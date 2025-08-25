Colegiul Medicilor Bihor a decis cercetarea disciplinară a Flaviei Groşan

„Colegiul Medicilor Bihor se delimitează ferm de declaraţiile publice făcute recent de către dr. Groşan Flavia într-o postare pe pagina personală de Facebook a acesteia privind presupusa legătură de cauzalitate între vaccinarea anti-Covid-19 a unei femei şi simptomatologia instalată brusc după un contact intim, la partenerul nevaccinat al acesteia”, transmite Colegiul Medicilor Bihor, într-un comunicat de presă, după şedinţa Biroului Executiv al instituţiei.

Conform comunicatului citat, afirmațiile făcute de medicul Flavia Groșan „sunt inepţii grave fără nici o fundamentare ştiinţifică, contrazic dovezile medicale actuale şi sunt de natură să inducă panică nejustificată în rândul populaţiei”. 
 
În acelaşi comunicat, Colegiul Medicilor aminteşte că vaccinurile împotriva COVID-19 „au salvat milioane de vieţi în pandemie şi au redus masiv formele grave şi numărul deceselor cauzate de infecţia cu virusul SARS-CoV-2”. 
 
Colegiul Medicilor Bihor consideră că medicul pneumolog a încălcat grav etica şi deontologia medicală, cu atât mai mult cu cât „nu este la prima abatere” prin postarea de „informaţii fără fundament ştiinţific care ajung să fie percepute ca adevăr ştiinţific”, după ce şi în timpul pandemiei a răspândit „neadevăruri periculoase” despre COVID-19. 
 
În acest context, Colegiul Medicilor a decis „declanşarea acţiunii de cercetare disciplinară a doamnei doctor Groşan Flavia”, reafirmând că astfel de afirmaţii „nefundamentate ştiinţific” „sunt de natură să afecteze grav încrederea în profesia medicală şi în sistemul de sănătate”. 

„System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului
Recomandări
„System Shock”, protocolul secret prin care aviația Israelului a spulberat apărarea aeriană a Iranului

Postarea Flaviei Groșan care a aprins controversa

În mesajul ei, Flavia Groșan susține că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după ce a avut contact intim cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește «shedding» (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a scris Flavia Groșan pe Facebook.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike”, a mai scris medicul.

Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere
Recomandări
Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Flavia Groșan a șters postarea controversată

Flavia Groșan a șters postarea inițială care a stârnit controverse, spunând că a fost un text „copiat” dintr-o altă postare pe care a văzut-o pe Facebook.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters o. PS: De o lună de zile sunt pur simplu hărțuită de schema “schemă de detoxifiere vaccin COVID”, nimeni nu s-a sesizat. Mi se pare o dubla măsură”, a scris Flavia Groșan.

De ce este un fake news: explicația științifică

Știința medicală este clară: vaccinurile COVID-19 nu pot provoca shedding. Iată de ce:

-Vaccinurile ARNm (Pfizer, Moderna) conțin doar un fragment de instrucțiuni genetice (ARN mesager) care se degradează rapid după ce organismul produce o cantitate mică de proteină spike. Aceasta rămâne în organism și NU se transmite altora.

-Vaccinurile pe bază de vector viral (AstraZeneca, Johnson & Johnson) folosesc un adenovirus inofensiv, care nu se poate replica și nu poate fi transmis.

-Shedding-ul există doar la vaccinuri cu virus viu atenuat, cum sunt vaccinul antipoliomielitic oral, vaccinul antigripal intranazal sau vaccinul anti-rotavirus. Vaccinurile COVID-19 nu sunt din această categorie, potrivit CDC, EMA și OMS.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție?”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Unica.ro
Scandalul momentului în lumea mondenă! Unul dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România spune că Tania Budi și Gigi Becali s-ar fi iubit în secret timp de 20 de ani! „Oamenii ăștia...” Vedeta TV și patronul FCSB au reacționat imediat! Replici fără precedent! Ce a dezvăluit Gigi Becali i-a lăsat pe toți fără cuvinte!! „Nevastă-mea...”
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru scenele pasionale cu ispita Teo: „Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză…”
Elle.ro
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj dur pentru cei care o critică pentru scenele pasionale cu ispita Teo: „Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză…”
gsp
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
GSP.RO
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
„Gigi Becali îmi spunea: «Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată»”. Replica Anamariei Prodan a surprins
GSP.RO
„Gigi Becali îmi spunea: «Data viitoare să nu mai vii îmbrăcată așa, că nu-mi place să fii decoltată»”. Replica Anamariei Prodan a surprins
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Avantaje.ro
Ce femeie superbă a devenit! La 14 ani cucerea România cu piesa "Ochii tăi", apoi a avut o relație zbuciumată cu Florin Chilian. Îndrăgita artistă a devenit mamă și este acum complet schimbată
Ce au observat fanii în pozele cu Violeta din camera de cămin de la Cornell postate de Andreea Marin. Cum arată locul unde începe studiile în SUA
Tvmania.ro
Ce au observat fanii în pozele cu Violeta din camera de cămin de la Cornell postate de Andreea Marin. Cum arată locul unde începe studiile în SUA

Alte știri

Cadavrele a doi români au fost găsite la o groapă de gunoi din Spania
Știri România 19:56
Cadavrele a doi români au fost găsite la o groapă de gunoi din Spania
Un român și-a uitat soția la benzinărie și după 70 km femeia l-a sunat din mașina altui român, de pe o autostradă din Germania
Știri România 19:45
Un român și-a uitat soția la benzinărie și după 70 km femeia l-a sunat din mașina altui român, de pe o autostradă din Germania
Parteneri
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Adevarul.ro
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Irina Loghin, prima apariție în public la două luni de la moartea soțului ei. „Bine v-am găsit, prieteni!”
Stiri Mondene 17:40
Irina Loghin, prima apariție în public la două luni de la moartea soțului ei. „Bine v-am găsit, prieteni!”
Fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu se pregătește de liceu. Dora începe un nou capitol
Stiri Mondene 17:20
Fiica lui Aurelian Temișan și a Monicăi Davidescu se pregătește de liceu. Dora începe un nou capitol
Parteneri
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Elle.ro
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin: „E noua ei casă pentru următorul an.” Foto
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Unica.ro
Când a intrat prima dată cu fiica ei în camera de cămin, la prestigioasa universitate din SUA, Andreei Marin nu i-a venit să creadă ce a găsit acolo! O cameră mică, deloc amenajată! Vedeta noastră a luat-o pe Violeta și-au mers la cumpărături! Uite cum au reușit să transforme spațiul / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Cum a reuşit singurul supravieţuitor din Iezer să se salveze. Pentru 3 tineri a fost ultimul răsărit
ObservatorNews.ro
Cum a reuşit singurul supravieţuitor din Iezer să se salveze. Pentru 3 tineri a fost ultimul răsărit
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
GSP.ro
Gafă monumentală a jurnalistei în direct la TV » Jucătorul a vrut să plece în timpul interviului: „În caz că nu știai...”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Mediafax.ro
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Wowbiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Wowbiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD.ro
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
Analiza tehnică a mașinii implicate în accidentul mortal din Munții Iezer. Motivul pentru care autoturismul s-a răsturnat
KanalD.ro
Analiza tehnică a mașinii implicate în accidentul mortal din Munții Iezer. Motivul pentru care autoturismul s-a răsturnat

Politic

Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție?”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Exclusiv
Politică 17:03
Sorin Grindeanu a răbufnit în ședința PSD: „Să îmi spună Fritz că vrea nu știu ce funcție?”. Nici PNL nu a scăpat de acuzații
Culisele luptei pentru Primăria Bucureștiului. Disputele interne din partide, principala piedică în organizarea alegerilor
Analiză
Politică 17:00
Culisele luptei pentru Primăria Bucureștiului. Disputele interne din partide, principala piedică în organizarea alegerilor
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului