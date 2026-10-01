Ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, le-a transmis studenților un mesaj puternic la deschiderea noului an universitar, desfășurată joi, 1 octombrie, la Facultatea de Istorie a Universității din București. Oficialul a subliniat că, deși vor beneficia de cămine modernizate și săli de curs de standard occidental, succesul lor depinde în totalitate de efortul personal, conform News.

„Sigur că acum veți vedea cămine moderne, vedem spații de învățământ extraordinare și toate aceste investiții au dus învățământul românesc mai aproape de standardele occidentale. Dar ceea ce trebuie să înțelegeți este că aceste săli, aceste cămine nu vor învăța în locul vostru, nu vor lega prietenii în locul vostru, nu vor căuta oportunități pentru voi. Voi trebuie să o faceți și trebuie să depuneți un efort considerabil pentru acest lucru, pentru a studia. Trebuie să vă respectați colegii și profesorii. Trebuie să încercați să descoperiți ceva în fiecare zi”, a declarat Mihai Dimian.

Adresându-se în special studenților din primul an, Dimian a recunoscut provocările și emoțiile cu care aceștia se pot confrunta la început de drum.

„Pentru început mă voi adresa ție, drag student boboc. Și ești unul din cei 36.000 de studenți. Cred că este copleșitor să te gândești la acest număr. Te întrebi dacă îți vei găsi locul între atâția oameni și dacă vei conta. (...) Vei începe cu câțiva colegi de cameră sau de apartament. Vei continua cu câțiva colegi de grupă. Vei continua cu câțiva profesori care te vor inspira și, în final, câțiva prieteni care vor fi alături de tine în momentele grele. Prin ei, universitatea va căpăta chipuri, voci și amintiri. Vei începe să simți că aici este locul tău”, a precizat ministrul.

Acesta a încurajat tinerii să profite din plin de anii studenției, pe care i-a descris drept o etapă definitorie pentru viața lor.

„Dragi studenți, vă îndemn să vă bucurați de educația universitară pe care o veți primi aici, dar și de acești ani extraordinari care vă stau înainte. Învățați, descoperiți, puneți întrebări, legați prietenii, îndrăgostiți-vă, greșiți și luați-o de la capăt. Pentru că anii studenției nu înseamnă numai formarea pentru o profesie. Sunt pentru mulți dintre voi anii în care veți deveni oamenii care veți fi întreaga viață”, a transmis Mihai Dimian, potrivit News.