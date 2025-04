Nichita Casap, în vârstă de 17 ani, a fost arestat pe 1 martie pentru două capete de acuzare de crimă de gradul I și două capete de acuzare de ascundere a unui cadavru. Alte capete de acuzare se referă la însușirea pe cale ilegală a 10.000 de dolari și a unui act de identitate pentru a obține bani.

Adolescentul mai este vizat de acuzații federale grave, precum conspirație la asasinarea președintelui Statelor Unite și la utilizarea unor arme de distrugere în masă.

Tatăl vitreg al adolescentului, Donald Mayer (51 de ani), și mama lui, Tatiana Casap (35 de ani), au fost găsiți morți, pe 28 februarie, în casa lor din orașul Waukesha, statul Wisconsin.

Departamentul șerifului din Waukesha afirmă că a găsit în telefonul adolescentului materiale legate de Ordinul celor Nouă Unghiuri, o rețea satanistă cu elemente neonaziste. Biroul Federal de Investigații a intrat de asemenea în posesia unor materiale în care adolescentul s-ar fi pronunțat pentru asasinarea lui Donald Trump și lansarea unei revoluții pentru „salvarea rasei albe”.

Anchetatorii spun că adolescentul s-a aflat în contact cu alte persoane pentru a-și pune în aplicare planul privind asasinarea lui Trump și răsturnarea Guvernului american. El ar fi cumpărat o dronă și explozibili care să fie folosiți ca armă de distrugere în masă în cursul atacului planificat.

Potrivit mesajelor investigate de anchetatori, înainte de crimă, Nichita Casap a comunicat în rusă pe Telegram, iar planul era să fugă în Ucraina după comiterea crimelor. „Odată ajuns în Ucraina, voi putea să duc o viață normală? Chiar și atunci când se va afla că am făcut-o?”, întreba el. Discuțiile privind „răsturnarea guvernului SUA și asasinarea președintelui Trump” ar fi fost purtate cu „un rus”, iar adolescentul a primit sprijin financiar în acest sens.

Adus în instanță pe 9 aprilie, Nichita Casap a rămas în arest. Următoarea înfățișare în fața judecătorului este programată pe 7 mai.

