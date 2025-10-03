Povestea lui Florin, livratorul care a impresionat o țară întreagă, și a iubitei lui, Luana, are un final fericit. Cei doi au reușit să adune suma necesară pentru ca tânăra să urmeze tratamentul în America, costurile fiind de 140.000 de euro. Cu lacrimi în ochi, Florin și Luana au transmis mesaje emoționante de mulțumire către toți cei care i-au ajutat.

„Muncesc destul de mult, între 12 și 14 ore. Am muncit și mai mult uneori. Trebuie, sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales. Iubita mea a avut un accident în urmă cu 2 ani, pe trecera de pietoni și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării ca să facă un set de tratamente pentru a-și reveni.

Uneori simt că nu mai pot, dar merg înainte pentru că nu am altă variantă, altă soluție. Spun că va veni o zi în care lucrurile vor reveni la normal și mă voi odihni în timp.”, a mărturisit iubitul Luanei pentru Graurii.

Totul a început acum doi ani, când viața Luanei s-a schimbat complet. Ea a fost lovită de o mașină în timp ce traversa pe trecerea de pietoni și, deși a supraviețuit accidentului, a fost diagnosticată cu durere complexă regională – o afecțiune care provoacă dureri severe, umflături și sensibilitate accentuată a pielii. În astfel de cazuri, intervenția timpurie este esențială pentru ameliorarea simptomelor.

Florin muncea până la 14 ore pe zi ca livrator pentru a strânge banii necesari

Tratamentul disponibil în România nu era suficient, iar cel din străinătate este extrem de costisitor. Florin muncea până la 14 ore pe zi ca livrator, încercând să strângă banii necesari, însă suma totală de 140.000 de euro părea greu de atins. Povestea lor emoționantă a ajuns rapid în mediul online, iar oamenii au răspuns apelului lor: donațiile au completat suma necesară, aducându-i pe cei doi aproape de visul vindecării.

„Încă nu realizăm unde ne aflăm, în punctul în care am ajuns. Nu avem cuvinte suficiente să ne exprimăm recunoștința. Am sperat dintotdeauna. Dacă nu speram, nu continuam lupta. Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. A fost o minune să se întâmple într-un timp atât de scurt. Nu am cuvinte să îmi exprim bucuria.

Visul meu este ca ea să fie sănătoasă. Eu voi fi foarte recunoscător să o văd întorcându-se din America sănătoasă. Au fost zile în care am fost foarte obosit, dar nu a contat oboseala mea atât de mult în comparație cu cât de mare a fost suferința ei. Am mers înainte și m-am gândit întotdeauna la faptul că ea va fi bine și că trebuie să mergem înainte”, a spus Florin.

La rândul ei, Luana a mărturisit că emoția a fost uriașă când a văzut suma strânsă în cont, simțindu-se mai aproape ca niciodată de vindecare. „Sunt foarte fericită. Mă bucur foarte mult. Când m-am uitat în cont și am văzut suma, am zis: «Oare o fi adevărat, oare plec?». Nici acum nu conștientizez că s-a ajuns la suma necesară. Mulțumim tuturor pentru tot sprijinul și pentru tot ce ne-au oferit”, a mărturisit Luana.

Astfel, cu ajutorul comunității, cei doi au obținut șansa unei vieți mai bune și au demonstrat că solidaritatea poate transforma o poveste tristă într-un succes plin de speranță.

