Ibrahim și-a dorit să se poată fotografia cu „Trooper of the Blues and Royals”, dar el și prietenul său, Mike van Erp, au dorit să se asigure că sunt respectuoși și lasă un spațiu între ei și soldat.

În videoclipul original, difuzat inițial pe TikTok, vizionat de 5,1 milioane de ori, soldatul a făcut un pas în stânga lui, pentru a se asigura că este suficient de aproape de tânăr pentru a putea fi făcută fotografia.

„Ce om drăguț. Ce lucru grozav a făcut“, a spus Van Erp, 50 de ani, pentru The Sun. „Lucrez cu Ibrahim de un deceniu și asta m-a lăsat cu lacrimi în ochi pentru câteva seri. Iar lui i-a făcut cea mai mare bucurie”.

Garda Regală și-a câștigat o reputație proastă în ultima vreme din cauza filmărilor online care îi arată strigând la oameni sau la turiștii care se apropie prea mult de caii lor.

Însă acum gestul emoționant al soldatului i-a adus laude de la maiorul Steve Parker, responsabil cu gestionarea infrastructurii și conservarea ecologiei la Academia Militară Regală Sandhurst.

I am proud to be a member of @HCav1660 (Blues and Royals) every single day ??? but seeing this young Trooper do this has me bursting with Pride.



Well done young man, you are a fantastic example of the empathetic, strong young leaders we need in the @BritishArmy https://t.co/QTHmLfudm3