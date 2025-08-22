1.359 de operatori economici verificați

În cadrul acțiunilor de control, au fost verificați 1.359 de operatori economici. S-au constatat numeroase nereguli, de la prezența insectelor în spațiile de preparare a alimentelor până la comercializarea de produse expirate.

Principalele probleme identificate

Comisarii ANPC au descoperit o serie de încălcări grave ale normelor de igienă și siguranță alimentară. Printre acestea se numără:

– Prezența insectelor în blocul alimentar

– Produse expirate sau cu mucegai

– Nerespectarea temperaturilor de depozitare pentru alimente perisabile

– Utilizarea de echipamente uzate sau ruginite

– Lipsa marcajului CE pe produsele de îngrijire personală.

Printre neregulile constatate se numără și „butelii cu grad avansat de coroziune” și „prestarea serviciilor în spații neautorizate”.

Măsuri luate de ANPC

Pe lângă amenzile aplicate, autoritățile au luat și alte măsuri:

– Oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare de peste 550.000 lei

– Închiderea temporară a 30 de unități până la remedierea deficiențelor

– Aplicarea a 1.024 de amenzi

De asemenea, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat recent o amplă acțiune de control în industria apei îmbuteliate din România. Potrivit Știrile ProTv, comisarii ANPC au inspectat aproape 700 de agenți economici implicați în producția, distribuția și comercializarea apei minerale și de izvor.



