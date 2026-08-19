Doi angajați ai Ambasadei Franței din Teheran ar fi fost reținuți, pe 19 iulie 2026

Decizia Ministerului Afacerilor Externe de la Paris vine ca un răspuns ferm la hotărârea iranienilor de a declara persona non grata doi funcționari francezi care își desfășurau activitatea în capitala Iranului.

„Anunț că doi diplomați iranieni din Franța vor fi expulzați în următoarele zile”, a precizat ministrul Jean-Noël Barrot într-un mesaj postat pe X și într-un interviu pentru cotidianul francez La Montagne.

Doi angajați ai Ambasadei Franței din Teheran ar fi fost reținuți și intimidați fizic de forțele de securitate iraniene, pe 19 iulie 2026.

Autoritățile franceze au subliniat că astfel de acțiuni nejustificate împotriva personalului său nu pot rămâne fără o replică simetrică pe plan politic și administrativ.

Le peuple iranien, un grand peuple, est la principale victime de cette période dextrême tension au Moyen-Orient, pris en étau entre la répression sanglante des manifestations de janvier 2026 et les bombardements.



Cest précisément parce que la France se tient aux côtés du… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 18, 2026

Un purtător de cuvânt al diplomației franceze a precizat că notificările oficiale au fost deja transmise însărcinatului cu afaceri al Iranului la Paris. Cei doi diplomați vizați de măsura de expulzare au primit un termen strict pentru a-și împacheta bagajele și a părăsi teritoriul francez.

Oficialii francezi vorbesc despre acuzații false

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a susținut că cei doi angajați francezi au încălcat Convenția de la Viena, document care stabilește regulile și privilegiile aplicabile misiunilor diplomatice.

Potrivit oficialului iranian, angajații francezi ar fi desfășurat activități de sprijinire a societății civile iraniene, ceea ce Teheranul consideră o încălcare a obligațiilor diplomatice.

Franța respinge însă acuzațiile formulate de autoritățile iraniene.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe, Pascal Confavreux, a declarat că autoritățile iraniene au formulat acuzații false la adresa celor doi angajați francezi.

„Autoritățile iraniene au ales să formuleze acuzații complet false împotriva agenților noștri și să fabrice un caz de ingerință pentru a-și justifica acțiunile”, a transmis oficialul francez.

Tensiunile bilaterale dintre cele două state s-au acumulat constant în ultimele luni, fiind alimentate de neînțelegeri profunde legate de securitatea regională din Orientul Mijlociu, de dosarul nuclear iranian, dar și de situația cetățenilor francezi reținuți în închisorile din Iran, pe care Parisul îi consideră „ostatici de stat”.