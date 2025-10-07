  • Autoritățile ignoră cererile de demobilizare și modifică ilegal categoriile de aptitudine medicală. Familiile se plâng că soldații nu sunt lăsați să se întoarcă acasă nici măcar pentru o zi.
  • Activiștii pentru drepturile omului spun că această practică încalcă Convenția de la Geneva, care interzice menținerea foștilor prizonieri de război în serviciul militar după eliberare.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Ivan s-a înrolat ca să scape de pușcărie, „pentru fiica lui”

Foștii prizonieri de război ruși sunt trimiși înapoi pe front, chiar dacă sunt răniți și nu vor să mai lupte. Este cazul lui Ivan Grebennikov, 37 de ani, un sergent care a fost eliberat din captivitate în mai 2025, dar trimis înapoi pe front în august, deși fusese declarat inapt pentru serviciul militar.

Grebennikov a stat 10 luni în captivitate, începând din iulie 2024. Sudorul din regiunea Altai, sudul Rusiei, s-a înrolat din închisoare pentru a lupta în războiul de invadare a Ucrainei în aprilie anul trecut.

„Are o fiică de 4 ani și voia să scape din colonia penitenciară de dragul ei. Se gândea că va lupta șase luni, ca mercenarii Wagner, și apoi va termina liber cu familia lui”, spune Natalia, o rudă a lui Ivan.

Ivan Grebennikov, trimis cu forța din captivitate înapoi pe front

I-au eliberat, apoi i-au dus în cătușe în prima linie

„În cele din urmă, a fost pe front 3 luni, apoi încă 10 luni în captivitate. Și acum, când i-au eliberat, în sfârșit, după un schimb de prizonieri, nici măcar nu i-au mai adus acasă; i-au trimis înapoi în prima linie, ca pe vite. Deși niciunul dintre ei nu vrea să lupte. Mulți sunt gata să fugă; dar sunt duși în cătușe”, explică Natalia.

Anterior, mai mulți soldați au înregistrat videoclipuri în care erau transportați la locul asaltului în cătușe și legați de scaune. Potrivit spuselor lui Ivan Grebennikov, „singurii oameni care nu erau legați erau cei grav răniți, ca el, cei cu brațele rupte și cei în cârje”.

Nu fac nicio comisie medicală, nicio evaluare medicală, am un glonț în mine, mâna fracturată. Nu ne lasă să mergem acasă.

Grebennikov a spus totul în fața camerei de filmat, în timp ce el și alți prizonieri de război erau transportați la Donețk cu Brigada 35 de Pușcași Motorizați a Gărzilor Separate (unitatea militară 41659) după schimbul de ostatici. Anterior, el înregistrase alt clip video, când era plasat într-o celulă din unitatea sa militară, pentru că a refuzat să se întoarcă pe front.

„Complet inapt”, dar bun de luptă

Conform dosarului medical, pe 30 iunie 2025, un neurolog l-a examinat pe Grebennikov și i-a pus un diagnostic, atribuindu-i categoria de aptitudine „D” (complet inapt pentru serviciul militar). Neurologul l-a trimis pe la Brianka, oraș din regiunea Luhansk din Ucraina, pentru „tratament, o comisie medicală militară și o determinare oficială a categoriei sale de aptitudine”.

Comandamentul a ignorat toate ordinele medicului: Grebennikov și alți soldați răniți întorși din captivitate au fost trimiși cu forța pe front.

„Ne-am gândit că, după ce ne vom întoarce din captivitate, măcar ne vor trata. Nici vorbă! De exemplu, mi-au schimbat calificativul D în B, apt de serviciu cu restricții minore, chiar dacă brațul meu drept este rupt în mai multe locuri”, spune Ivan.

Încă am un glonț în corp, nici măcar nu am fost operat. Și suntem mulți așa, în cârje, în ghips. Pur și simplu nu le pasă, duc schilozi pe frontul din Donețk.

Nici măcar nu poate ține o mitralieră!

Rudele lui Grebennikov spun că au făcut plângeri la Ministerul Apărării și Procuratura Militară, dar fără rezultat.

„Ministerul Apărării e o gaură neagră, de acolo nu răspunde nimeni”, a declarat o rudă, pentru Okno Media.

„Parchetul tocmai a trimis un răspuns oficial în care spune că se presupune că face totul legal cu Ivan. Cum pot trimite legal un soldat rănit înapoi pe front după ce a fost capturat, fără reabilitare sau măcar tratament, fără consimțământ? Ce fel de luptă va avea fără mâna dreaptă?! Nici măcar nu poate ține o mitralieră, nu poate conduce o mașină sau chiar nu poate salva un camarad rănit”, spune ruda Natalia.

Refuzurile de a participa la luptă, scrise de el și de camarazii săi după întoarcerea din captivitate, sunt ignorate.

„Vom muri acolo, desigur. Nimănui nu-i pasă de nimeni”

Valeri, din aceeași unitate militară nr. 41659: „În loc de comisii sau demobilizări, ne-au încărcat pe toți în autobuze. Răniții ușor au fost încătușați, persoanele cu dizabilități au fost încărcate și duse pe frontul din Donețk. Nu, nu ne vor lăsa în spate; ne vor duce pe linia frontului. Vom muri acolo, desigur. Nimănui nu-i pasă de nimeni”.

Dmitri Petrov, din Ulan-Ude (Buriația), a murit în iulie 2025, după ce a fost trimis înapoi pe front în urma eliberării din captivitate.

În septembrie 2022, Petrov a fost mobilizat în Brigada 37 de Pușcași Motorizați; în februarie 2023 a fost capturat, iar în aprilie 2023 a fost eliberat.

„În ianuarie, când l-au luat din nou, nu l-au mai întrebat dacă vrea sau nu, dacă e grav rănit sau nu. Dacă ai mai fost în război, te trimit din nou, nu mai au pe cine trimite”, a explicat Serghei, un fost camarad.

În iunie fusese decorat, dar în iulie 2025 a murit!

Foștii prizonieri ruși de război răniți sunt trimiși înapoi la luptă: „Am un glonț în mine și mâna fracturată în multe locuri. Suntem schilozi pe frontul din Donețk”
Sublocotenentul Dmitri Petrov

„Lacuna” din legislația rusă

Potrivit experților, deși Convenția de la Geneva interzice menținerea foștilor prizonieri în serviciul militar, autoritățile ruse ignoră această prevedere.

Activiștii pentru drepturile omului notează că asta se întâmplă în ciuda faptului că articolul 117 din Convenția de la Geneva interzice menținerea prizonierilor de război în serviciul militar după întoarcerea lor din captivitate.

„De facto, toate contractele cu Ministerul Apărării din Rusia sunt în prezent pe durată nedeterminată. Și există o lacună în legislația rusă care, din moment ce există acum acțiuni militare active, nu un armistițiu, înseamnă că prizonierii își păstrează statutul de personal militar. Adică, deoarece războiul este în desfășurare, capturarea nu este un motiv de demitere din armată”, a explicat un activist.

