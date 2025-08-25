Colegiul Medicilor Bihor a decis cercetarea disciplinară a Flaviei Groşan

„Colegiul Medicilor Bihor se delimitează ferm de declaraţiile publice făcute recent de către dr. Groşan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-Covid-19 a unei femei şi simptomatologia instalată brusc după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia”, transmite Colegiul Medicilor Bihor, într-un comunicat de presă, după şedinţa Biroului Executiv al instituţiei.

Conform comunicatului citat, afirmațiile făcute de medicul Flavia Groșan „sunt inepţii grave fără nici o fundamentare ştiinţifică, contrazic dovezile medicale actuale şi sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populaţiei”.



În acelaşi comunicat, Colegiul Medicilor aminteşte că vaccinurile împotriva COVID-19 „au salvat milioane de vieţi în pandemie şi au redus masiv formele grave şi numărul deceselor cauzate de infecţia cu virusul SARS-CoV-2”.



Colegiul Medicilor Bihor consideră că medicul pneumolog a încălcat grav etica şi deontologia medicală, cu atât mai mult cu cât „nu este la prima abatere” prin postarea de „informaţii fără fundament ştiinţific care ajung să fie percepute ca adevăr ştiinţific”, după ce şi în timpul pandemiei a răspândit „neadevăruri periculoase” despre COVID-19.



În acest context, Colegiul Medicilor a decis „declanşarea acţiunii de cercetare disciplinară a doamnei doctor Groşan Flavia”, reafirmând că astfel de afirmaţii „nefundamentate ştiinţific” „sunt de natură să afecteze grav încrederea în profesia medicală şi în sistemul de sănătate”.

Recomandări „System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Postarea Flaviei Groșan care a aprins controversa

În mesajul ei, Flavia Groșan susține că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după ce a avut contact intim cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește «shedding» (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a scris Flavia Groșan pe Facebook.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike”, a mai scris medicul.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Flavia Groșan a șters postarea controversată

Flavia Groșan a șters postarea inițială care a stârnit controverse, spunând că a fost un text „copiat” dintr-o altă postare pe care a văzut-o pe Facebook.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters o. PS: De o lună de zile sunt pur simplu hărțuită de schema “schemă de detoxifiere vaccin COVID”, nimeni nu s-a sesizat. Mi se pare o dubla măsură”, a scris Flavia Groșan.

De ce este un fake news: explicația științifică

Știința medicală este clară: vaccinurile COVID-19 nu pot provoca shedding. Iată de ce:

-Vaccinurile ARNm (Pfizer, Moderna) conțin doar un fragment de instrucțiuni genetice (ARN mesager) care se degradează rapid după ce organismul produce o cantitate mică de proteină spike. Aceasta rămâne în organism și NU se transmite altora.

-Vaccinurile pe bază de vector viral (AstraZeneca, Johnson & Johnson) folosesc un adenovirus inofensiv, care nu se poate replica și nu poate fi transmis.

-Shedding-ul există doar la vaccinuri cu virus viu atenuat, cum sunt vaccinul antipoliomielitic oral, vaccinul antigripal intranazal sau vaccinul anti-rotavirus. Vaccinurile COVID-19 nu sunt din această categorie, potrivit CDC, EMA și OMS.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE