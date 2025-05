Într-un text publicat în Detroit Free Press, citat de Meduza, Brink a spus clar că administrația Trump a făcut greșeala de a presa Ucraina, țara atacată, în loc să-l țină sub control pe agresorul rus.

Bridget Brink a servit cinci președinți americani, atât democrați, cât și republicani, dar spune că politica externă este mai presus de orice partid. Totuși, a fost momentul când a considerat că trebuie să plece.

„Din păcate, politica administrației Trump a fost, încă de la început, să pună presiune pe victimă, Ucraina, și nu pe agresor, Rusia. Nu am putut susține o astfel de abordare și am simțit că e un act de responsabilitate să demisionez”, a explicat ea.

Apoi a continuat cu un apel emoționant.

„Nu pot să stau deoparte când o țară este invadată, când democrația este bombardată și copiii sunt uciși fără niciun preț. Singura cale de a apăra interesele SUA este să susținem democrația și să ne opunem autocrației”, a declarat ea pentru sursa citată.

Brink: „Pacea cu orice preț aduce doar suferință și războaie noi”

Brink a criticat dur politica de „liniștire” a agresorului, considerând că aceasta nu aduce pace reală.

„Pacea cu orice preț nu este pace adevărată. Este doar o încercare de a calma agresorul, dar istoria ne-a arătat că asta aduce doar noi războaie și suferințe. Nu putem sacrifica valorile noastre și siguranța pe altarul unei liniști false”, a spus ea.

Mai mult, fosta ambasadoare a calificat acțiunile Rusiei drept „rău pur” și a avertizat că modul în care SUA vor răspunde la acest conflict va fi un semnal pentru întreaga lume, pentru prieteni și dușmani deopotrivă.

Presiunea nejustificată asupra Ucrainei, confirmată și de Zelenski

Bridget Brink a fost numită ambasador în Ucraina în aprilie 2022 de președintele Joe Biden, în plin război declanșat de Rusia. Dar în aprilie 2025, la doar câteva luni după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, a decis să plece.

Pe fundalul negocierilor continue de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat de asemenea că SUA au pus mai multă presiune pe Ucraina decât pe Rusia, ceea ce a complicat situația.

Donald Trump a făcut din oprirea războiului din Ucraina una dintre prioritățile mandatului său început în 2025, iar această schimbare de politică a tensionat și mai mult relațiile diplomatice.

