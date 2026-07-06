Peste 3.000 de morți după cutremurele din Venezuela

Bilanțul victimelor cutremurelor puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie a crescut la 3.342 de morți, potrivit celor mai recente date oficiale.

Între timp, zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute. La aproape două săptămâni de la producerea celor două seisme, echipele internaționale de intervenție încep să își încheie operațiunile de căutare și salvare, întrucât șansele de a mai găsi supraviețuitori sub dărâmături sunt minime.

Zeci de mii de oameni sunt încă dați dispăruți

Guvernul venezuelean nu a prezentat un număr oficial al persoanelor dispărute. Totuși, Organizația Națiunilor Unite estimează că aproximativ 50.000 de oameni sunt încă de negăsit după cele două cutremure cu magnitudini de 7,2 și 7,5, produse la un interval de doar 38 de secunde.

Seismele au provocat unul dintre cele mai grave dezastre naturale din istoria recentă a Americii Latine, iar cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în regiunea de coastă La Guaira, situată la nord de capitala Caracas, unde numeroase blocuri de locuințe s-au prăbușit complet.

Mii de persoane au rămas fără locuințe și trăiesc în tabere improvizate sau pe străzi.

Între timp, echipele de salvare încep să își retragă efectivele. În mod obișnuit, perioada critică pentru găsirea supraviețuitorilor după un cutremur este de aproximativ 72 de ore, deși în ultimele zile au existat și câteva salvări considerate miraculoase. Într-un gest care marchează apropierea finalului operațiunilor, președintele interimar Delcy Rodríguez a organizat o ceremonie în cadrul căreia au fost oferite medalii echipelor internaționale de intervenție și câinilor de salvare.

„Venezuela traversează o perioadă de profundă durere. Familiile încă speră să își găsească rudele în viață, iar mulți oameni au pierdut totul”, a declarat Delcy Rodríguez.

Echipe din mai multe state, inclusiv din Statele Unite și din America de Sud, au anunțat că își încheie misiunile. Printre acestea se numără echipa de intervenție a Departamentului de Pompieri din comitatul Los Angeles, care a precizat că ultimele verificări nu au mai identificat semne de viață sub dărâmături. Și echipe din Florida și Virginia se pregătesc să părăsească Venezuela.

Familiile încearcă să recupereze trupurile celor dragi

Mulți venezueleni critică modul în care autoritățile au gestionat situația, susținând că în primele ore după cutremure familiile au fost nevoite să își caute singure rudele prin ruine, înainte de sosirea echipelor internaționale. Delcy Rodríguez a respins aceste acuzații și a afirmat că guvernul a mobilizat mii de militari și reprezentanți ai instituțiilor statului pentru intervenție.

Între timp, în La Guaira, utilajele grele au început demolarea clădirilor prăbușite, în timp ce alte familii încearcă încă să recupereze trupurile celor dragi pentru a le putea înmormânta.

„Încă lucrăm, încă căutăm trupuri. Continuăm. Nu a fost deloc ușor. Am găsit două persoane decedate, iar corpurile lor au fost deja predate familiilor”, a spus voluntarul venezuelean Francisco Sasquia.

Pagube de miliarde de dolari

Potrivit estimărilor ONU, cele două cutremure au provocat pagube materiale de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, echivalentul a circa 6% din produsul intern brut al Venezuelei.

Țara se confrunta deja cu dificultăți economice și politice majore înainte de producerea dezastrului, probleme care au afectat infrastructura și sistemul sanitar.

Și aeroportul internațional Maiquetía, care deservește capitala Caracas, a fost avariat de cutremure. Acesta a fost redeschis parțial pentru zborurile umanitare, însă cursele comerciale rămân suspendate.

„Suntem în contact cu parteneri internaționali și cu state care ne vor ajuta la refacerea aeroportului Maiquetía. Un plan va fi prezentat săptămâna viitoare”, a declarat Delcy Rodríguez.

Potrivit cifrelor oficiale, aproape 200 de clădiri s-au prăbușit complet în urma cutremurelor care au lovit La Guaira și capitala Caracas. Analize preliminare realizate pe baza imaginilor din satelit sugerează însă că numărul imobilelor distruse ar putea fi mult mai mare.

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