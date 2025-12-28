Liderul rus Vladimir Putin a pretins de câteva ori începând din 20 noiembrie încoace cucerirea orașului Kupiansk din regiunea Harkov. Hărțile actualizate zilnic și imaginile de la fața locului au contrazis de fiecare dată această revendicare dusă până la limita ridicolului în pline negocieri de pace impulsionate de administrația Trump.

În ajunul întrevederii dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, Ministerul rus al Apărării a reluat subiectul „cuceririi” Kupianskului într-o nouă încercare de a impune o ficțiune ca realitate.

Potrivit The Insider, Zvezda TV, postul de televiziune al Ministerului rus al Apărării, a redat trei videoclipuri însoțite cu scurte comentarii, precum „primul videoclip îi arată pe trei dintre băieții noștri plimbându-se prin oraș”, dar fără tam-tamul obișnuit.

Datele de geolocalizare confirmă autenticitatea doar pentru două dintre cele trei videoclipuri difuzate. Totuși, un canal de Telegram prorăzboi atrage atenția că soldații, de fapt, se retrag în grabă, nu „se plimbă prin oraș”, așa cum susține Ministerul rus al Apărării.

„Mai au doar câteva case de parcurs și asta e tot. Partea pozitivă este că sunt conduși de păsările (dronele – n.r.) noastre, ceea ce înseamnă că există o minimă evacuare. Partea negativă… acest lucru este folosit în mod serios ca dovadă a controlului nostru asupra orașului”, comentează „ZAPAD Force Group | News”.

Imaginile publicate de Zvezda TV arată, printre altele, un turn de televiziune. Un videoclip de pe YouTube filmat cu drona în zonă, în 2020, arată aceleași structuri din apropierea turnului precum cele pe lângă care trec trei soldații ruși în videoclip, observă The Insider.

Pe 17 decembrie, autoritățile ruse au raportat pentru a treia oară în decurs de o lună preluarea controlului asupra orașului Kupiansk. Prima revendicare a fost făcută pe 20 noiembrie, imediat după apariția planului de pace pentru Ucraina.

Pe 12 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat pe Telegram un videoclip în care se află la intrarea în Kupiansk. La rândul lui, Vladimir Putin a ținut să-l ridiculizeze pe șeful statului ucrainean și să insiste că orașul se află sub controlul soldaților săi.

În realitate, armata rusă nu a deținut controlul asupra orașului, ci a avut doar soldați infiltrați care au dus lupte în scopul de a cuceri orașul. Potrivit hărții actualizate a DeepState, orașul este controlat de armata ucraineană, iar câțiva soldați ruși sunt blocați în trei pungi cu o suprafață totală de 0,39 kilometri pătrați, dintre care două la periferie și una într-o zonă semicentrală.