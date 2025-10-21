Un incident neobișnuit a avut loc recent la Varnsdorf. Polițiștii care efectuau un exercițiu de intervenție în caz de atac armat au intrat din greșeală în altă clădire.

Exercițiul fusese planificat să aibă loc într-o fostă școală primară abandonată. În schimb, forțele de intervenție au pătruns în liceul episcopal din apropiere.

Elevii și profesorii au fost șocați când polițiștii mascați au intrat brusc în clasă. Inițial, agenții au crezut că reacțiile de panică ale elevilor și profesorilor făceau parte din scenariu.

„Ofițerii de intervenție au crezut că sunt figuranți și că joacă foarte bine rolurile”, a declarat primarul orașului Varnsdorf, Jan Šimek.

Greșeala a fost descoperită rapid, când comandanții operațiunii au sunat să întrebe de ce echipa nu se află la locația corectă.

Polițiștii și-au cerut scuze pentru deranj și s-au mutat în clădirea alăturată, unde era programat exercițiul.

Șeful poliției din Děčín a contactat conducerea liceului pentru a-și exprima regretul față de situația creată. Incidentul va fi analizat de organele interne de control ale poliției.

Exercițiul a simulat un atac armat într-o școală, cu scopul de a antrena forțele de intervenție pentru astfel de situații.

