Schmidt a abordat tema inteligenței artificiale la o conferință recentă

Conform publicației germane T3N Digital Pioneers, într-un discurs susținut la o conferință recentă, Schmidt a abordat din nou tema inteligenței artificiale (IA), de data aceasta adoptând un ton mai critic. Schmidt a subliniat că zilele în care programatorii scriau cod linie cu linie au apus.

„Dacă încă mai scrii cod în mod tradițional, oprește-te. S-a terminat”.

Acesta a explicat că cei mai buni programatori din ziua de azi nu mai scriu cod propriu-zis, ci folosesc inteligența artificială pentru a realiza această sarcină, limitându-se la verificarea rezultatului final.

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„Modul în care se face acum programarea de ultimă generație este că programatorii se trezesc și merg la birou. Sunt sociabili, stau acolo, dar nu au prea mulți prieteni. Așa că stau în biroul lor și adună zece prieteni Claude sau zece prieteni Gemini. Le oferă funcții obiectiv și îi urmăresc cum scriu codul. Apoi merg la prânz și se asigură că sarcinile date IA sunt suficient de lungi încât să continue să lucreze în timpul pauzei lor. După prânz, se întorc la birou, mai fac câte ceva, iar apoi pleacă acasă la familie”.

Schimbarea nu este una pozitivă, afirmă Schmidt, care și-a exprimat regretul față de dispariția modului tradițional de programare.

„Pot să vă spun ce gândesc cu adevărat? Mă întristează. Mă întristează pentru că am început să programez de la 13 sau 14 ani, iar acele vremuri s-au dus acum. Cum poate să dispară întreaga ta identitate și carieră ca programator, ca informatician? Ar trebui să crească precum copiii și nepoții tăi”.

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