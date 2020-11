”Am avut o săptămână mai altfel. Unul dintre colegi a fost diagnosticat, vinerea trecută, cu Covid. Am întrerupt terapiile și luni dimineață am fost toți la testare. Miercuri am aflat că alți trei colegi sunt pozitivi și restul negativi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că toți colegii pozitivi au forme ușoare și că până acum niciun copil nu a prezentat simptome. Unii copii chiar s-au testat și au ieșit negativ. Ieri am făcut dezinsecția spațiului și încă stăm acasă. Așteptăm indicațiile DSP pe mai departe. Vă dorim multă sănătate tuturor! Să aveți grijă de voi și de cei dragi”, se arată într-un comunicat postat pe pagina oficială de Facebook a Fundației ”Mihai Neșu”.

Reprezentanții fundației au precizat că ”Mihai Neșu este bine”.

