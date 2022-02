Imagini impresionante din adăposturile din Kiev. Oameni, înghesuiți pe trepte, în vagoane, în timp ce capitala ucraineană era bombardată

De joi, când a început atacul forțelor armate ruse asupra Ucrainei, stațiile de metrou au devenit buncăre. În imaginile postate pe paginile de socializare se văd adulți și copii deopotrivă, sute de oameni care s-au adăpostit în stații și chiar și în trenurile de metrou oprite în stații.

Jurnalistul ucrainean Mike Sapiton, unul dintre mulții rezidenți ai Kievului refugiați la metrou, a povestit pentru BBC că vinerea lui a început cu el trezindu-se la primele ore de la sunetul a ceea ce spunea că sunt explozii de rachete balistice. Atunci a decis că trebuie să caute un adăpost.

I dont know why, but this is the most heartbreaking scene Ive seen today when sheltering from Russian bombing. These are who they try to protect us from? This is de-nazification?! pic.twitter.com/C5EFO48L7O