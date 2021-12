Veterinarul din Năvodari acuzat că steriliza câini fără anestezie spune că e „victima unei farse politice”. Decizia primăriei după dezvăluiri

Biobaza Năvodari se află în zona industrială a oraşului de la malul mării. Din şoseaua de centură se desprinde la un moment dat un drum de pământ, pe care o autospecială miloasă a aruncat, de curând, ceva pietriş. Dacă treci de bălţi şi de o poartă ruginită, intri într-o curte mare, betonată, păzită de un câine bătrân şi aproape orb. Printre depozite care aparţin unor particulari, Primăria Năvodari a găsit câteva zeci de metri pătraţi pentru ţarcurile căţeilor fără stăpân. Nici nu e nevoie de mai mult. La fel ca raiul, iadul nu e o chestiune de spaţiu.

Pe bucăţica lor de ciment, în oalele cu paie sau răscolind în jgheabul cu mâncare, câinii, blânzi, întâmpină vizitatorii cu resemnare. Par obişnuiţi cu tot ce vine de la oameni, şi de rău, şi de bine. Singură într-un ţarc din margine, o căţeluşă îşi păzeşte puii ghemuiţi într-un culcuş.

O căţelusă îşi veghează puii în Biobaza Năvodari

Ţarcurile au şi acoperiş, ca nişte mici grajduri, prin care vântul aspru nu se fereşte să circule. Pe jos e curat, paiele sunt proaspete, apa e proaspătă, schimbată de voluntari. Mâncarea e de-ajuns, şi hrană umedă, şi boabe, venită şi de la primărie, şi din donaţii. Nu e unul dintre acele locuri de exterminare care poartă numele de adăposturi publice.

Rata de supravieţuire după sterilizare: 50%

Totuşi, mulţi câini au răni pe corp, după operaţiile de sterilizare. Unul dintre ei, mai bătrân, tremură, se apleacă să bea apă şi nu poate. S-a numărat printre ultimii pacienţi ai medicului veterinar Corneliu Iacob, cel cu care Primăria Năvodari a încheiat un contract pentru sterilizarea a 250 de câini fără stăpân.

Calea de acces spre Biobaza Năvodari

După ce imaginile cu animale maltratate din Biobaza Năvodari au ajuns în mass-media, medicul pensionar tulcean a plecat şi nu s-a mai întors să ducă mai departe campania de sterilizări. Echipa de la Biroul de Protecţia Animalelor de la IPJ Constanţa a făcut verificările la adăpost în lipsa medicului, care a dispărut cu tot cu acte, susţin voluntarii.

Cabinetul din Galaţi al medicului Iacob apare ca având activitatea suspendată, din 2018, pe site-ul firme.info. La Colegiul Medicilor Veterinari, doctorul este înregistrat cu drept de liberă practică într-o comună din Tulcea.

„Câinele ăsta nu o duce până mâine”, spune D., voluntară de mulţi ani la Biobaza Năvodari. „Tremură aşa după operaţie. Am cerut să-l luăm să-l ducem la alt veterinar, la consult, dar nu ni s-a permis. Dintre câinii pe care îi sterilizează medicul Iacob, cam jumătate mor, la scurt timp după operaţie. O căţeluşă de aici mi-a murit în braţe. Am apucat să o duc la alt cabinet, în oraş. Acolo, la autopsie, au constatat că medicul Iacob îi scosese splina, în loc de uter”.

Un câine se reface după operaţia de sterilizare practicată de medicul Iacob

D. şi ceilalţi voluntari le-au spus aceste lucruri şi celor de la Poliţia Animalelor, veniţi în inspecţie vineri şi luni la Biobază: „Doamna medic poliţist mi-a răspuns că nu mă pricep, că nu sunt veterinar, deşi i-am arătat hârtiile medicale şi fotografiile”.

„Viceprimarul se teme să nu otrăvim câinii”

Din relatările voluntarilor, reiese că medicul Iacob îşi angajase un asistent care să-i completeze fişele, pentru că are probleme cu vederea. De asemenea, ustensilele medicale folosite de medicul Iacob erau uzate, nesterilizate şi, unele dintre ele, improvizate.

„Este singurul veterinar care a vrut să lucreze cu noi”, a explicat pentru Libertatea viceprimarul din Năvodari, Costel Aurelian Dumitraşcu.

Voluntarii ajută la socializarea câinilor şi la găsirea de adoptatori pentru ei

Primăria Năvodari nu a răspuns la întrebările Libertatea despre cum a fost atribuit contractul pentru servicii medicale veterinare în campania de sterilizare a animalelor fără stăpân.

Singura măsură pe care a luat-o municipalitatea, după ce situaţia din Biobaza Năvodari a devenit subiect de presă, a fost să restricţioneze accesul voluntarilor în adăpost. Astfel, voluntarii nu mai pot intra în Biobază decât de luni până vineri, între orele 10.00 și 14.00. Legea nr. 258 din 2013, privind gestionarea câinilor fără stăpân, prevede că programul cu publicul este de la 10.00 la 18.00, de luni până vineri.

Viceprimarul Dumitraşcu nu a răspuns, până în acest moment, la întrebările privind cadrul legal al restricţionării accesului pentru cei care ajută la curăţenie, hrănire şi la adopţii.

Câinele bătrân, cafeniu, tremură încontinuu după ce a fost sterilizat

„Nu mai avem voie nici să punem mâncarea adusă de noi, din donaţii, în ţarcurile câinilor. Domnul viceprimar susţine că am putea otrăvi animalele, doar ca să facem rău primăriei. Că s-a mai întâmplat, aşa spune dumnealui. Ne-a explicat că Direcţia Sanitar Veterinară şi Poliţia Animalelor l-au obligat să schimbe programul şi să nu ne mai lase la ţarcuri”, afirmă M., o altă voluntară cu vechime la Biobaza Năvodari.

„Am 50 de ani de meserie, nu am avut probleme până acum”

Medicul veterinar Corneliu Iacob a declarat pentru Libertatea că ia în calcul să renunţe la contractul cu Primăria Năvodari: „Nu vreau să stau pe capul nimănui, nu sunt păcăliciul presei sau al primăriei. Am picat aici ca musca-n lapte, în nişte interese politice. Totul e o farsă politică şi eu am căzut victimă. Am aproape 50 de ani de meserie, nu am avut probleme până acum. Am făcut tot ce am putut, într-un cabinet fără dotările necesare, că fondurile primăriei sunt limitate. Am salvat suflete, le-am dat o şansă la viaţă. Câinii pe care i-am sterilizat au plecat pe picioare în ţarc. Că nu au ştiut să-i îngrijească după aia…”.

Medicul nu a explicat care sunt interesele politice la care face trimitere.

Veterinarul pensionar a adăugat că procesele verbale întocmite de Poliţia Animalelor nu consemnează nereguli şi că va „trage linie, cât de curând”, la relaţiile contractuale cu municipalitatea. „Câinii sunt sălbatici, peste 80%. Au muşcat angajaţi ai adăpostului. Trebuie luaţi cu crosa. Dacă plânge un câine sau îi curge un pic de sânge pe la bot, iese scandal. Nu pot lucra cu atâţia spectatori. Dacă fac o eutanasie acolo, se aude la Washington, nu la Cotroceni. La Washington!”, a spus medicul Iacob.

