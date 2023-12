Conform FMI, pachetul de măsuri fiscale adoptat în septembrie reprezintă un prim pas în consolidarea fiscală, dar deficitul pe 2023, adică diferența între veniturile și cheltuielile statului, va fi de 6% din PIB.

Astfel, instituția financiară spune că vor trebui luate măsuri suplimentare.

Aceasta critică taxa pe cifra de afaceri de 1% impusă multinaționalelor și cea de 2% impusă băncilor.

„În special, reducerea unor scutiri de taxe este un pas înainte. Cu toate acestea, unele măsuri – în special noile impozite pe cifra de afaceri – nu sunt în conformitate cu bunele practici și ar trebui reconsiderate”, arată FMI.

Instituția spune că sunt necesare reforme fiscale suplimentare pentru a obține venituri suplimentare de cel puțin 2% din PIB, în plus față de câștigurile obținute prin recentul pachet de măsuri fiscale, „pentru a plasa deficitul bugetar pe o traiectorie sustenabilă pe termen mediu, asigurându-se în același timp că toți contribuabilii își plătesc partea lor echitabilă”,

TVA și cotă progresivă

„Simplificarea TVA și a impozitului pe venitul persoanelor fizice (inclusiv eliminarea lacunelor și a privilegiilor fiscale) ar trebui să fie elemente-cheie ale unei astfel de reforme. Odată ce acest lucru este realizat, ar trebui să se ia în considerare reintroducerea impozitării progresive a veniturilor”, arată FMI.

În acest moment, România are o cotă generală de TVA de 19% și o cotă de 9% pe alimente, locuințe, panouri solare și fotovoltaice, mâncare bio, pompe de căldură.

România a avut și o cotă de 5%, pentru locuințe, dar pentru acestea a fost majorată taxa de curând. Singurele bunuri pentru care mai există TVA de 5% sunt cărțile, ziarele, revistele și manualele.

O simplificare a TVA înseamnă eliminarea cotelor reduse. Aceasta ar duce automat la o creștere de prețuri pentru alimente, locuințe, panouri sau pompe de căldură.

Impozitul pe venituri este de 10% în acest moment, cel pe profiturile firmelor de 16%, iar cel pe dividende de 8%.

Acestea erau de 16% până în urmă cu câțiva ani, când PSD a mutat toate contribuțiile sociale de la angajator la angajat, ceea ce mai departe a forțat Guvernul să reducă impozitul pe venit de la 16% la 10% pentru ca salariile românilor să nu scadă.

Privilegiile fiscale la care se referă FMI sunt scutirile de impozit și contribuții de care se bucură IT-iștii, constructorii, cercetătorii, industria alimentară și agricultorii. Potrivit PNRR, acestea trebuie eliminate.

Atenție la majorarea pensiilor

FMI mai susține că noua lege a pensiilor ar duce la reducerea cheltuielilor pe termen lung, dar că ar genera costuri fiscale inițiale care ar putea pune în pericol eforturile de reducere a deficitului.

Pentru a evita acest risc, este necesară o introducere treptată a acestor costuri și o punere în aplicare prudentă.

PSD a anunțat că anul viitor pensiile vor crește cu 40%, prin intrarea în vigoare a noii legi și prin recalculare.

Problema deficitului

Chiar și cu creșterea de taxe din acest an, România are greutăți în ținerea sub control a cheltuielilor din acest an. Țara noastră trebuie să atingă în acest an un deficit de 4,4% din PIB conform angajamentelor cu Comisia Europeană și de 3% din PIB în 2024.

Țara noastră negociază însă cu Bruxelles-ul majorarea țintei de deficit la 5,5% pe acest an și cel viitor.

În 2024 vor avea loc mai multe runde de alegeri, respectiv europarlamentare, locale, prezidențiale și parlamentare.

