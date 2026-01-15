Decesele depășesc nașterile pentru prima dată după 1945

Potrivit INSEE, în 2025 au fost înregistrate 651.000 de decese și doar 645.000 de nașteri în Franța, o scădere semnificativă a natalității accelerată după izbucnirea pandemiei globale de COVID-19.

Deși Franța a fost considerată mult timp una dintre țările europene cu cea mai solidă demografie, îmbătrânirea populației și declinul natalității arată că nici aceasta nu este imună la criza demografică ce pune presiune pe finanțele publice din întreaga Europă.

INSEE a mai precizat că rata fertilității a coborât la 1,56 copii per femeie, cel mai scăzut nivel înregistrat de la Primul Război Mondial și mult sub pragul de 1,8 estimat anterior în previziunile consiliului consultativ pentru pensii.

În 2023, ultimul an pentru care există comparații la nivelul Uniunii Europene, Franța ocupa totuși locul al doilea în clasamentul fertilității, cu o rată de 1,65, fiind depășită doar de Bulgaria, care a raportat 1,81.

Criza demografică amenință economia

Impactul acestei schimbări demografice este deja anticipat de instituțiile de control financiar. Curtea Națională de Audit a avertizat luna trecută că îmbătrânirea populației va împinge cheltuielile publice înapoi spre maximele atinse în perioada pandemiei, în timp ce baza de impozitare se va reduce.

„Având în vedere pensionarea generațiilor numeroase născute în anii 1960, tensiunile de pe piața muncii și problemele legate de forța de muncă vor crește probabil rapid în următorii ani”, a declarat economistul Philippe Crevel de la think tank-ul Cercle d’Epargne.

În ciuda faptului că decesele au depășit nașterile, populația totală a Franței a continuat să crească ușor în 2025, ajungând la 69,1 milioane de locuitori, datorită migrației nete. INSEE estimează un sold migrator pozitiv de 176.000 de persoane.

Totodată, speranța de viață a atins niveluri record: 85,9 ani pentru femei și 80,3 ani pentru bărbați. Ponderea populației de 65 de ani și peste a urcat la 22%, aproape egală cu cea a persoanelor sub 20 de ani, confirmând tendința accelerată de îmbătrânire a societății franceze.