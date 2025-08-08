Datoriile firmelor românești au atins un nivel alarmant

Datoriile restante ale firmelor din România la bugetul de stat au atins un nivel alarmant în al doilea trimestru al anului 2025. Conform unei analize realizate de RisCo.ro, citată de Financialintelligence.ro, suma totală depășește 76 de miliarde de lei, afectând peste 42.000 de companii.

Situația economică precară și incertitudinile din mediul de afaceri au condus la această criză financiară. În urma datelor publicate, RisCo.ro trage un semnal de alarmă și identifică un comportament deficitar în ceea ce privește respectarea obligațiilor financiare față de bugetul de stat.

Totodată, aceștia atrag atenția asupra faptului că schimbările de TVA și modificările de taxe au condus la dezechilibre în mai multe sectoare economice. Această situație are consecințe grave asupra întregului mediu de afaceri din România. Neîncrederea în companiile românești reduce competitivitatea, descurajează inițiativele antreprenoriale și încetinește dezvoltarea economică sustenabilă.

Distribuția geografică a datoriilor

Capitala României se confruntă cu cea mai gravă situație. În București, 16.931 de firme au acumulat datorii restante în valoare de peste 30 de miliarde de lei. Acest fapt subliniază instabilitatea economică din centrul financiar al țării.

Ilfovul și Constanța urmează în topul județelor cu cele mai mari datorii. În Ilfov, 3.775 de companii au înregistrat datorii de peste 6,2 miliarde de lei, în timp ce în Constanța, 1.866 de firme au acumulat datorii de peste 3,4 miliarde de lei.

Cele mai afectate sectoare comerciale

Domeniul construcțiilor întâmpină cele mai mari provocări în această criză financiară. Din cele 76 de miliarde de lei care însumează valoarea datoriilor pe care firmele românești o au la stat, domeniul construcțiilor este cel mai afectat.

„Observăm că sectorul construcţiilor se află şi în topul insolvenţelor, ceea ce indică o vulnerabilitate crescută a firmelor din construcţii în faţa fluctuaţiilor economice şi a problemelor de lichiditate”, mai arată analiza.

În perioada august 2024 – iulie 2025, numărul dosarelor de insolvență în construcții a crescut cu peste 70% față de anul precedent, ajungând la 775 de cazuri.

Alte sectoare grav afectate includ industria chimică, energia și comerțul cu ridicata de produse alimentare, băuturi și tutun.

Recomandări pentru antreprenori

În fața acestei situații critice, analiștii financiari recomandă implementarea unor măsuri de prevenție a riscurilor în afaceri. Este esențial ca antreprenorii să verifice atent potențialii parteneri de afaceri și să utilizeze instrumente de analiză financiară.

„Este necesar ca în această perioadă antreprenorii să integreze în strategia de business instrumente de analiză precum rapoartele de risc firme (bonitate) şi interogările financiare”, subliniază analiza RisCO.
Situația datoriilor restante la bugetul de stat reprezintă o provocare majoră pentru economia României.

Este necesară o abordare strategică și prudentă din partea antreprenorilor pentru a naviga prin aceste vremuri economice turbulente și pentru a contribui la redresarea economică a țării.

Verificarea atentă a partenerilor de afaceri, utilizarea rapoartelor de risc și îmbunătățirea managementului fluxului de numerar sunt pași esențiali pentru consolidarea afacerilor în acest context economic dificil.

Doar prin eforturi concertate și o gestionare responsabilă a finanțelor, mediul de afaceri românesc poate depăși această criză și poate reveni pe calea creșterii economice sustenabile.

Ce înseamnă ca o firmă să intre în insolvență

A intra în insolvență înseamnă că o firmă nu mai poate să-și plătească datoriile scadente către creditori, angajați sau parteneri, având insuficiență de fonduri disponibile pentru a acoperi aceste obligații.

Practic, insolvența semnalează o stare financiară în care firma nu are resursele necesare să-și onoreze plățile la timpul stabilit, iar procedura de insolvență este un proces legal care poate conduce fie la reorganizarea firmei pentru redresare, fie la faliment, adică lichidarea activelor pentru plata datoriilor.

Cum se declară insolvența

Intrarea în insolvență este un semnal juridic și financiar că firma se află în dificultate și trebuie gestionată sub supravegherea unui administrator judiciar, cu scopul de a proteja creditorii și, dacă este posibil, de a salva compania sau de a lichida ordonat patrimoniul acesteia.

Pe scurt:

  • Insolvența se declară când firma nu plătește o datorie certă, lichidă și exigibilă după 60 de zile de la scadență.
  • Procedura de insolvență poate fi inițiată de firmă (voluntar) sau de creditori/autoritatea fiscală dacă există suficiente dovezi că firma nu poate plăti datoriile la termen.
  • Insolvența nu este echivalentă cu falimentul, ci poate include și etapele de reorganizare judiciară (redresare) sau, dacă redresarea nu este posibilă, falimentul (lichidarea firmei).

Diferența dintre insolvență și faliment

Diferențele principale între insolvență și faliment pentru firma ta sunt următoarele:

Insolvența este starea în care firma nu mai poate să-și plătească datoriile la scadență, semnalând o dificultate financiară, dar fără a implica automat dispariția firmei.

Falimentul este etapa finală, legală, în care firma este dizolvată și bunurile sale sunt lichidate pentru a plăti creditorii.

Insolvența este procedura inițială, care poate conduce la: Reorganizare judiciară (redresarea firmei), menită să salveze compania sau faliment, dacă redresarea nu este posibilă. Falimentul propriu-zis este o procedură de lichidare, în care firmă încetează să mai funcționeze.

În insolvență, scopul este de a găsi o soluție pentru ca firma să-și continue activitatea sau să-și plătească datoriile în condiții negociate. În faliment, scopul este de a valorifica bunurile firmei pentru a achita cât mai mult din datoriile restante creditorilor.

Modificări de TVA în România

Începând cu 1 august, TVA în România a suferit modificări importante: cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% au fost eliminate, fiind înlocuite de o singură cotă redusă de 11% aplicabilă doar pentru o listă restrânsă de bunuri și servicii esențiale, cum ar fi alimente, medicamente, cărți, servicii HoReCa, lemne de foc, apă potabilă, canalizare, apă pentru irigații în agricultură și îngrășăminte.

Această reformă fiscală este prima majorare a cotei standard după mai bine de opt ani și urmează recomandările Fondului Monetar Internațional de a aduce TVA mai aproape de media UE.

Modificările implică și eliminarea anumitor scutiri sau cote reduse pentru produse ca panouri fotovoltaice, pompe de căldură, echipamente medicale, livrări de locuințe sub anumite condiții, printre altele.

