Organizația consideră că aceste atacuri reprezintă un „asalt nociv asupra statului de drept” și justifică necesitatea unor modificări legislative propuse de magistrații integri. „În ultimele zile, spațiul public este invadat de atacuri individuale ale unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ale unor site-uri controversate împotriva Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, reprezentanților săi, dar și altor organizații non-guvernamentale”, se menționează în comunicat. Acestea au pledat pentru adoptarea rapidă a reformelor, în conformitate cu recomandările unor instituții internaționale precum Comisia de la Veneția și Comisia Europeană.

În plus, Forumul Judecătorilor atrage atenția asupra limbajului defăimător folosit de un inspector judiciar care a calificat drept „păduche” un judecător prezent la întâlnirea publică din decembrie 2025. În același timp, președintele unei curți de apel a caracterizat unii participanți drept „frustrați”. Aceste afirmații au fost repede propagate pe site-uri controversate, având ca scop intimidarea și denigrarea magistraților, conform sursei citate.

„Aceste poziții dovedesc, fără putință de tăgadă, că toate criticile publice la adresa funcționării precare a justiției au un fundament real, legitimând din plin modificările legislative necesare redresării sale. În loc să explice gravele deficiențe semnalate de presă în ultimul timp, acești reprezentanți ai unor structuri de conducere din justiție, unele cu atribuții constituționale de garant al independenței justiției, realizează reale atacuri la persoană și dovedesc lipsă de considerație față de libertatea de exprimare a magistraților care au prezentat cu onestitate problemele cu care se confruntă statul de drept”, subliniază organizația.

De asemenea, Forumul Judecătorilor critică insinuările nefondate despre presupuse „înțelegeri” de preluare a justiției de către personaje fictive cu „planuri matematice și cinice”. În opinia asociației, astfel de afirmații consolidează percepția unui sistem judiciar captiv, unde vocile critice sunt marginalizate.

„Este inacceptabil ca magistrați cu funcții de conducere să recurgă la un limbaj defăimător, în loc să angajeze un dialog instituțional onest asupra problemelor semnalate de colegi ai lor referitoare la presiuni ierarhice, standarde duble și frică generalizată în rândul corpului magistraților”, se arată în comunicat.

Organizația consideră că aceste comportamente subminează încrederea publicului în justiție și încalcă obligațiile etice ale magistraților, rolul lor constituțional fiind acela de garant al independenței justiției. „Ele confirmă, din păcate, exact diagnosticul pus de sute de magistrați onești, respectiv faptul că reprezentanții preferă să denigreze criticii în loc să inițieze reformele indispensabile pentru redresarea unui sistem blocat în defensivă, care recurge la denigrare și intimidare tocmai pentru a evita orice reformă reală”, concluzionează Asociaţia Forumul Judecătorilor din România.

