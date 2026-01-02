Protest al fermierilor anunțat în data de 5 ianuarie

Potrivit organizațiilor din domeniu, dacă Executivul nu intervine rapid cu măsuri corective, agricultura riscă un colaps generalizat – zeci de exploatații se confruntă deja cu executări silite, iar multe altele sunt pe punctul de a falimenta din cauza costurilor record de producție și a prețurilor de vânzare scăzute, potrivit publicației 7 Media.

Politicile de austeritate promovate de premierul Ilie Bolojan sunt percepute în mediul rural drept o condamnare la sărăcie. Fermierii afirmă că guvernul adoptă o abordare pur tehnocrată, care ignoră particularitățile agriculturii – un domeniu dependent de cicluri lungi de producție și de factori naturali imprevizibili.

Dacă negocierile programate în perioada următoare nu vor aduce rezultate, agricultorii avertizează că sunt pregătiți să reia protestele, să blocheze drumuri naționale și puncte de frontieră, pentru a forța autoritățile să trateze siguranța alimentară a României ca prioritate strategică.

Ștefan Muscă, un fermier din județul Giurgiu și președinte al Sindicatului Fermierilor Patrioți, a spus la Antena 3 că s-a cerut autorizație de protest pentru data de 5 ianuarie și că oamenii vor veni cu tractoarele la București.

Revendicările fermierilor

Principala nemulțumire a fermierilor vizează pachetul de măsuri fiscale adoptat recent, solicitând de urgență:



– Eliminarea „taxei pe stâlp”: Reintroducerea sau menținerea unor taxe pe construcțiile speciale este văzută ca o barieră în calea modernizării fermelor.

– Reducerea poverii fiscale: Agricultorii cer scutiri de taxe și impozite pentru a compensa pierderile masive din ultimul an.



– Finanțare cu capital românesc: O cerință constantă este înființarea unei bănci pentru agricultură, cu capital de stat, care să ofere credite cu dobânzi subvenționate, eliminând dependența de băncile comerciale străine.

Probleme întâmpinate de agricultori

Asociațiile agricole semnalează întârzieri majore în plata subvențiilor, deși fermierii au depus deja la primării procesele-verbale de calamitate. Deși seceta și fenomenele meteo extreme din 2025 au fost recunoscute oficial, fondurile necesare pentru reluarea lucrărilor agricole în 2026 nu au ajuns la beneficiari.

Lipsa lichidităților blochează activitatea multor producători, care nu mai pot achiziționa semințe, îngrășăminte sau combustibil pentru campania de primăvară.



De asemenea, fermierii evidențiază o situație paradoxală: costurile de producție cresc neîntrerupt, dar prețul cerealelor s-a prăbușit la niveluri similare celor de acum un deceniu și jumătate. În lipsa unui preț minim garantat, producătorii locali devin vulnerabili în fața marilor traderi internaționali, iar activitatea agricolă tot mai puțin profitabilă.

Mulți mici fermieri iau deja în calcul să renunțe la terenuri și producție în 2026, considerând că supraviețuirea economică a fermelor nu mai este posibilă.



