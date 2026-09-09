În cadrul Festivalului de Film de la Veneția, documentarul „Musk” semnat de regizorul Alex Gibney a fost proiectat în afara competiției, atrăgând atenția asupra controverselor legate de cel mai bogat om din lume. Potrivit publicației El Pais, Gibney îl descrie pe Elon Musk drept un om „extrem de periculos”.

Impactul deciziilor politice ale lui Elon Musk: consecințele tăierilor bugetare din departamentul DOGE

Filmul, care durează 225 de minute, combină arhive, interviuri și un design vizual inspirat de jocurile video pentru a explora viața personală și influența politică a lui Musk.

Samantha Power, fostă directoare USAID până în 2025, dezvăluie că recesiunile bugetare impuse de Musk în perioada în care a condus Departamentul de Eficiență Guvernamentală (DOGE) sub administrația Trump au avut consecințe devastatoare. „Vor muri 14 milioane de oameni, dintre care cinci milioane sunt copii”, afirmă Power, conform El Pais.

Viața personală a magnatului: familiile lui Elon Musk, copiii și influența algoritmului de pe X

Justine Wilson, prima soție a lui Musk și mama a șase dintre copiii săi, povestește despre pierderea fiicei lor Nevada și despre tranziția fiicei Vivian Wilson, care ar fi alimentat retorica antiwoke a lui Musk. De asemenea, Ashley St. Clair, fostă influenceriță de extremă dreaptă și mama unui alt copil al magnatului, refuză să semneze un acord de confidențialitate de 40 de milioane de dolari și își exprimă regretul față de trecutul său politic.

St. Clair, în vârstă de 28 de ani, citează unul dintre mesajele lui Musk: „Trebuie să avem o legiune de copii înainte de Războiul Civil”. Ea adaugă: „Algoritmul său de pe X creează o confruntare deliberată care nu reflectă realitatea, dar o influențează și poate deveni catastrofal dacă nu este reglementat”.

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