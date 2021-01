Ford atacă Tesla prin modelul electric Mustang Mach-E. Iconica mașină sport devine un SUV

Cu câteva săptămâni înainte de Crăciun, San Tan Ford – un dealer din aria metropolitană Phoenix – a invitat cumpărătorii să vizioneze noul Ford Mach-E, un model electric extrem de anticipat al companiei.

Evenimentul a atras peste 200 de oameni, mulți conducând BMW-uri, mașini Audi, Subaru și alte mărci. Zece oameni au depus avans pentru Mach-E, inclusiv trei care au venit cu mașini Tesla.

„Nivelul de exaltare și entuziasm (este) pur și simplu copleșitor”, spune Tim Hovik, proprietarul San Tan Ford.

„Când conduci așa ceva performanța este wow”, continuă acesta.

Trecerea de la SUV-uri pe benzină la cele electrice

În timp ce Ford și alți constructori clasici fac miliarde de dolari din vânzarea de modele SUV pe benzină, aceștia nu au avut vreun progres notabil în domeniul mașinilor electrice, dominat de Tesla.

Dar în acest an s-ar putea schimba situația. Ford, Volkswagen și alții vor începe să comercializeze alte modele electrice, cu autonomie mai mare decât modelele anterioare, care nu au reușit să concureze cu Tesla.

Ford în particular are nevoie ca noua linie să fie un hit. Cu excepția mașinilor de teren și pickup, preferate de americani, Ford are probleme în vânzarea altor modele, ceea ce a făcut ca investitorii să evalueze compania la doar 38 de miliarde de dolari. Nivelul este la jumătate față de capitalizarea rivalei General Motors și mult sub nivelul de 800 de miliarde al Tesla.

Închide fabricile din Brazilia

Noul director general al Ford, Jim Farley, instalat în luna octombrie, a promis simplificarea operațiunilor. Acesta a anunțat deja închiderea celor trei fabrici din Brazilia și investiții în domeniul electric și al mașinilor autonome. Iar Mach-E este primul test al lui Farley.

Mach-E poartă numele celebrei serii Mustang, dar nu mai este o mașină sport, ci un SUV. Asta pentru că americanii cumpără acum în special SUV-uri.

Alți producători precum Volkswagen, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Volvo și Hyundai plănuiesc lansarea de SUV-uri electrice.

Pe de altă parte, Tesla Model 3 este cel mai popular model al companiei conduse de Elon Musk și este un sedan.

Prețuri atractive

Câteva dintre modelele anunțate de concurență sunt atractive din punctul de vedere al prețului comparativ cu Tesla.

Ford Mustang Mach-E și Volkswagen ID.4, care vor ajunge la dealeri din luna martie, au o autonomie de 250 de mile cu o singură încărcare, adică 400 de kilometri, cam tot atât cât are cea mai ieftină versiune a Model Y de la Tesla. Cele două pornesc de la 43.000 de dolari, respectiv 40.000 de dolari pe unitate.

Lansarea modelului electric Volkswagen ID4 FOTO: HEPTA

Versiunea de bază Model Y este 42.000 de dolari, dar cele de la Ford și Volkswagen se califică la un ajutor de 7.500 de dolari de la stat, astfel că la final prețul este mai mic. Aceste ajutoare nu se mai aplică pentru cumpărătorii mașinilor Tesla.

Rivian, un rival sprjinit de Amazon

De asemenea, și constructori noi vor pune la vânzare în acest an modele competitive.

Rivian, care are între acționari gigantul Amazon și Ford, plănuiește punerea pe piață a unui SUV și a unui pickup în această vară. Acestea au prețuri de lux, costând 75.000 de dolari, dar sunt construite și pentru off-road.

Mașinile electrice sunt doar 3% din totalul automobilelor vândute la nivel mondial, dar se estimează că vânzările vor crește puternic în următorul deceniu. Modelele electrice ar putea depăși la vânzări modelele pe benzină până în 2040.

Prin urmare, mulți constructori cheltuie miliarde de dolari în speranța acaparării unei cote cât mai mari de piață. „Trebuie să fii în această cursă. Nu îți permiți să riști să ratezi‟, spune Mark Wakefield, director la compania de consultanță AlixPartners.

Tesla domină vânzările de modele electrice

Tesla are de înfruntat acum o concurență puternică din Europa și din China, dar încă domină piața din SUA. Compania nu diseminează informațiile pe țări, dar din cele aproape 500.000 de mașini vândute anul trecut, analiștii estimează că 200.000 au fost comercializate în SUA.

Producătorii care introduc noi modele în SUA spun că nu încearcă să fure clienți Tesla, ci că încearcă să extindă piața. Tesla a fost preferată în special de cei cu venituri mari sau de pasionați, consumatori care doresc să aibă mereu cea mai nouă tehnologie.

Dustin Krause, director pentru e-mobilitate la Volkswagen pe America de Nord, spune că societatea sa încearcă să îi convingă pe cei care nu au avut niciodată mașini electrice. Acesta spune că americanii cumpără câteva milioane de SUV-uri medii anual. O mașină electrică în segmentul respectiv de preț deja deschide opțiunile consumatorilor.

Mai multe opțiuni pentru clienți

Pat Sheridan, un director de marketing în tehnologie din Los Angeles, spune că nu e interesat să dea 40.000 de dolari pe un sedan electric precum Tesla Model 3. Pilotul automat, o facilitate care atrage mulți fani Tesla, nu îl interesează.

Dar când vechiul său Volvo a cedat în luna noiembrie a găsit Chevrolet Bolt plin de opțiuni. I-a plăcut că General Motors a crescut autonomia la 259 de mile, adică 416 kilometri. Subvențiile de la stat au scăzut prețul la puțin sub 35.000 de dolari, iar spatele hatchback face mai ușor să arunce echipamentul de hochei în portbagaj.

Sheridan spune că există cerere pentru astfel de modele practice.

Chevrolet Bolt, un model electric produs de General Motors FOTO: HEPTA

Critici în privința numelui

Ford a numit modelul său pe baza Mustang, recunoscută pentru mașinile sport.

Criticii acuză însă alegerea numelui, deoarece Mach-E este foarte diferit de restul Mustangurilor.

Robert Iorio, inginerul-șef al Mach-E, spune că au dorit să realizeze o mașină cu caracter, personalitate. Iar numele Mustang are deja rezonanță în piață.

Ford a mai făcut mașini electrice, dar acestea erau construite pe aceleași platforme cu mașinile clasice. În schimb, Tesla a inventat o platformă nouă, folosită doar pentru modelele electrice.

50.000 de comenzi pentru noul model

Compania produce modelul Mach-E într-o fabrică din Mexic și a livrat trei unități înainte de finalul lui 2020. A primit deja 50.000 de comenzi pentru Mach-E, conform lui Iorio, iar cele mai multe vor fi vândute în SUA și Europa. Vânzările din China vor începe mai târziu în acest an.

Dacă Ford va livra toate cele 50.000 de mașini, Mach-E poate deveni unul dintre cele mai vândute modele din SUA, după Model 3 și Model Y, dar deasupra lui Chevrolet Bolt, care se află la 20.000 de unități comercializate anul trecut.

„Cred că lumea va vedea Ford într-o altă lumină”, a punctat Iorio.

