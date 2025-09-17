Valeriu Slivinschi i-ar fi dat mită șefului ELCEN

Victor a fost secondat în clădirea rețelei de firme de fratele Valeriu și de sora Victoria. Familia Slivinschi atrage contracte de milioane din banii publici atât în România, cât și în Republica Moldova. Apare implicată și în Turcia, în diverse ipostaze. Sponsorizează echipe de fotbal obscure, cumpără palate și nu se ferește să lupte pentru a acapara fabrici controversate, din rețeaua militară a guvernului rus.

Numele Slivinschi a apărut în atenția opiniei publice din România pe 9 septembrie. Valeriu Slivinschi (36 de ani) ar fi suspectat, potrivit G4 Media, de mituirea conducerii ELCEN (Electrocentrale București), cel mai mare producător de energie termică din România și din Capitală, asigurând peste 90% din necesarul de termoficare al Bucureștiului. Scopul mitei ar fi fost urgentarea unor plăți din partea ELCEN către firmele fraților Slivinschi.

Procurorii DNA au făcut 8 percheziții în București și în Ilfov, una dintre firmele verificate fiind ELCEN.

Tentative ratate de a intra în politică

Victor Slivinschi s-a remarcat prima oară în anul 2005 ca tânăr candidat independent la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Avea pe atunci doar 21 de ani și mesajul său electoral, în limba rusă, promova pacea criticând NATO și Statele Unite.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Victor Slivinschi. Foto: Observatorul de Nord

În anul 2009, a mai făcut o încercare politică candidând pentru o fotoliu de parlamentar din partea Partidului Uniunea Centristă din Moldova, condus atunci de prorusul Vasile Tarlev, fost premier la Chișinău.

Trei luni mai târziu, Victor Slivinschi a ajuns din nou candidat, în alegerile parlamentare anticipate, din partea Partidului Social Democrat, condus de Dumitru Braghiș, alt prorus și fost premier.

A ratat în toate cele trei tentative și s-a reprofilat. În 2007, Victor Slivinschi a fondat la Chișinău firma Turboenergy Power SRL. Compania se prezintă ca având misiunea „de a oferi un spectru larg şi variat de servicii de reparaţii, întreţinere, proiecte și revizii în diverse domenii de activitate (energetică, petrochimie, ciment, lucrări civile etc.) de o înaltă calitate”. Turboenergy Power nu s-a remarcat în anii următori ca având succes comercial.

În 2012, Victor Slivinschi a deschis prima firmă din România, la Târgoviște. Este vorba despre SV Metex Europe SRL, specializată în comerțul cu combustibili. După patru ani, în 2016, firma românească a lui Slivinschi a prins mai multe contracte cu LukOil, căreia îi vinde piese de schimb, pompe și diverse servicii de reparații.

SV Metex Europe SRL apare prezentă la un moment dat și în Turcia, în orașul Fethiye, unde a sponsorizat echipa de fotbal locală, din liga secundă, cu 100.000 de euro. Toată floarea orașului s-a adunat să-i mulțumească atunci „tânărului afacerist rus Victor Slivinschi”, așa cum l-a descris presa turcă.

În 2020, sediul social al firmei SV Metex Europe SRL a fost mutat la București, iar în 2022, Valeriu Slivinschi, fratele mai mic al lui Victor, a devenit administrator.

Prima acuzație de dare de mită

În 2015, era deschisă, tot la Târgoviște și la aceeași adresă cu firma de mai sus, Turboenergy Power Chișinău Sucursala Târgoviște, unde împuterniciți erau frații Victor și Valeriu Slivinschi.

An de an, de la înființare, cifra de afaceri a crescut de zeci de ori, iar în 2025 a rulat 117.805.361 de lei și a obținut un profit de 23.490.686 de lei.

Contractele cu statul român au început să curgă. De exemplu, în doar doi ani, 2019-2021, Turboenergy Power Chișinău Sucursala Târgoviște figurează în SICAP cu șapte contracte, toate cu Electrocentrale București SA (ELCEN), în valoare totală de aproape 9 milioane de lei.

Recomandări Ucraina s-a dus până în fundul Rusiei ca să pedepsească o unitate rusească acuzată de crime de război: „Așteptăm să apară necrologuri în mass-media din Vladivostok”

Doar în 2025, a primit cinci contracte cu ELCEN și cu Termoenergetica București, în valoare totală de 76 de milioane de lei.

Iar acum patru ani, Turboenergy Power din Chișinău a fost interesată să cumpere Termocentrala de la Mintia.

Compania nu a făcut afaceri doar cu ELCEN și are alți clienți importanți, precum rafinăriile Petrotel Lukoil și Brazi, Uzina Termoelectrică Midia Năvodari, Rompetrol, Veolia Energie, Kraftanlagen România, Hidrocentrala Stânca-Costești, sucursala din Republica Moldova, și a fost subcontractor Strabag la Catedrala Mântuirii Neamului.

Ca o picanterie, la sucursala din România a Turboenergy Power a lucrat ca director comercial și consilierul local de la sectorul 4, USR-istul Andrei Alexandru Costache.

Firma-mamă din Chișinău, Turboenergy Power, a câștigat în Republica Moldova mai multe contracte în valoare de milioane de lei moldovenești cu compania locală Termoelectrica SA. Cu firma din Chișinău, Slivinschi a avut probleme similare cu cele din România. Reprezentanții companiei au fost acuzați de fostul vicepremier Andrei Spînu că ar fi încercat să-l mituiască. Considerându-se calomniată, firma moldovenească l-a dat în judecată pe Spînu.

Strategia preluării firmelor păguboase

În același an 2019, în care afacerile fraților Slivinschi au explodat, Victor și Valeriu preiau o parte din firma Energofor SRL, din Hemeiuș, județul Bacău, a lui Gheorghe Păduraru (care rămâne cu 10%). După o lună, Valeriu Slivinschi a părăsit firma.

Dacă în 2019, Energofor raporta pierderi de aproape jumătate de milion de lei, lucrurile au început să se îmbunătățească de la an la an, iar anul trecut a reușit un profit de 11.413.644 de lei, la o cifră de afaceri de 42.747.080 de lei.

Profitul a explodat cu predilecție datorită contractelor cu bani publici. Doar de la începutul anului 2025, Energofor s-a ales cu zece contracte de la Thermoenergy Group SA (compania producătoare și furnizoare de energie termică a Primăriei Bacău, orașul natal al lui Gheorghe Păduraru), Compania Municipală Energetica Servicii București SA, Compania Municipală Termoenergetica SA (companii ale Primăriei Capitalei) și Unitatea Militară 02543 din Iași, în valoare totală de vreo 50 de milioane de lei.

„Raidul” asupra uzinei de război ruse

În 2021, Victor Slivinschi a deschis, la București, firma de dezvoltare imobiliară Prime Estate Alliance SRL. Prin intermediul acestei societăți comerciale, Slivinschi deține în Republica Moldova Întreprinderea de Cercetare şi Producţie RDM SRL. Tot la Chișinău, Victor Slivinschi deține și Uzina de Pompe Submersibile Hidropompa SA.

Și pentru a-și diversifica afacerile, la începutul acestui an, presa din Moldova scria că Victor Slivinschi a încercat să facă o preluare ostilă a Uzinei Topaz.

Uzina Topaz este deținută de compania rusă ODK, parte a industriei militare ruse Rostec, aflată sub sancțiuni internaționale. Embargoul a pus fabrica pe butuci, dar pentru Federația Rusă era un punct strategic, unde se produceau componente electronice pentru motoare de avioane militare și civile. Slivinschi se chinuie de doi ani să pună mâna pe Topaz, căutând sprijin chiar și la oamenii lui Plahotniuc, după cum scrie presa de peste Prut.

Tot acum doi ani, procurorii ruși au declanșat o anchetă în urma unor acuzații de spălare de bani prin intermediul Uzinei Topaz. Banii ar fi fost transferați pentru proiecte de cercetare fictive și pentru furnizarea de diverse echipamente militare fabricate la Topaz.

Uzina Topaz ar fi expediat în Rusia produse militare contrafăcute folosind avize de trasabilitate și declarații vamale fictive, cu codul produsului înlocuit cu unul civil și un preț subevaluat, pentru a se sustrage taxelor vamale și TVA. Din 2022, proprietarul rus al Uzinei Topaz a încercat, fără succes, să-și vândă activele de la fabrica moldovenească. Încă de atunci Slivinschi s-a arătat interesat de uzină.

O altă firmă transformată în profit

În același timp, Victor Slivinschi și-a adăugat în portofoliu, prin cumpărare de la proprietarul Gheorghe Țăranu, firma Celin SRL din București (fondată în anul 1999). Când a fost preluată, firma Celin SRL raporta pierderi de jumătate de milion de lei. După preluare, în 2020, a ieșit pe profit cu 3,5 milioane, în 2021 cu 1,5 milioane, în 2022 cu 2,17 milioane, în 2023 cu 2,4 milioane, iar anul trecut cu aproape 5 milioane.

Doar la începutul acestui an, firma Celin SRL a câștigat, împreună cu o companie din Cluj, un contract în valoare de 3,8 milioane de euro pentru extinderea stației electrice Vulcănești din Republica Moldova (parte a unui proiect gigant finanțat de Banca Mondială cu 61 de milioane de euro și a cărei licitație a ridicat suspiciuni de fraudă). Din iunie 2025, Valeriu Slivinschi, fratele lui Victor, este director executiv al Celin SRL.

Victor și Valeriu Slivinschi. Foto: Facebook

Palatul de 6 milioane de euro din fața Ambasadei Rusiei

În 2023, Slivinschi a intrat ca asociat în firma SMT Rohrtechnik SRL, din Târgu Mureș, patronată de omul de afaceri Daniel Ioan Boca, un apropiat al lui Ludovic Orban. La una dintre firmele lui Boca a lucrat și Orban în perioada 2017-2018. Boca mai face afaceri și cu Vasile Sebastian Albulescu, un apropiat de-al lui Sorin Grindeanu. Până să intre Slivinschi în firmă, SMT Rohrtechnik SRL era pe profit, iar de doi ani este numai pe pierderi.

Anul trecut, Victor Slivinschi a preluat o altă companie din București, Biolitic International Trade SRL, fondată în anul 2022 de un anume Sergiu Munteanu. Pe când studia în Marea Britanie, Sergiu Munteanu a deschis la Londra (în 2020) și firma Biolitic Solutions Ltd (dizolvată în 2022) împreună cu Daniel Secrieru și Iulian Popa. Cei trei au dezvoltat în UK o rețea de firme. Biolitic International Trade SRL se ocupă cu comerțul pe internet și are profituri de câteva zeci de mii de lei pe an.

În 2024, Victor Slivinschi a mai deschis la București o firmă de dezvoltare imobiliară denumită Prime Palace Woroniecki SRL. În același an, firma a cumpărat Palatul Woroniecki din București, situat la intersecția Bulevardului Kiseleff cu strada Ion Mincu, peste drum de Ambasada Federației Ruse. Imobilul a fost evaluat la 6 milioane de euro.

Palatul Woroniecki din București

Pe lângă rolurile sale în afacerile fratelui său mai mare, Valeriu Slivinschi a încercat, în paralel, să se ridice independent.

Astfel, în 2018, Valeriu Slivinschi a preluat de la un român pe nume Ion Stan firma Ausavil Distrirom SRL din Craiova. Fondată în 2015 cu scopul de a comercializa mașini agricole, firma era pe pierdere. În 2019, Valeriu i-a schimbat denumirea în Smart Energy Control SRL, a mutat-o în București și a transformat-o într-o firmă profitabilă, care crește de la an la an. Anul trecut, Smart Energy Control a reușit un profit de 1,5 milioane de lei.

Sora cea mare a venit la București înaintea fraților

Victoria Slivinschi (45 de ani), sora mai mare a lui Victor și Valeriu, a venit în România înaintea celor doi. Măritată cu un cetățean turc pe nume Kenan Uzgur, Victoria a fondat prima afacere în anul 2016 când a deschis, la București, Mobex Invest Grup SRL. An de an firma a avut profituri de milioane de lei până când, în 2022, Valeriu Slivinschi devine administratorul firmei care brusc începe să ajungă la pierderi de sute de mii de lei.

Victoria Slivinschi. Foto: Facebook

Acum doi ani, Victoria și soțul ei turc au deschis firma de construcții Agem Invest SRL, care pierde bani încă de la înființare.

Kenan Uzgur a reprezentat la Chișinău cunoscuta companie turcească Akdeniz Grup, care se ocupă de sisteme de răcire, ventilație, încălzire etc.

Cei doi soți mai dețin la Chișinău firma Kenvik Internațional care se îndeletnicește cu vânzarea de produse agricole și de animale vii.

Victor și cumnatul turc în Turcia

Planuri de extindere în Turcia

Kenan Uzgur este și consilier al lui Victor Slivinschi, cumnatul său. În anul 2019, presa turcă relata cum omul de afaceri rus Victor Slivinschi dorea să investească în regiunea orașului Fethiye. Pentru început, Slivinschi a semnat un acord de sponsorizare în valoare de 100.000 de euro cu Fethiye Sports. „La ceremonia de semnare au participat primarul municipiului Fethiye, Alim Karaca, președintele clubului Fethiyespor, Esat Bakırcı, vicepreședintele Fethiyespor și membru al Consiliului Municipal Fethiye, Nurettin Metin Sevinç, membri ai consiliului de administrație, omul de afaceri rus Victor Slivinschi și consilierul său, Kenan Uzgur”.

Foto: Facebook

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE