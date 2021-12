Florin Roman a acuzat în intervenția televizată două atacuri: unul politic, „regizorul a fost Dacian Cioloș”, și unul în „planul forțelor oculte”

„În cazul meu au fost două tipuri de atacuri. Cel politic, iar regizorul acestui atac politic la adresa mea a și recunoscut, de altfel, că a dorit să se împăuneze ca mare învingător, este domnul Dacian Cioloș. În celălalt plan, al forțelor oculte, le-am simțit, încă nu le pot defini, deși am solicitat sprijinul instituțiilor statului atunci când am simțit că lucrurile scapă de sub control”, a afirmat liberalul Florin Roman la B1TV.

Apoi a continuat: „Era foarte necesar ca Roman să nu fie ministrul Digitalizării cel puțin până la data de 15 ianuarie când se va lua o decizie foarte importantă. În jurul acelei date urmează să se stabilească, în urma consultanței pe care eu am dorit-o cu Banca Mondială, dar alții au dorit-o să se facă în alt mod, să se stabilească soluția de interconectare pe cloudul guvernamental și partea de migrare, ceea ce înseamnă business de zeci de miliarde de euro în următorii ani pe partea de soluții, echipamente și furnizori de echipamente”.

„Eu am luat această decizie pentru că aveam două variante: de a continua ceea ce începuse domnul Teleman – discuțiile cu Banca Mondială – sau ce mi s-a sugerat, să fie o discuție cu un investitor strategic. Eu am refuzat acest lucru. A mai fost o discuție de a negocia cu Comisia Europeană în speranța obținerii unui calendar mai larg. Vă spun adevărul, nu am nimic de ascuns”, a mai spus deputatul PNL.

„Domnul Cioloș va folosi această temă a plagiatului în campania din 2024”

Fostul ministru al Digitalizării a precizat apoi că prim-ministrul Nicolae Ciucă nu i-a solicitat să își dea demisia.

„Niciodată domnul Ciucă nu mi-a cerut demisia. I-am explicat foarte clar premierului că dacă mi s-a inventat plagiat, neavând plagiat, adică neavând o hotărâre definitivă a unei instanțe sau măcar un aviz din partea unei comisii de etică, dacă am văzut un rector spunând că nu am diplomă la acea Universitate iar eu astăzi am pus diploma în mediul online să o vadă că este eliberată, am spus că se poate genera o poveste despre orice și mi-am dat seama că lupt cu o forță disproporționată”, a menționat el.

Apoi a susținut că liderul USR Dacian Cioloș, pe care îl acuză că a stat în spatele materialelor jurnalistice, „și-a dorit foarte mult să pună mâna” pe Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

Ce pot să vă spun de domnul Cioloș este că dânsul va folosi această temă a plagiatului în campania din 2024 în ceea ce dânsul denumește justiție socială. Domnul Cioloș și-a dorit foarte mult să pună mâna pe CNATDCU. Florin Roman, fost ministru al Digitalizării:

„Îmi amintesc că domnul Cioloș l-a executat pe generalul Tobă prin mâna unui ministru care ulterior a fost scos la înaintare să mă atace pe acest subiect și care la rândul său are o hotărâre de colaborare cu Securitatea. Domnul Dumitru (n.red. – rectorul Universității din București)”, a mai afirmat Roman.

Florin Roman: „Jurnaliștii și-au făcut treaba, îi felicit”

Fostul ministru al Digitalizării a subliniat că nu are de reproșat nimic jurnaliștilor Libertatea care au dezvăluit, printre altele, că a plagiat cel puțin 10 pagini din teza de masterat.

„Eu nu am reproșat nimic jurnaliștilor, jurnaliștii și-au făcut treaba, îi felicit. Au fost și exagerări, dar din punctul meu de vedere, ca fost jurnalist, mi-am jurat că atât timp cât voi fi în viața publică nu voi da în judecată un ziarist”, a mai afirmat el.

Florin Roman a demisionat după trei săptămâni

Ministrul digitalizării, Florin Roman, și-a dat demisia miercuri, 15 decembrie, la numai trei săptămâni de la numirea în funcție, după ce Libertatea a dezvăluit, în aceeași zi, că a mințit în CV-ul său în privința cursurilor urmate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cu o seară înainte, surse din Guvern au spus că premierul Ciucă i-a cerut să clarifice rapid plagiatul din teza de masterat și că „demisia ar fi un gest onorabil”.

Anterior, Libertatea a arătat că Florin Roman a plagiat în lucrarea sa de master din 2012 – cele 10 pagini din disertație trimise la redacție erau identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Totodată, Libertatea a căutat cartea pe care Florin Roman pretindea în CV că a scris-o, „Teoria sistemelor informaţionale”, însă aceasta nu a fost găsită nici la editură, nici la Biblioteca Națională și nici ministrul demisionar nu a găsit-o, într-o săptămână de căutări, nici acasă, la Alba Iulia. Ulterior, Roman a revenit asupra subiectului, scriind, pe Facebook, că e vorba despre un articol într-o revistă, nu o carte, însă nici acest articol nu l-a putut furniza.

Aflat la Bruxelles, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a primit demisia lui Florin Roman din funcţia de ministru şi că această demisie va fi acceptată, iar ministru interimar va fi Virgil Popescu.

