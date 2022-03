„Reclama Louis Vuitton pare să susțină operațiunea specială rusă în Ucraina”, titrează miercuri, 23 martie, publicația Lenta.ru. „Operațiunea militară specială” este sintagma folosită de Moscova pentru a se referi la invazia rusă în Ucraina, termenul „război” în acest caz fiind interzis prin lege în Rusia.

Potrivit aceleiași publicații, Ministerul Apărării de la Moscova a explicat că litera latină „Z” de pe echipamentul militar rus înseamnă „Pentru victorie”.

În descrierea colecției, casa de modă precizează că „inițialele iconice «L» și «V» apar împreună, se separă și se întrepătrund într-o multitudine de combinații care devin o metaforă a mișcării și un simbol al energiei”.

Campania lansată de Louis Vuitton este promovată de rapperul Kid Cudi, actrița americană Alicia Vikander și actrița chineză Gina Jin. Potrivit agenției ucrainene Unian, designerul de bijuterii Francesca Amphitheatre a arătat pentru prima dată brățara cu acest design pe 5 februarie, adică cu 21 de zile înainte de începutul invaziei ruse în Ucraina.

Cu toate acestea, promovarea brățărilor, inelelor și colierelor din această colecție a stârnit un val de critici în mediul online, unii utilizatori ai Instagram, rețea interzisă în Rusia, considerând că este inadecvată folosirea celor două litere într-o combinație care duce cu gândul la simbolul invaziei ruse în Ucraina.

„Acolo este litera Z sau mi se pare mie???”, „#stopwarinukraine”, „«Z» este o glumă?”, „Văd deja cum asta va ajunge să fie un studiu de caz al celor mai grave eșecuri de marketing internațional în universitățile din întreaga lume”, „Opriți asta”, „În zilele noastre «Z» este o idee foarte proastă”, „Lol nu am nimic împotriva lui LV și pot recunoaște LV în Z, dar haide. Vă uitați măcar la știri? Mă întreb cum vor arăta cifrele de vânzări”, „Când veți concedia responsabilii de marketing și publicitate pentru acest lucru, le puteți dona salariile Ucrainei”, sunt doar câteva dintre comentariile publicate pe Instagram la videoclipurile de prezentare a colecției postate pe pagina casei de modă în ultimele 24 de ore.

Reacții critice au apărut și pe Twitter: „Putin v-a plătit pentru asta?”, „Louis Vuitton, acesta este cel mai prost moment pentru a lansa așa ceva. Sau a fost intenționat? Nu pentru prima dată, nu?”, „Chiar trebuie să renunțați la acest design. Moment prost judecat sau mesaje subliminale?”.

A compelling tempo. With a sharp design that brings strength and modernity, the #LVVolt Fine Jewelry Collection pays homage to #LouisVuittons powerful initials. Discover the campaign starring #JinChen at https://t.co/nKvxmnOVC9 pic.twitter.com/w8JZkoY6ap