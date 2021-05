Florin Cîţu a precizat că „tot raportul spune un lucru foarte important: suntem pe drumul cel bun. Această coaliţie este pe drumul cel bun şi trebuie să continue reformele pe care le-am început”.

„În primul rând, am oprit răul şi am inversat efectele negative ale reformelor iniţiate în perioada 2017 – 2019. Acesta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Am oprit ceea ce s-a întâmplat atunci. În acest moment, suntem în plin proces de reformă a Legilor Justiţiei, acestea se discută în coaliţie. Cred că mergem în direcţia cea bună, dar ceea ce pot să spun eu este că în această administraţie, în acest Guvern, Legile Justiţiei nu vor mai fi abuzate şi nu vom mai vedea ceea ce s-a întâmplat în perioada 2017 – 2019”, a adăugat premierul Cîţu.

Organismul anticorupţie al Consiliului Europei, GRECO, concluzionează că nivelul de respectare de către România a recomandărilor sale de prevenire a corupţiei cu privire la parlamentari, judecători şi procurori rămâne per ansamblu la un nivel nesatisfăcător, în ciuda unor progrese şi reforme planificate aflate încă într-un stadiu incipient.

Potrivit raportului, România a implementat satisfăcător sau a tratat în mod satisfăcător 4 din cele 13 recomandări cuprinse în raportul de evaluare aferent rundei a patra şi una din cele 5 recomandări din Raportul de Follow-up la Raportul Ad-hoc.

Citeşte şi:

Vaccinarea cu două viteze: în vreme ce țările bogate revin la viață, virusul face ravagii în statele sărace

Cine este prințul din Austria acuzat că a împușcat cel mai mare urs din România: doctor și proprietarul unui castel vechi de nouă secole

PARTENERI - GSP.RO „Aveam amețeli, stări de leșin”. Mărturie cutremurătoare făcută de un fost campion al României, doctorul s-a uitat la el și în 10 secunde i-a spus ce boală are

Playtech.ro Cine este, de fapt, soția lui Mihai Gâdea. Cu ce se ocupă Agatha Kundri

Observatornews.ro Decizie surpriză a IML în cazul bebeluşului mort după botez. Tatăl copilului vrea să dea în judecată medicul legist

HOROSCOP Horoscop 5 mai 2021. Taurii, indiferent de atmosferă, trebuie să își păstreze calmul, orice ar spune unii

Știrileprotv.ro Peștii de la două păstrăvării au murit în câteva minute. „Apa s-a albit. Săreau de parcă îi curenta cineva”

Telekomsport Marele sportiv al ţării, de fapt un monstru! Şi-a ucis iubita. Înfiorător: i-a injectat o substanţă şi a aruncat-o de pe pod. Primele detalii

PUBLICITATE Cum faci să nu-ți mai golească buzunarele copiii pentru toate mofturile? (Publicitate)