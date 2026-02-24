Ionescu-Galbeni a fost implicat în mișcări anticomuniste încă din perioada studenției

Membru activ al organizației de tineret PNȚ, Ionescu-Galbeni a fost implicat în mișcări anticomuniste încă din perioada studenției, participând la manifestațiile din 1945 și 1946 împotriva regimului sovietic. După arestarea liderilor PNȚ în 1947, tânărul a făcut parte dintr-un grup clandestin care răspândea manifeste împotriva procesului fabricat de autorități. Grupul, supranumit „trotiliștii”, a fost vizat de Securitate, iar Ionescu-Galbeni a fost arestat și condamnat la cinci ani de închisoare.

Trecut prin mai multe închisori dure precum Văcărești, Aiud, Pitești și Târgu Ocna

Detenția sa a inclus perioade în penitenciare dure precum Văcărești, Aiud, Pitești și Târgu Ocna, unde s-a îmbolnăvit de tuberculoză. În ciuda condițiilor grele și a supravegherii permanente a Securității, eliberat în 1955, Ionescu-Galbeni și-a continuat cariera în construcții și cercetare, completându-și studiile universitare.

Întâlniri clandestine în timpul regimului Ceaușescu

În anii ’70, în timpul regimului comunist, Ionescu-Galbeni și alți lideri național-țărăniști, inclusiv Corneliu Coposu, au continuat să se întâlnească în secret pentru a redacta documente politice. Aceste activități au fost atent monitorizate de Securitate, care a instalat microfoane la domiciliile membrilor grupului și a aplicat măsuri de supraveghere intensă.

Rol major în reînființarea PNȚCD. A fost consilierul lui Coposu

După Revoluția din 1989, Niculae Ionescu-Galbeni a jucat un rol activ în reînființarea PNȚ sub numele de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD). A fost consilier al liderului Corneliu Coposu și vicepreședinte al partidului, contribuind la elaborarea doctrinei creștin-democrate. În perioada 1990-2000, a fost deputat în Parlamentul României, ocupând funcția de președinte al Comisiei de control al activității SRI.

Ionescu-Galbeni a fost autorul unei ample lucrări de analiză politică, „PNȚCD privit din interior, 1997-2000”, lansată în 2023. De asemenea, memoriile sale, „O viață pe făgașul țărănismului”, urmează să fie publicate anul acesta.

