă, prin faptul că eu nu știam și nu eram foarte conștientă”, dar multă vreme nu a perceput faptele așa.

„Dacă eram mai bine pregătită, n-aș fi fost o pradă atât de ușoară”, crede tânăra.

Rușinea nu a dispărut de tot. A rămas și multă confuzie. Însă curajul și dorința de a vorbi au fost mai puternice decât rușinea.

„Mai produceți câte ceva”

Pe Clopoțel, locul unde o abordase pe Codruța, Alexandru Marcu administra un fan club numit „nepoatele mele-fotomodele!”.

„Ce nepoată dansează cel mai frumos moștenește pe moșu. shi când puneți poza, scrieți de la cine, să știu cui dau averea”. Așa suna prezentarea fan clubului.

„Nepoatele” – adică diferite fete de pe Clopoțel, care ajunseseră în grupul lui – erau încurajate să pună fotografii cu ele. Doar numele fotografiilor au fost arhivate, imaginile în sine nu au fost salvate, prin urmare nu mai pot fi vizualizate.

Pe 8 mai 2007, Marcu le scria fetelor din acest grup: „ce durează așa mult până vă rupeți în figuri cu frumusețea voastră. Scopul grupului e să vă lăudați cu cât de frumoase și extraordinare [să nu mai vb (vorbim, n.r.) de deștepte și creatoare:))] sunteți!”.

Două săptămâni mai târziu, când s-a înscris încă o fată în grup, Marcu i-a dat sarcina să le mobilizeze și pe celelalte 19 fete: „bine ai venit, Any mititica. după cum vezi, frumoasele de pe aici cam lenevesc, poate le trezești u… te aștept și în grupul meu, discuțiile acolo sunt mult mai aprinse. aici îți poți etala sensibilitatea și talentele, acolo cultura și inteligența”.

De Ziua Copilului, pe 1 iunie 2007, Marcu insista din nou ca fetele să expună poze: „Mi-ar plăcea să mai produceți și voi câte ceva”.

Una dintre minorele care locuiau cu Marcu avea și ea cont pe Clopoțel și făcea parte din fan clubul lui. Le îndemna pe celelalte din grup să urce pe site fotografii cu ele: „mai puneți și voi, fetelor, poze pentru domnul pensionar, eu am pus :D”.

Această metodă o foloseau în special partenerele majore ale lui Marcu, în viața de zi cu zi, ca să atragă minore care să muncească pentru Forever Young și să întrețină relații sexuale cu bărbatul.

În acel așa-numit fan club de pe Clopoțel fusese adăugată și o altă adolescentă care a făcut plângere împotriva lui Marcu și a cărei poveste am spus-o pe larg în al doilea episod al investigației.

„Dacă prostia ar durea”

În ce privește celălalt grup al lui Marcu, „dacă prostia ar durea”, în octombrie 2007 făceau parte din el peste 60 de persoane, majoritatea fete, printre care se număra și una dintre partenerele majore ale bărbatului, care și-a lăsat numele real și anul nașterii.

Mai erau printre membri: aceeași fată minoră pe care Marcu a luat-o sub acoperișul lui, precum și Codruța.

Pe alte fete de pe grup, cu vârste între 9 și 10 ani la acea vreme, Libertatea le-a contactat recent. Acestea considerau Clopoțel atunci doar „un site pentru copii”. Una dintre fete ne-a explicat că nu se aștepta să fie un adult printre cei care-i trimiteau mesaje. Presupuneau că toți sunt copii, ca ele.

Mă jucam un joc gen FarmVille din ce îmi amintesc și am ajuns să-mi fac profil acolo ca să accesez și alte jocuri. O tânără ne-a povestit despre contextul în care și-a creat contul pe site în copilărie:

Aceasta era descrierea de pe profilul ei: „Sunt elevă în clasa a treia, am 9 ani și sunt o foarte bună jucătoare de tenis, ador cititul și desenul. Învăț foarte bine la școală și materiile mele preferate sunt: matematica, desenul și informatica”.

O adolescentă de 13 ani îi împărtășea online visul ei: „Eu nu vreau chiar să ajung model, eu vreau o actriță super celebră de filme mijto în niciun caz de telenovele, o cântăreață superbă shi iubită sau alte de-astea, dar să am un corp de model”.

Pe Clopoțel, bărbatul făcea uneori glume legate de vârsta lui: „Ia privitzi cum trece vremea, toate fetele-mi spun nenea”, scria el într-un comentariu. Dar faptul că utilizatoarele erau prea naive ca să bănuiască cine ar putea fi oamenii din spatele unora dintre conturile de pe Clopoțel reiese și din statusurile lor. „Îmi place să cânt, să dansez. sunt o fire veselă”, se descria o fetiță care avea doar 10 ani în 2007, când era în grupul „dacă prostia ar durea”.

Citește aici toate articolele publicate de Libertatea despre cazul Alexandru Marcu:

