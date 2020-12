Vineri, 18 decembrie, Alessandra Stoicescu a anunţat în mediul online că soțul ei, Sergiu Constantinescu, este infectat cu noul coronavirus. De asemenea, Sara Maria Francesca, fiica cuplului, a luat virusul.

„Salut! Ziua a treia. Este destul de complicat. Și Sara, și Sergiu au testele pozitive. Sara a făcut puțin de febră aseară, un 38 cu 7. Spun asta pentru mamele care mă urmăresc. Alte simptome nu au fost. E mârâită, e somnolentă, febră atunci, în rest n-a mai făcut. (…) Stau așa, cu mască, ca să pot să am grijă de ei, chiar dacă la un moment dat probabil că și eu voi fi pozitivă. Cred că vă dați seama că e greu să te izolezi de un copil de un an și mai puțin de 5 luni”, a dezvăluit Alessandra în mediul online, conform sursei citate.

Grele zilele astea, dar și frumoase. Stăm împreună. Sper să nu aibă Sara alte simptome. (…) Sergiu are dureri musculare, febră aseară, seara în general. A mâncat Sara, pentru că și asta este o problemă pentru mame. A mâncat, nu a refuzat. Nu a refuzat nicio masă. Din contră, mi-a cerut. Mi-a cerut găluște și ou, ceva ce își dorea. Vrea să se joace. Azi e mai puțin somnolentă decât ieri. Ieri una-două spunea că vrea nani. Suntem bine. Am ieșit afară. (…) Mama este și ea negativă. Am izolat-o într-un spațiu în care intră doar ea, doar că Sara o vrea pe Adicuța, pe mama mea.

