Casa Albă a publicat joi o listă cu peste 20 de țări care au semnat Carta Consiliului pentru Pace, înființat în aceeași zi, la Davos.

Potrivit NBC News, această listă includea Belgia, precum și Argentina, Azerbaidjan, Armenia, Bahrain, Bulgaria, Ungaria, Egipt, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Republica Kosovo, parțial recunoscută, Qatar, Maroc, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Arabia Saudită, Turcia, Uzbekistan și Emiratele Arabe Unite.

Reprezentanți ai 19 țări au participat la ceremonia de semnare a Cartei, alături de Donald Trump.

Cu toate acestea, ministrul belgian de externe, Maxime Prévost, a fost nevoit să nege participarea țării sale la organizația președintelui american. „Belgia nu a semnat Carta Consiliului pentru Pace. Această informație este incorectă”, a declarat Prévost.

Potrivit acestuia, Belgia, la fel ca multe țări europene membre NATO și UE, are îndoieli cu privire la această inițiativă a celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Postul de televiziune VRT a remarcat că administrația Trump a confundat cel mai probabil Belgia cu Belarus, care și-a anunțat intenția de a face parte din Consiliul pentru Pace, dar nu a apărut pe lista publicată inițial de Casa Albă. De fapt, Belarusul este prima țară din Europa care a semnat Carta Consiliului pentru Pace.

Potrivit unei surse citate de NBC News, Belgia a fost inițial de acord să se alăture Consiliului pentru Pace, dar s-a răzgândit în ultimul moment. Guvernul belgian neagă acest lucru.

