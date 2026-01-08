Decizia Curții de Apel Pitești

Daniel Chițoiu a fost acuzat că a provocat un accident rutier mortal pe 26 decembrie 2019, în a doua zi de Crăciun, în județul Argeș, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața.

Curtea de Apel Pitești a admis, joi, apelul Parchetului și a părților civile împotriva deciziei Judecătoriei Pitești din aprilie 2025, care îl condamnase pe Daniel Chițoiu la trei ani de închisoare, cu suspendare. Judecătorii au majorat pedeapsa, de la trei la patru ani, și au modificat regimul de executare.

Decizia este una definitivă, astfel Chițoiu urmează să fie încarcerat într-un penitenciar.

„Desfiinţează în parte sentinţa penală şi, rejudecând dispune următoarele: Majorează pedeapsa principală a închisorii aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 192 alin. 2 şi 3 cod penal , de la 3 ani la 4 ani. Modifică regimul de executare şi dispune ca pedeapsa să fie executată în regim de detenţie, conform art. 60 cod penal. Aplică inculpatului şi interzicerea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, potrivit art. 66 alin. 1 lit. i cod penal, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani şi ca pedeapsă accesorie pe durata executării pedepsei principale”, se arată în hotărârea instanței.

De asemenea, Curtea de Apel Pitești a stabilit că două părți civile din dosar vor primi câte 400.000 de lei fiecare.

Mașina condusă de Chițoiu a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism

Pe 26 decembrie 2019, Daniel Chițoiu a intrat pe contrasens pe DN7, în județul Argeș, și s-a izbit de o mașină în care se aflau 3 pasageri.

Un bărbat de 82 de ani a murit pe loc, iar soția lui, în vârstă de 73 de ani, s-a stins câteva zile mai târziu, la spital. În mașină se afla și a treia victimă a accidentului, o femeie in vârstă de 71 de ani, care a supraviețuit impactului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE