Gianluca Moscatiello, mesaj provocator transmis din România

Originar din Atripalda, o comună din provincia Avellino, regiunea Campania, Italia, fostul lider al clanului Genovese, activ în anii 2000 în Irpinia, Gianluca Moscatiello este în prezent de negăsit.

Din România, unde se deplasează frecvent atât pentru afaceri, cât și pentru a-și vizita partenera, acesta a publicat o fotografie în care apare sărbătorind trecerea în noul an, îmbrăcat ca un rege, însoțită de mesajul: „Fac Revelionul și mă întorc”.

În realitate, până ieri, Moscatiello figura în continuare ca fiind de negăsit.

Mandat de arestare emis la Torino

Pe 23 decembrie, Parchetul din Torino a emis pe numele său un mandat de arestare, care însă nu a fost pus în aplicare până în prezent. Procurorii îl acuză pe Moscatiello că ar fi fost instigatorul agresării unui minor, incident petrecut în fața clubului Bamboo, de pe corso Moncalieri din Torino.

Potrivit anchetei, victima, un adolescent de 17 ani, ar fi avut un conflict cu fiul lui Moscatiello, în vârstă de 19 ani, conflict care a degenerat ulterior într-o acțiune violentă.

În cursul audierilor, Gianluca Moscatiello a susținut că agresiunea și răpirea au fost inițiate de alte persoane, fără consimțământul său. „Nici măcar nu eram acolo”, a declarat acesta.

La rândul său, fiul fostului șef mafiot a spus că a cerut o întâlnire doar pentru a lămuri situația, însă adolescentul ar fi venit însoțit de alte persoane, ceea ce a dus rapid la o încăierare. „Nu am intenționat să ajungem la violență”, a insistat tânărul.

Pietro Tagliaferri, văr al lui Moscatiello, a recunoscut că a fost prezent la evenimente, însă a susținut că a mers doar pentru a se asigura că situația nu scapă de sub control. Legat de cea mai gravă acuzație împotriva celor cinci suspecți, răpirea unui minor, Tagliaferri a declarat că s-a „speriat când băiatul a leșinat, dar l-am eliberat imediat într-o altă parte a orașului după ce i-am verificat starea”.

Doi frați români, implicați în agresiune

Judecătorii Tribunalului Libertății au confirmat deja măsura arestului preventiv pentru unul dintre autorii materiali ai agresiunii, unul dintre cei doi frați români implicați.

Sunt așteptate deciziile și în cazul celuilalt cetățean român aflat în detenție, precum și în cazul lui Moscatiello, care s-a stabilit la Torino după o scurtă perioadă în care a colaborat cu justiția și după ce a renunțat la programul de protecție.

Mesajele care arată organizarea bătăii

Anchetatorii susțin că decizia de a-l agresa pe minor a fost luată după ce fiul lui Moscatiello i-a povestit tatălui său incidentul. Potrivit acuzațiilor, fostul camorrist ar fi decis să-și facă singur dreptate, contactându-l pe Alin Cîrpaci, pe celălalt român implicat și pe Tagliaferri.

Mesajele descoperite de polițiști ar indica organizarea unei adevărate „expediții punitive”. „Are nevoie de o lecție, măcar să știe toată lumea că, dacă îl ating, va trebui să vorbească cu noi”, ar fi scris Moscatiello. „Astăzi rezolvăm, ne întâlnim și îl trimitem la spital”, ar fi răspuns Tagliaferri.

Potrivit anchetei, fiul lui Moscatiello l-ar fi atras pe rival la o întâlnire „de clarificare” pe via Maddalene. La sosirea adolescentului, acesta i-ar fi spus: „Acum o să-ți arăt eu pe cine ai bătut”. La scurt timp, șapte persoane au coborât dintr-un Mercedes, un Fiat 500 și o Panda și s-au năpustit asupra minorului, lovindu-l cu pumnii și picioarele, înainte de a-l urca în portbagajul unui SUV. La revenirea în simțiri, unul dintre agresori i-ar fi spus: „Nu am nimic personal cu tine, dar am fost plătit pentru asta”. I-ar fi cerut apoi să își ceară scuze de la tânărul agresat, spunându-i că, dacă este iertat, va fi lăsat să plece.

Acuzații reduse după retragerea plângerii

Cei cinci suspecți sunt acuzați în prezent doar de lipsire de libertate, după ce minorul agresat și-a retras plângerea. Acuzațiile de vătămare corporală agravată au fost retrase după ce tânărul a primit despăgubiri pentru rănile și violențele suferite.

Conflictul ar fi pornit de la o tânără disputată: fosta iubită a fiului lui Moscatiello și noua parteneră a adolescentului de 17 ani. Cei doi ar fi avut o ceartă care a degenerat în violență. Tânărul de 19 ani a ajuns ulterior la spitalul Maria Vittoria, fiind externat cu un prognostic de 21 de zile, cu multiple contuzii, traumatism cranian și o luxație de umăr.

Cine este Gianluca Moscatiello

Gianluca Moscatiello este cunoscut pentru implicarea sa în clanul Genovese, pe vremea când organizația criminală Irpinia era condusă de verii Amedeo și Modestino Genovese.

El a fost condamnat, cu sentință definitivă și executată, la nouă ani de închisoare pentru implicarea sa în asasinarea, la 12 iulie 2000, în Serino (Avellino), a lui Walter De Cristofaro, membru al Camorrei în vârstă de 37 de ani, care a fost împușcat mortal într-o ambuscadă de către un comando.

Conform anchetei, bărbatul a fost pedepsit de clanul Genovese pentru că a încercat să acționeze pe cont propriu în lumea criminală. Moscatiello a devenit ulterior colaborator al justiției și martor-cheie pentru acuzare în procesele împotriva clanului Genovese.

După ce și-a ispășit pedeapsa, și-a refăcut viața la Torino, devenind proprietarul unui lanț de baruri, dintre care unele s-au închis în timpul pandemiei. A locuit mult timp într-o vilă în valoare de 850.000 de euro în Orbassano, care, după mutarea sa la Venaria Reale, a fost incendiată pe 23 martie. Acest incident este în prezent investigat de carabinieri din Moncalieri, coordonați de procurorul Eleonora Sciorella de la Parchetul din Torino. El se află, de asemenea, în centrul mai multor anchete pentru evaziune fiscală.

La sfârșitul anului trecut, un lider al mafiei din Napoli a fost prins după 3 ani de căutări. Ciro Andolfi, în vârstă de 49 de ani, era căutat din 2022 și avea o condamnare rămasă de 8 ani, 3 luni și 10 zile de închisoare pentru infracțiuni legate de asociere mafiotă, extorcare agravată și corupție.

