FOTO | Creațiile cu care un român plecat din Galați vrea să cucerească moda italiană: pantofii vopsiți cu vin. “Fiind naturală, culoarea are o altă reflecție în lumină”

Gabriel Basso (46 de an), a plecat de 20 de ani în Italia și are un atelier într-un orășel cochet, Martinsicuro, udat de Mediterană, unde concepe obiecte de încălțăminte deosebite. Face pantofi, de la A la Z. Are mai mult succes cu doamnele și domnișoarele, care alocă timp și bani pentru a avea parte de o pereche made-to-measure.

”Dai, usuci, dai, usuci, o zi întreagă”

Basso a dezvoltat și o tehnică de colorare a pantofilor cu vin, care-și are originile în vechiul Imperiu Roman.

„Pui vinul natural pe cârpă. Trebuie să fie un vin roșu, fiindcă, bogate în tanin, pătează cel mai bine. Bine, trebuie să freci mult ca să faci culoarea dorită, dar rezultatul e super. Fiind naturală, culoarea are o altă reflecție în lumină. Gabriel Basso, creator de pantofi

Pantofii fostului gălățean sunt realizați manual

„O pereche de pantofi o vopsești cam într-o zi întreagă, ce credeați că dai puțin cu cârpa îmbibată în vin și gata? Dai, usuci, dai, usuci, toată ziua. Niște pantofi stiletto, confecționați manual, colorați cu vin, costă 700-800 de euro”, a povestit gălățeanul pentru Libertatea.

Cum ajung să arate la final pantofii realizați de Basso

Pantofi din piele de murena

Căsătorit în Italia, unde trăiește de două decenii, Gabriel a încercat să ducă business-ul la alt nivel. A discutat să atragă și oficialitățile locale într-un proiect personal, care, momentan, este în stand by, din cauza pandemiei.

„Vorbisem înainte de coronavirus să concep pantofi din piele de murena. Este o piele rară, dintr-un pește murena, care seamănă ca un șarpe marin. Găsisem și pe un negustor care tăbăcea piele de murena, mă costa 800 de euro doar pielea pentru o pereche de pantofi. Nu a mai creat nimeni pantofi din așa ceva, vorbisem și cu oficialitățile locale, era o mândrie aici, doar că am pus proiectul pe hold din cauza Covid”, a dezvăluit Basso.

Ocazional, exportă în Olanda

Româno-italianul folosește tot felul de soluții pentru a colora piesele sale de încălțăminte. Pentru fiecare ingredient are o poveste.

„Martinsicuro era al doilea centru în zonă, după Ancona, în Antichitate, de unde se extrăgea purpura, cu care se colorau confecțiile capetelor împărătești. Grecii au fondat acest polis pentru a extrage purpura: luau melcul, îi foloseau carnea ca să o mănânce, apoi din cochilie extrăgeau firul de purpură pentru a face hainele bogaților. Apoi, s-au descoperit și alte modalități de a face rost de culori și n-a mai fost rentabil să facă din purpură, mai ales că era o treabă extrem de migăloasă. Ies niște pantofi deosebiți și vopsiți cu purpură, îți iau ochii”, spune Basso.

Acesta are contracte cu o fabrică din Italia, ocazional, exportă în Olanda, numai pantofi creați manual de el. Basso este singurul său angajat, împletește pasiunea cu traiul de zi cu zi.

Gabriel Basso, în atelierul său, lucrând la o pereche de pantofi

Cum a fost la începutul pandemiei

Fostul gălățean și-a dezvoltat acest talent de când a ajuns în peninsulă. Are și răbdare. Pandemia de coronavirus i-a dat ceva nevralgii și-l pune în situații inedite.

Noi suntem o comunitate mică, dar clienții pe care nu-i cunosc, nu-i las în magazin fără mască de protecție. Italia a fost focarul Europei în epoca Covid. Dar lumea s-a relaxat prea mult și prea repede aici. OK, în zona noastră n-au fost tragedii, ci doar teamă. E nasol să respiri cu masca aceea la gură, dar o ții ca să-i protejezi pe ceilalți. Gabriel Basso, creator de pantofi



„Și aici sunt unii cu gura mare”

Acesta a povestit și ce a trăit când a început criza sanitară.

„Pe mine m-a prins startul pandemiei la Milano. M-am întors acasă și am intrat la izolare, logic, de bună voie, două săptămâni. A fost mișto o perioadă, soția și soacra la parter, eu la etajul 1. Mi-aducea mâncarea, ciocănea la ușă, serveam, m-am uitat la televizor cât n-o făcusem în ultimii zece ani. Am văzut și revăzut seria James Bond”, spune acesta.

Acum, și italienii au tendința să uite ce groază era acum 4-5 luni. Avem voie să mergem la restaurante, dar mesele sunt distanțate, iar aerul condiționat oprit. Trebuie să te supui unor reguli, deși și aici sunt unii cu gura mare” Gabriel Basso, creator de pantofi

O viitoare pereche de sandale mărimea 36

Așa arată „scheletul” unor viitori pantofi

Una dintre creațiile strălucitoare ale italianului plecat din Galați

foto: Instagram