Fiul lui Steven Seagal se iubește cu un fotomodel rus. Actorul a primit cetățenia rusă acum 7 ani

Dominic și Irene au fost surprinși de paparazzi într-unul din restaurantele de lux din capitala rusă, pe care l-au rezervat doar pentru ei. Îndrăgostiții nu și-au ascuns sentimentele și s-au ținut de mână.

Irene Danilova a devenit faimoasă după ce a câștigat titlul „Frumusețea Rusiei”, în 2015. Model și blogger de modă, ea are aproape 700.000 de abonați pe rețelele sociale.

Irene Danilova

Dominic Seagal a declarat, vara trecută, că vrea să se mute La Moscova, unde tatăl său are câteva proprietăți. „Mă simt atras de cultura acestei țări și de frumusețea femeilor”, afirma el.

Dominic Seagal

Steven Seagal are două fiice din căsătoria cu japoneza Miyako Fujitani, Kentaroi și Ayako. Din relația cu Kelly Debrock e tatăl lui Dominic, 32 de ani, Anna Lisa, 35 de ani, și Arissa, 29 de ani. Are o fiică, Savannah, cu fosta bonă a copiiilor săi. În prezent, Seagal este căsătorit cu Batsuhiin Erdenetuya, cu care are doi copii.

Luna trecută, președintele Vladimir Putin i-a acordat Ordinul Prieteniei lui Steven Seagal, 70 de ani, Reprezentantul Special al Ministerului de Externe al Rusiei pentru Relațiile Umanitare Cu SUA.

În 2016, prin decret al liderului de la Kremlin, Steven Seagal a primit cetățenia rusă. El a fost numit în postul de Reprezentant Special al Ministerului de Externe al Rusiei în 2018. A spus atunci că dorește să ajute, în special, la îmbunătățirea relațiilor ruso-americane.

Într-un interviu publicat vara trecută de agenția rusă de stat RIA Novosti, Seagal s-a plâns de rusofobie și a declarat că „nu voi renunța niciodată la cetățenia rusă”.

Seagal a mărturisit că are neamuri în Vladivostok, Irkuțk, Iakuția, Baikal și Buriația și că ar putea avea rude chiar și în Ucraina.

Bunicul patern al lui Steven Seagal s-a născut în Rusia și s-a mutat în SUA în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Pe 10 aprilie 2022, după ce Rusia a declanșat invazia din Ucraina, Seagal a zburat la Moscova, unde și-a sărbătorit cea de-a 70-a aniversare într-unul dintre cele mai scumpe restaurante din capitală.

Iar în august, starul de la Hollywood a anunțat că îi vizitează pe separatiștii proruși din estul Ucrainei, pentru a filma un documentar menit să „schimbe percepția” asupra războiului din această țară.

