„Se spune agățați-l la Luvru. Așa că am făcut-o”

Alături de fotografie, activiștii au pus titlul „He’s sweating now” („Acum transpiră”), făcând trimitere la o primă pagină a ziarului britanic după arestarea lui Andrew.

Pe Instagram, grupul a scris: „Se spune «agățați-l la Luvru». Așa că am făcut-o”.

Într-un alt videoclip publicat online, vizitatori ai muzeului pot fi văzuți râzând și fotografiind imaginea. Fotografia a rămas expusă aproximativ 15 minute, după care angajații muzeului au îndepărtat-o.

Activiștii au transmis: „Ne-am gândit să-i arătăm fostului prinț Andrew cum își va aminti lumea de el. Să sperăm că acesta este doar începutul. Dreptate pentru toți supraviețuitorii lui Epstein”.

Arestat pe 19 februarie, reținut 11 ore în dosarul Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat pe 19 februarie, sub suspiciunea de abatere de la funcție publică. A stat în custodia poliției timp de 11 ore, înainte de a fi eliberat. Imaginea devenită virală îl surprinde în timp ce încearcă să evite camerele, imediat după ce a părăsit secția de poliție din Norfolk.

Arestarea a venit după ce guvernul SUA a publicat milioane de pagini de documente legate de finanțatorul condamnat pentru abuzuri sexuale Jeffrey Epstein. În documente apar e-mailuri despre care se afirmă că l-ar arăta pe Andrew împărtășind informații confidențiale în perioada în care era trimis comercial britanic. Andrew a negat orice acuzație legată de Epstein și a spus în trecut că regretă prietenia cu acesta.

„Everyone Hates Elon” este un grup de activiști antimiliardari. În ultimele săptămâni, au lipit afișe cu Andrew în apropierea domeniului Sandringham și au pus postere în Londra cu Elon Musk, alături de mesaje provocatoare.

Acțiunea de la Luvru a fost descrisă de ei ca o formă de protest simbolic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE