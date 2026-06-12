Inundații la viaductul Cleja

Secțiunea Focșani – Bacău are o lungime totală de 95,9 kilometri, iar întregul traseu este împărțit în trei loturi distincte, execuția lucrărilor fiind asigurată integral de constructorul român UMB.

Deși ritmul de lucru al constructorului a fost unul bun, ultimele săptămâni au adus provocări logistice din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Ploile torențiale au provocat inundații locale pe șantier, în special în zona viaductului Cleja, îngreunând temporar deplasarea utilajelor grele. Viaductul Cleja se află în județul Bacău, pe raza comunei Cleja, și face parte din Lotul 3 Răcăciuni – Bacău al Autostrăzii Moldovei (A7).

„Autostrada A7 (Focșani-Bacău): șantiere inundate de ploile torențiale din ultimele ore! În zona viaductului Cleja (km 85+076) utilajele nu pot intra la lucru”, a anunțat vineri, 12 iunie, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe Facebook.

Lotul 3 Răcăciuni - Bacău al Autostrăzii Moldovei (A7)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Stadiul lucrărilor între Focșani și Bacău

Secțiunea Focșani – Bacău cuprinde următoarele loturi, finanțate prin PNRR: lotul 1 Focșani – Domnești Târg; lotul 2 Domnești Târg – Răcăciuni; lotul 3 Răcăciuni – Bacău.

Primul lot, care unește Focșani de Domnești Târg pe o distanță de 35,6 kilometri, este deja deschis circulației din 2025, oferind șoferilor o alternativă rapidă și sigură la aglomeratul drum național DN2. De asemenea, se circulă și pe o porțiune de 17 kilometri din lotul al doilea, cuprinsă între nodul rutier de la Domnești Târg și nodul de la Adjudu Vechi.

Urmează să se deschidă traficului și restul lotului 2, între Adjudu Vechi – și Rucăciuni, având o lungime de aproximativ 21,7 kilometri, împreună cu lotul 3 Răcăciuni – Bacău, de 21,5 km.

Secțiunea dintre Adjudu Vechi și Răcăciuni este gata de trafic, însă rămâne momentan în conservare. Planul autorităților este o deschidere odată cu finalizarea lotului vecin către Bacău, la sfârșitul acestei veri sau începutul toamnei, potrivit estimărilor făcute de CNAIR.

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