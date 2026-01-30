Incidentul a avut loc pe 18 ianuarie, la Londra, iar detaliile au fost prezentate recent în cadrul unui proces desfășurat în capitala Marii Britanii.

Tânăra, al cărei nume nu a fost dezvăluit, are legături atât cu Statele Unite, cât și cu Rusia, a cărei cetățenie o deține. A călătorit recent în SUA pentru a-și vizita familia.

Potrivit dosarului, Barron Trump a declarat că a cunoscut-o pe aceasta prin rețelele de socializare, descriind relația lor ca fiind „foarte apropiată”.

În ziua incidentului, Trump a încercat să o contacteze prin FaceTime, dar apelul a fost preluat de un bărbat necunoscut, „fără cămașă și cu părul închis la culoare”.

Camera s-a mutat, ulterior, dezvăluind victima întinsă pe podea, plângând și strigând în limba rusă. Apelul video a durat doar câteva secunde, suficient pentru ca Trump să sune la serviciile de urgență, afirmând: „Este bătută foarte rău”.

Poliția a intervenit la adresa indicată și l-a arestat pe Matvei Rumianțev, un cetățean rus de 22 de ani, care era în apartament cu victima. Aceasta a confirmat ulterior, într-o declarație, că este „prietena lui Barron Trump, fiul lui Donald Trump”,

Rumianțev a fost găsit vinovat în instanță pentru vătămare corporală și obstrucționarea justiției. Verdictul privind pedeapsa va fi anunțat în martie 2026.

Agresorul avea un istoric de comportament violent cauzat de gelozie. Într-un incident anterior, în noiembrie 2024, acesta s-a enervat când a descoperit că victima folosea apelativul „sweetheart” într-un mesaj către Trump.



