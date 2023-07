Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 vineri, 30 iunie, în jurul orei 07.30, „cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat pe o stradă de pe raza comunei Holboca”, potrivit comunicatului oficial transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi.

„A fost emisă ordonanţa de efectuare a necropsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu exactitate a întregii situaţii de fapt”, au precizat reprezentanţii IPJ Iaşi.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor citate de Ziarul de Iași, au fost vizionate imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, iar polițiștii au concluzionat că bărbatul a fost lovit de o mașină.

Mașina implicată în accident este un Mitsubishi Lancer care i-ar aparţine lui Vasile Zacornea, fostul șef de la Permise și Înmatriculări Iași, potrivit surselor Ziarul de Iași. Mașina a fi părăsit locul accidentului, potrivit sursei citate.

Contactat de site-ul local BZI, Vasile Zacornea a declarat că a trecut cu maşina prin zonă, dar nu știa că a fost un accident acolo.

„Am condus un Mitsubishi pe acolo, dar nu am știut că a fost accident. Am fost și am dat declarație la Poliție. Bănuiesc ca toți care au trecut pe acolo sunt suspecți. Se va cerceta și se va afla adevărul”, a declarat Vasile Zacornea, pentru BZI.

La anchetă participă și procurorii de la Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

„E posibilă varianta de accident rutier. Cercetările continuă in rem, sunt îngreunate de faptul ca s-a întâmplat noaptea și trebuie verificate imagini de supraveghere de la camerele din proximitatea locului unde a fost găsită victima”, declară prim procurorul Cătălin Radu Țocu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, pentru BZI.

