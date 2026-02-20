Se presupune că Quentin Griffiths, în vârstă de 58 de ani, născut la Londra, s-a aruncat în mod misterios de la etajul 17 al apartamentului său din Pattaya. Serviciile de urgență au găsit trupul milionarului pe jos, sub balconul său.

Polițiștii au declarat că nu există semne de deranj în interiorul apartamentului, dar au adăugat că nu e exclusă o posibilă implicare criminală în așteptarea unor teste medico-legale suplimentare.

Cauza exactă a morții nu va fi stabilită până la finalizarea unei autopsii complete, un proces care ar putea dura câteva luni.

Tragedia survine pe fondul unei presupuse dispute în curs de desfășurare cu fosta sa soție thailandeză, care l-a acuzat că a furat 500.000 de lire sterline de la o companie pe care o operau împreună.

Anul trecut, Griffiths ar fi fost arestat și interogat de detectivi după ce aceasta a susținut că falsificase documente pentru a vinde terenuri și acțiuni în afacere fără știrea ei.

Griffiths a negat acuzațiile și a fost eliberat după interogatoriu. Ancheta continua în momentul morții sale, conform rapoartelor.

O sursă apropiată familiei a declarat pentru The Sun: „Este un adevărat mister. A fost folosită sintagma «circumstanțe suspecte», dar încă nu știm.”

Griffiths a contribuit la lansarea Asos în 2000 alături de Nick Robertson și Andrew Regan și a rămas acolo până în 2005.

Compania a devenit un retailer global de 3 miliarde de lire sterline. Fost director de publicitate, a demisionat din funcția de director de marketing după patru ani.

Ulterior, a câștigat 15 milioane de lire sterline din vânzările de acțiuni în 2010 și a primit un alt câștig neașteptat din acțiuni în 2013.

Ulterior, și-a dat în judecată contabilii de la BDO, susținând că a primit sfaturi greșite despre cum să evite impozitul pe vânzare.

Sfaturile greșite, a susținut el, l-au costat în cele din urmă peste 4 milioane de lire sterline în impozite pe vânzările a peste 10 milioane de lire sterline în acțiuni la Asos și Achica, un retailer online pe care l-a co-fondat.

Tatăl a trei copii s-a mutat apoi în Thailanda în jurul anului 2007.

După ce a divorțat de prima sa soție, s-a căsătorit cu o thailandeză și a avut un fiu și o fiică. Cuplul s-a despărțit acum câțiva ani.

