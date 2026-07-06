Fetița se afla acasă, în dormitorul mamei, în momentul cutremurului

Karina Blanco, instructor de spinning, pregătea o nouă sesiune de antrenament când pământul a început să se cutremure.

„Când am realizat magnitudinea, am început să strig: Fiica mea, fiica mea. M-am urcat în mașină și am condus cât de repede am putut”, povestește Karina, cu lacrimi în ochi.

Fabiana, fiica ei, era acasă, în apartamentul de la primul etaj al unui bloc cu zece nivele din Caraballeda, statul La Guaira, când clădirea s-a prăbușit.

În momentul cutremurului, Fabiana se afla în dormitorul mamei.

„Am fugit în bucătărie și m-am ținut de tejghea, dar pereții din jurul meu s-au prăbușit. Am fost aruncată la pământ”, își amintește Fabiana.

Rămasă prinsă sub ruine, fata s-a trezit înconjurată de tăcere și întuneric.

„Sunt o persoană anxioasă și claustrofobă, dar nu știu cum, o liniște ciudată m-a cuprins. Poate mintea mea era în stare de șoc”, spune ea.

Karina a ajuns la locul tragediei și a văzut că blocul în care locuiau dispăruse.

„Am văzut o clădire, apoi un gol unde era blocul nostru, și apoi altă clădire. Mi-am pierdut orice speranță când am văzut jumătate din patul fiicei mele ieșind din dărâmături”, povestește ea.

Voluntarii și vecinii au auzit strigătele disperate ale mamei

Strigătele disperate ale mamei au fost auzite de voluntari și vecini, care au încercat să o consoleze, dar speranțele păreau slabe.

Sub ruine, Fabiana a găsit o sticlă de ketchup și niște brânză rasă, care i-au oferit energia necesară pentru a rămâne conștientă.

„Pentru un motiv ciudat, aveam speranță și credință”, mărturisește ea. În plus, a descoperit telefonul mobil, dar rețelele erau căzute. Fabiana a înregistrat un video: „Apartament – Ritamar Palace. A fost un cutremur și multe dărâmături au căzut. Nu este lumină. Nu vine nimeni să ne salveze. Sunt singură. Mulți vecini sunt prinși sub ruine. Avem nevoie de ajutor”.

La fața locului, pompierii au încercat să o localizeze pe Fabiana, dar nu au reușit. Karina oscila între speranță și disperare.

„Mi-au spus că nu se mai poate face nimic și au plecat. Atunci a venit Viktor, un voluntar, care m-a întrebat ce se întâmplă. El a fost eroul meu”, spune mama.

Viktor s-a urcat pe dărâmături și a început să strige numele fetei. Fabiana l-a auzit și a răspuns. „Am strigat la toți: Fiica mea este în viață!”, își amintește Karina.

Pompierii din Caracas au ajuns la locul tragediei, dar condițiile erau dificile, mai ales după lăsarea întunericului. Karina a alergat printre oameni cerând lanterne și ajutor. Motocicletele și mașinile au iluminat zona, iar echipa de salvare a început să sape cu unelte improvizate.

„Când am ieșit, mi-am văzut familia, clădirea complet prăbușită, și părea ireal”

După multe ore, au reușit să creeze o deschidere suficient de mare pentru a o vedea pe Fabiana. Imaginile cu fata zâmbitoare, pe punctul de a fi salvată, au devenit virale în Venezuela.

La ora 02.00, pe 26 iunie, salvatorii au construit un tunel prin care Fabiana a ieșit din dărâmături.

„Când am ieșit, mi-am văzut familia, clădirea complet prăbușită, și părea ireal, ca într-un serial TV”, spune ea.

Karina, în lacrimi, a îmbrățișat-o strâns. Din cei aproape 50 de locatari ai blocului, doar trei au fost salvați.

Potrivit BBC, bilanțul oficial al victimelor a ajuns la 3.342 de decese, cu zeci de mii de persoane încă dispărute. Fabiana, care a suferit doar o fractură la piciorul stâng și câteva zgârieturi, locuiește acum cu bunica ei.

„La început, mi-era teamă să mă întind pe spate, pentru că îmi aminteam timpul petrecut sub dărâmături”, spune ea.

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