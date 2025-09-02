Deportările lui Trump, impact major asupra forței de muncă

Politicile de imigrație ale administrației Trump au un impact semnificativ asupra forței de muncă din SUA, afectând sectoare-cheie ale economiei. Declinul populației de imigranți ridică întrebări serioase cu privire la viitorul anumitor industrii și la capacitatea economiei americane de a-și menține ritmul de creștere.

Experții atrag atenția asupra impactului politicilor de imigrație asupra economiei SUA, în special în sectoare precum agricultura, construcțiile și sănătatea. Muncitorii imigranți își exprimă temerile legate de posibila deportare și incertitudinea viitorului lor în SUA.

Angajatorii și-au exprimat îngrijorarea

Sezonul roșiilor este în plină desfășurare în Valea Centrală a Californiei, iar Lidia se află în mijlocul recoltei. Cu toate acestea, anxietatea o încearcă pe această muncitoare agricolă care a intrat ilegal în SUA în urmă cu peste două decenii.

„Ne temem că ne vor opri când conducem și ne vor cere actele. Trebuie să muncim. Trebuie să ne hrănim familiile și să plătim chiria”, și-a exprimat Lidia îngrijorarea.

Declinul populației de imigranți și efectele asupra economiei

Conform datelor preliminare ale Biroului de Recensământ, analizate de Pew Research Center, peste 1,2 milioane de imigranți au dispărut din forța de muncă între ianuarie și sfârșitul lunii iulie. Această cifră include atât rezidenți legali, cât și persoane aflate ilegal în țară.

Imigranții reprezintă aproape 20% din forța de muncă a SUA, cu o prezență semnificativă în sectoare-cheie. Sursa citată mai sus relatează că 45% din muncitorii din agricultură, pescuit și silvicultură sunt imigranți, în timp ce în construcții, procentul este de 30%, iar în servicii, de 24%.

Impactul asupra industriilor-cheie

În Texas, Elizabeth Rodriguez, director de recrutare pentru o organizație de fermieri, a atras atenția asupra întârzierilor apărute ca urmare a lipsei de muncitori.

„În mai, în vârful sezonului de pepeni verzi și cantalupi, s-au înregistrat întârzieri. Multe recolte s-au irosit”, a explicat ea.

În domeniul construcțiilor, Ken Simonson, economist-șef al Associated General Contractors of America, a subliniat dorința angajatorilor de a ocupa posturilor cu lucrători calificați.

„Angajatorii raportează că ar angaja mai mulți oameni dacă ar găsi muncitori calificați și dispuși, iar aplicarea mai strictă a legilor de imigrație nu ar perturba oferta de forță de muncă”, a mai explicat și el.

Imigranții, o contribuție semnificativă asupra forței de muncă din SUA

Pia Orrenius, economist la Federal Reserve Bank of Dallas, a subliniat contribuția semnificativă a imigranților la creșterea locurilor de muncă în SUA: „Imigranții contribuie în mod normal cu cel puțin 50% la creșterea locurilor de muncă în SUA”.

„Afluxul peste graniță, din câte putem spune, s-a oprit practic, iar acolo primeam milioane și milioane de migranți în ultimii patru ani. Acest lucru a avut un impact uriaș asupra capacității de a crea locuri de muncă”, a mai adăugat el.

În timp ce dezbaterea privind imigrația continuă, este clar că efectele acestor politici se resimt deja în economia reală, de la fermele din California până la șantierele de construcții din Texas și la sistemul de sănătate la nivel național.

Politicile lui Donald Trump pentru imigranți

În 2025, Donald Trump a adoptat politici stricte privind imigranții, concentrându-se pe deportări masive și securizarea frontierelor Statelor Unite. Administrația Trump a desfășurat o amplă campanie de expulzare a imigranților neautorizați, cu scopul de a reduce imigrația netă la aproximativ 500.000 de persoane pe an prin deportări agresive.

Printre măsurile-cheie:

Crearea unor echipe suplimentare de ofițeri pentru deportări și control la frontieră.

Finanțarea zborurilor de ieșire voluntară din SUA, cu stimulente financiare pentru plecarea imigranților fără acte.

Colaborarea cu forțele locale și federale, inclusiv Garda Națională, pentru aplicarea legislației privind imigrația.

Îngreunarea procesului de obținere a vizelor, permiselor de muncă și a green cardurilor.

Încetarea dobândirii automate a cetățeniei americane la naștere pe teritoriul SUA, prin decret prezidențial.

Politicile sale au provocat o reducere semnificativă a fluxului de imigrație ilegală, dar și un exod al imigranților, cu un impact potențial asupra forței de muncă din SUA. De asemenea, politicile sale au fost criticate pentru abordarea dură și uneori controversată.

