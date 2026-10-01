Neti Sandu, previziuni despre 2027: „Anul viitor deja ne e clar”

Neti Sandu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți astrologi din România, iar horoscopul pe care îl prezintă zilnic la PRO TV este urmărit de foarte multă lume.

În vara acestui an, vedeta a lansat alături de vărul ei, Dan Elias, o carte de poezii, „Eliada”, iar în cadrul evenimentul a oferit interviuri atât despre viața ei, cât și despre cariera profesională.

„Eu de obicei nu mă duc la evenimente, deci nu mă întâlnesc cu mulți oameni. E prea târziu pentru mine. Eu mă culc la ora 20.00 și mă trezesc la ora 2.00. Deci n-am când, dacă mă culc la ora 20.00... După ce termin programul la PRO TV și mă întorc acasă, mănânc și mă culc. Uneori dorm jumătate de oră, alteori o oră... Și mă apuc să scriu. Că zilnic trebuie să scriu rubrica”, a spus Neti Sandu pentru Libertatea.

Recent, celebrul astrolog de la PRO TV a oferit și previziuni despre 2027, afirmând că va fi un an greu.

„Eu cred că anul viitor deja ne e clar, o să ne fie clar, că lucrurile merg într-un ritm în care ne integrăm sau nu. Deci o să fie mai greu, cred. Dar anul ăsta mi se pare decisiv, că trebuie să ne acomodăm rapid cu schimbarea, cu mutarea planetelor în alte zodii și după aceea trebuie să ținem hățurile. Ne-am urcat pe cal, trebuie să ne ținem de hățuri, să nu ne azvârle. Anul ăsta e anul Calului, e și anul cu Omul. Anul trecut a fost an de încheiere și trebuia să lichidezi toate restanțele, că începe anul ăsta.

Dar văd că și anul ăsta te mai lasă să mai arunci din bagajele, dar între timp trebuie să vezi numai în viitor, așa, nu să mai stai să te alimentezi, să faci depresii. Eu așa văd, da. Și anul viitor, Jupiter intră în iulie și iese în iulie viitor. E un an galopant și îl simt. Totul se petrece foarte repede. Nu mai e ca anul trecut, când stai să te gândești, să calculezi... Nu mai merge. Nu! Trebuie bifat rapid totul și să fii foarte prezent ca să poți să faci față la toată suita asta de evenimente.