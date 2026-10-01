Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov a fost avertizat de serviciile secrete americane și de cele lituaniene că viața sa și cea a colaboratorului său Ivan Tiutrin sunt „în pericol”, relatează AFP și ziarul spaniol El Mundo.

Kasparov nu este surprins că Putin vrea să-l ucidă

Garry Kasparov, unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai liderului autocrat rus Vladimir Putin, a confirmat informația într-un articol publicat în The Next Move.

„Vestea potrivit căreia, împreună cu asociatul meu de lungă durată și cofondatorul Forumului Rusiei Libere, Ivan Tiutrin, suntem pe o listă de ținte care să fie asasinate, nu este o surpriză pentru mine, dar este în pofida a tot un șoc”, scrie fostul campion mondial la șah în publicația sa.

„Serviciile de securitate lituaniene și americane ne-au informat că viețile noastre sunt în pericol și că ar trebui să ne luăm măsuri de precauție. Am făcut-o și voi continua să o fac”, adaugă el.

În pofida amenințărilor la adresa sa, Kasparov dă asigurări că nu se va opri din activitatea sa politică și nu se va ascunde de Putin. „Cred că cea mai bună apărare este o ofensivă bună”, notează el.

„Așadar, voi continua să fac tot ce îmi stă în putință pentru a mobiliza lumea liberă împotriva dictaturii ucigașe a lui Putin, în special prin sprijinirea militară și economică a Ucrainei”, afirmă fostul campion mondial la șah.

Asasinatele erau pregătite pentru vara acestui an

Dezvăluirile privind complotul pus la cale pentru uciderea lui Garry Kasparov vin după ce Departamentul american al Justiției a anunțat, la jumătatea lunii septembrie, inculparea a cinci agenți ai unui serviciu secret din Rusia sub acuzația că au conspirat pentru a comanda asasinate și a finanța atentate în Statele Unite și în Europa.

Grupul, activ de cel puțin doi ani, a încercat în special să-l asasineze în această vară în Statele Unite pe „un important disident rus”, conform Departamentului american al Justiției, care nu a numit ținta.

El Mundo a dezvăluit miercuri că grupul respectiv avea în vizor cel puțin trei ținte, și anume pe Garry Kasparov, asociatul acestuia Ivan Tiutrin și fostul deputat rus Ilia Ponomarev.

În această vară, autorităţile americane l-ar fi informat pe Kasparov că era „ţinta” unui plan al Kremlinului de a-l ucide.

Kasparov și Ponomarev ar fi trebuit să fie asasinaţi în Statele Unite, iar Tiutrin ar fi trebuit să fie înjunghiat (sau ars cu benzină) la Vilnius, capitala Lituaniei.

Garry Kasparov și Ivan Tiutrin au cofondat în 2016 Forumul Rusiei Libere, care organizează conferințe împotriva războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. În 2025, organizația fostului campion mondial la șah a fost declarată „teroristă” în Rusia.

Ivan Tiutrin, care trăiește în exil la Vilnius, a confirmat pentru AFP că a fost avertizat de Lituania după anunțul Departamentului american de Justiție. El a primit mesajul că „trebuie să-și părăsească de urgență domiciliul și să se debaraseze de mașină”.

Fostul campion mondial la șah, un adversar redutabil pentru Kremlin

Garry Kasparov se teme pentru siguranţa sa de mai bine de două decenii. La scurt timp după ce a renunţat la şah, în 2005, pentru a se dedica politicii cu normă întreagă, fostul campion mondial a angajat o echipă de opt gărzi de corp pentru a-l însoți pretutindeni.

Amenințat de regim, Kasparov a părăsit în Rusia în vara anului 2013, la un an de la reinstalarea lui Putin la Kremlin, iar dosarele pe numele său s-au înmulțit de atunci. După lansarea războiului la scară largă împotriva Ucrainei, la 24 februarie 2022, el a fost inclus în registrul rus al „agenţilor străini”, iar, în 2024, a fost adăugat pe lista „teroriştilor şi extremiştilor”. Aceste liste îi includ de regulă pe contestatarii regimului Putin și pe rușii care pledează pentru pace în Ucraina. În luna mai a acestui an, regimul lui Putin l-a dat „în căutare internaţională” pe fostul campion mondial la șah.

Victima „numărul 1”

Cealaltă ţintă este, în versiunea lui Putin, un „trădător”. În 2014, Ilia Ponomarev a fost singurul deputat rus care a votat împotriva anexării peninsulei Crimeea. El a părăsit Rusia în vara aceluiași an și a devenit unul dintre cei mai vocali opozanți din exil ai lui Putin.

După declanșarea războiului la scară largă sub masca unei „operațiuni militare speciale”, Ponomarev s-a alăturat apărării teritoriale ucrainene, a înfiinţat publicaţia de opoziţie „Utro Fevralya” („Februarie dimineața”) şi a promovat Congresul Deputaţilor Poporului ca alternativă politică la regimul lui Putin. El afirmă că a supravieţuit la cinci tentative de asasinat.

Fostul deputat rus îşi împarte timpul între Kiev şi Washington D.C., în cel din urmă oraș având o locuinţă şi un birou pe care îl foloseşte ca reprezentanţă în Statele Unite a platformei sale politice.

O persoană recrutată de un serviciu secret din Rusia a filmat două locaţii din Washington D.C. legate de ceea ce Procuratura SUA numeşte „Victima numărul 1”, adică Ilia Ponomarev, pentru asasinarea căruia se ofereau 40.000 de dolari.

Rețeaua „RIS”

Procuratura SUA afirmă că o rețea formată din cinci bărbaţi era responsabilă cu recrutări de persoane pentru a-i urmări și asasina pe oponenți ai lui Putin, precum şi pentru a comite acte de sabotaj în ţările care sprijină Ucraina. Cei cinci bărbați acționau la ordinul unui serviciu secret din Rusia.

Toți cinci sunt acuzaţi în SUA de conspiraţie în vederea finanţării unor acte de terorism, iar trei dintre ei se confruntă, de asemenea, cu acuzaţia de conspiraţie în vederea comiterii unei crime la comandă.

Unul dintre suspecți este Iuri Hrameev, un fost colonel al serviciilor de informații ruse în vârstă de 61 de ani, iar un altul este fiul său de 27 de ani, Kirill, ofițer al FSB. Ceilalți trei agenți sunt doi cubanezi și un venezuelean.

Toţi sunt rezidenţi în Rusia şi încă sunt fugari.

Putin își exportă crimele și sabotajele în SUA

Această reţea de conspiratori funcţionează cel puţin din 2024 şi a colaborat la comiterea de atacuri, în special în Europa, folosind sabotori şi infractori locali. Acum pregătesc atentate chiar şi în Statele Unite, un teritoriu interzis pentru acest tip de operaţiuni speciale ale Moscovei chiar şi pe parcursul celei mai mari părţi a Războiului Rece, notează El Mundo.