Drama unei bebelușe din Iași pe care mama a abandonat-o pur și simplu în curtea unei biserici din centrul Iașiului a ajuns în fața judecătorilor, care au pedepsit-o pe femeia care și-a lăsat copila și a încercat să dispară. Un preot a găsit întâmplător fetița în mijlocul străzii din fața bisericii, unde ajunsese mergând de-a bușilea.

Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași au condamnat-o recent pe Mariana Sorina Ursachi la un an de închisoare cu suspendare, pentru abandon de familie. Tânăra de 23 de ani, din Vaslui, și-a abandonat copila pe 21 aprilie 2016, în jurul orei 17:00, pe spațiul verde din curtea Bisericii „Sfânta Parascheva”.

Copilul a fost găsit pe carosabil după aproximativ o oră, la o distanță de aproximativ 150 de metri de locul în care a fost lăsat fără ajutor, au arătat în instanță procurorii.

Mama și-a abandonat fetița pentru că iubitul nu a vrut-o cu copil

Anchetatorii au aflat că, din 2014, femeia a avut o relație de concubinaj cu I.R., din relație rezultând fetița, care s-a născut pe 9 aprilie 2015. „După ce inculpata a născut, cei doi concubini au locuit la domiciliul mamei inculpatei. Când fetița a împlinit vârsta de 6 luni, inculpata s-a certat cu numitul I.R., iar acesta a plecat în Italia, la muncă, și nu s-a mai interesat de familie.

În martie 2016, inculpata l-a cunocut pe numitul A.Z., cu care a început o relație de concubinaj, s-a mutat la locuința acestuia, iar fetița a lăsat-o în grija bunicii materne. Pe 21 aprilie 2016, inculpata s-a deplasat cu concubinul său la domiciliul mamei sale, pentru a-și lua cartea de identitate.

Întrucât mama sa i-a cerut să se ocupe de creșterea copilului, motivând că nu mai poate să-l îngrijească, inculpata a pus câteva hăinuțe într-o pungă, a luat fetița și a plecat la locuința concubinului său, din municipiul Iași”, au mai spus procurorii.

Acolo, atât concubinul, cât și rudele acestuia i-au spus inculpatei că nu sunt de acord ca fetița să locuiască cu ei, împrejurare în care inculpata a hotărât să o abandoneze, pentru a putea continua relația cu concubinul său. În acest scop, în jurul orei 17:00, inculpata s-a deplasat cu autobuzul până în zona Pasajului «Mihai Eminescu» și a intrat în curtea Bisericii «Sfânta Parascheva». Acolo, ea a așezat fetița pe iarbă, lăsând și o sacoșă cu hăinuțe, apoi a părăsit curtea bisericii și a mers la domiciliul concubinului său. Referatul procurorilor

Timp de aproximativ o oră, fetița a rămas nesupravegheată și s-a deplasat de-a bușilea, ajungând în mijlocul străzii, în apropierea pasajului auto din fața Bibliotecii Centrale Universitare (BCU), unde a fost găsită, în jurul orei 18:00, de către preotul C.B.

Preotul care a găsit-o a crezut inițial că e un câine

Preotul care a găsit fetița a povestit și el în instanță cum a descoperit-o: „Am ieșit să mă întâlnesc cu o persoană și, uitându-mă în partea dreaptă, spre Biserica Sfânta Parascheva, am văzut mișcându-se ceva pe carosabil. Inițial am crezut că este un câine!

Când am văzut îmbrăcămintea roz, m-am apropiat și am constatat că era o fetiță, care stătea lângă gardul pasajului, aproape de ieșire. Preotul care a găsit fetița

Am văzut cum copila se agăța de gard, era într-un echilibru fragil, și din cauza traficului foarte mare existent la acea oră! Am oprit traficul imediat, am traversat fetița în brațe și m-am îndreptat spre casele din vecinătatea bisericii. Inițial, am crezut că fetița locuiește la casele din zonă și a fost lăsată nesupravegheată de părinți.”

Preotul a povestit că fetița avea ochii mari, era speriată și, când a luat-o în brațe, s-a prins imediat de gâtul său și nu i-a mai dat drumul.

Două săptămâni mai târziu, părinții micuței au fost identificați. În acest timp, copila a rămas în casa preotului care o găsise. Iar când mama și tatăl micuței au spus că nu o vor, preotul a solicitat autorităților să i se permită să o crească el. Astfel, în luna mai 2016 preotul a luat fetița în plasament familial și ea crește și astăzi în casa acestuia.

În 2016, Tribunalul Iași a hotărât înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu măsura plasamentului fetiței la familia preotului ieșean.

Mama fetiței a mai fost obligată de instanță să presteze 70 de ore de muncă în folosul comunității și să-i plătească acesteia daune morale de 10.000 de lei.

