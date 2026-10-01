Susține Susține

Anna Lembke, expert în adicții și profesor de psihiatrie la Stanford: „Trebuie să ne detașăm mai des de lumea virtuală, să ne reaprindem interesul pentru realitate”

Denis Grigorescu
Denis Grigorescu
N/A
Comentează
Anna Lembke, expert în adicții și profesor de psihiatrie la Stanford. Sursa foto: Denis Grigorescu
Anna Lembke, expert în adicții și profesor de psihiatrie la Stanford. Sursa foto: Denis Grigorescu
InterviuExclusiv
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Anna Lembke, una dintre cele mai influente voci de pe glob în domeniul adicțiilor și al sănătății mintale, psihiatru și profesor la Universitatea Stanford, a vorbit, într-un interviu pentru Libertatea ]n cadrul evenimentului Impact Bucharest 2026, care a avut loc în perioada 29-30 septembrie, despre cum putem găsi echilibrul într-o lume a ispitei și a abundenței, dar și despre cum trebuie trăită din nou viața cu adevărat, mai mult offline și mult mai puțin online, explicând printre altele de ce, în această lume atât de dezvoltată, suntem mai singuri, mai anxioși și mai deprimați ca niciodată.

Cuprins:

Anna Lembke este profesoară de psihiatrie la Facultatea de Medicină a Universității Stanford din Statele Unite și șefă a Clinicii de Medicină a Dependenței și Diagnostic Dublu de la Stanford. Face parte din consiliul de administrație al mai multor organizații statale și naționale axate pe dependență, a depus mărturie în fața diverselor comisii din Camera Reprezentanților și din Senat ale Statelor Unite, are un program intens de conferințe și desfășoară o activitate clinică intensă.

În 2016, a publicat cartea „Drug Dealer, MD – How Doctors Were Duped, Patients Got Hooked, and Why It’s So Hard to Stop” (Johns Hopkins University Press, 2016), care a fost prezentată în „New York Times” ca una dintre cele cinci cărți esențiale pentru înțelegerea epidemiei de opioide Anna Lembke a apărut recent în documentarul Netflix „The Social Dilemma”, o privire fără menajamente asupra impactului rețelelor sociale asupra vieților noastre. „Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence” (Dutton/Penguin Random House, august 2021, Editura Litera 2026), un bestseller al New York Times, explorează modalitățile de a modera consumul excesiv compulsiv într-o lume supraîncărcată de dopamină.

Coperta cărții
Coperta cărții

Anna Lembke a urmat studiile universitare la Universitatea Yale și a obținut o licență în științe umaniste în 1989. Și-a luat doctoratul în medicină la Facultatea de Medicină a Universității Stanford în 1995 și a finalizat rezidențiatul în psihiatrie, tot la Stanford, în 1998.

„Cultura digitală a amplificat problema dependenței”

-Libertatea: De ce, în această lume atât de dezvoltată, suntem mai singuri, mai anxioși și mai deprimați ca niciodată?

-Anna Lembke: Oh, mi-ați pus o întrebare excelentă. Cred că există o serie de factori implicați. Unul dintre ei este faptul că trăim într-o lume a abundenței, iar abundența în sine reprezintă un factor de stres.

Am „drogat” aproape totul, făcându-l mai captivant, mai puternic, mai inedit. Și, ca urmare, cred că ne-am modificat creierul, ne-am resetat pragul hedonic. Acum avem nevoie de și mai multă plăcere pentru a simți măcar ceva plăcere. Iar când nu consumăm, experimentăm simptomele universale ale sevrajului de la orice substanță care creează dependență, și anume anxietate, iritabilitate, insomnie, depresie și poftă intensă.

-În ce măsură a schimbat cultura digitală dependențele?

-Cultura digitală a amplificat problema dependenței, deoarece a făcut drogurile tradiționale mai accesibile, permițând comandarea lor online. De asemenea, a transformat în „droguri” lucruri care nu erau dependente.

De exemplu, legătura umană este un impuls natural și sănătos, dar rețelele sociale o transformă într-un fel de „drog”, reducând-o la componentele sale cele mai gratificante, fără efortul inițial necesar pentru a crea astfel de legături. Și dacă ne gândim la societățile tradiționale, aveam un număr limitat de persoane cu care puteam socializa. Trebuia să ieșim din casele noastre. Conversațiile trebuia să fie un schimb reciproc. Acum glisezi la dreapta, glisezi la stânga online. Dacă nu-ți place, glisezi din nou. Toate aceste imagini selectate, aceste fotografii selectate, ajung direct la sursa dopaminei. Nu e vorba doar de rețelele sociale, ci și de aplicațiile de întâlniri, de pornografia online.

Toate acestea sunt modalități prin care ne exploatăm și ne transformăm în dependenți nevoia noastră fundamentală și sănătoasă de a intra în legătură cu alți oameni.

„Ne inundăm creierul cu mai multă dopamină decât a fost conceput să gestioneze”

-Ați publicat cartea „Dopamine Nation” acum cinci ani, cu teza că supra-abundența culturii moderne ne stimulează constant cu dopamină. Am putea vorbi cumva despre o supradoză de dopamină în lumea contemporană?

-Da, cred că da. Creierul nostru a evoluat pentru o lume a penuriei și a pericolului omniprezent. Eram meniți să depunem mult efort inițial pentru a obține o mică recompensă. Acum ne bombardăm constant circuitul recompensei cu aceste substanțe și comportamente extrem de întăritoare.

Practic, ne inundăm creierul cu mai multă dopamină decât a fost conceput să gestioneze. Drept urmare, creierul nostru este nevoit să compenseze excesiv și să reducă transmiterea dopaminei, nu doar la nivelul de referință, ci sub acesta. Așadar, practic ne-am modificat pragul hedonic sau de recompensă.

Acum funcționăm într-o stare cronică de deficit de recompensă, având nevoie de recompense mai puternice pentru a simți vreo plăcere. Și, în general, ne simțim în stare de sevraj, disforie și într-o stare de dorință intensă. Este important să recunoaștem acest lucru, deoarece înseamnă că antidotul sau soluția nu constă în a ne face viața din ce în ce mai confortabilă, ci, de fapt, în a renunța la un anumit grad de confort și a ieși în mod intenționat în lume pentru a face lucruri dificile.

-„Ne consumăm din ce în ce mai multă energie și creativitate investind în această lume online, ceea ce înseamnă că, de fapt, ne epuizăm existența din viața reală de energie și creativitate”, ați spus într-un interviu. De ce este oarecum plictisitor să reintri în lumea reală? Cum am putea rezolva acest paradox?

-Ei bine, este plictisitor să reintri în lumea reală deoarece, de îndată ce ne deconectăm de această lume virtuală extrem de puternică, ne aflăm într-o cădere liberă a dopaminei. Așadar, ne aflăm într-o stare acută de sevraj, ceea ce este foarte neplăcut. Dar, într-un mod foarte concret, am făcut și lumea reală mai puțin interesantă, pentru că nu ne petrecem timpul acolo. Nu investim în ea. Nu o dezvoltăm prin colaborare colectivă. Așadar, când părăsim lumea virtuală și ne îndreptăm spre lumea reală, nu numai că suntem în sevraj, dar lumea reală este, pur și simplu, un loc mai plictisitor. Și noi am făcut-o așa prin faptul că am abandonat-o. Așadar, ceea ce trebuie să facem este să ne detașăm din ce în ce mai des de lumea virtuală și să reinvestim din ce în ce mai des în viața reală.

-Cum putem găsi echilibrul într-o lume a ispitei și a abundenței? Cum putem să ne urmăm din nou inima și sufletul, în ciuda acestei furtuni online?

-Ca indivizi, trebuie să recunoaștem că lumea a devenit o lume „drogată” și trebuie să creăm o lume în interiorul lumii în care să ne izolăm de aceste substanțe și comportamente extrem de întăritoare, precum și de factorii declanșatori care ne invită constant să le folosim, și, în schimb, să acceptăm o durere la măsura potrivită, să ne facem viețile mai puțin confortabile, și, astfel, să ne reajustăm circuitele de recompensă, astfel încât să ne putem bucura din nou de recompense mai modeste și, de asemenea, să ne câștigăm dopamina, adică să muncim efectiv pentru ea, încetinind ritmul și fiind cu adevărat prezenți în momentul prezent pentru micile plăceri pe care viața ni le oferă în mod neașteptat, nu doar pentru plăcerile pe care le urmărim.

Am uitat cumva micile plăceri ale vieții de zi cu zi. Exact, și pentru a aprecia acele mici bucurii, nu poți să-ți bombardezi constant creierul cu plăceri mari, ci trebuie să încetinești ritmul. Cred că o parte a problemei este viteza vieții. Prea multă viteză. Denis, trebuie să nu uităm să trăim micile plăceri pe care viața ni le oferă în mod neașteptat, inclusiv micile bucurii ale fiecărei zile.

„Este esențială reconectarea cu oamenii reali din lumea reală și să reaprindem bucuria în acest proces”

-Care ar putea fi antidoturile împotriva narcisismului endemic, în care cultura noastră ne cere să ne concentrăm atât de mult asupra noastră încât ceea ce creează este această nevoie profundă de a evada din noi înșine?

-Da, ne confruntăm cu o problemă de narcisism endemic, în care suntem cu toții narcisiști acum, ca o chestiune de supraviețuire, iar odată cu narcisismul endemic vine și rușinea endemică. Văd tot mai mulți tineri care se luptă cu o rușine severă, bazată pe dispreț de sine, în mare parte pentru că se gândesc constant la ei înșiși. Mereu.

Așa că ceea ce trebuie să facem este să ieșim din propriile noastre minți, și pentru că lumea virtuală este o extensie a creierului nostru, este creierul nostru întors pe dos, trebuie, de asemenea, să ieșim din lumea virtuală și să fim cu adevărat prezenți în lumea reală. Chiar și în limbajul psihoterapiei, există această idee că, atâta timp cât mă îndrept spre interior și mă analizez, voi fi fericit, dar poți face asta prea mult. Chiar și în cazul acestui tip de introspecție, de a privi în interior și înapoi, trebuie să ne îndreptăm privirea spre exterior pentru a ieși din noi înșine, a ne transcende, a ne reconecta cu oamenii reali din lumea reală și a reaprinde bucuria în acest proces, nu doar încercând să căutăm această perfecțiune artificială în viitor.

Anna Lembke și Denis Grigorescu. Sursa foto: Denis Grigorescu
Anna Lembke și Denis Grigorescu. Sursa foto: Denis Grigorescu

-Trăim într-o cultură care celebrează în mod absolut workaholismul. Cum s-ar putea schimba asta?

-Sunt lucruri greu de schimbat, dar simt că există deja începutul unor mișcări în rândul tinerilor care resping această străduință constantă. De exemplu, în China există mișcarea „Lying Flat”; nu știu dacă ai auzit de ea, dar este vorba de o mulțime de oameni care – parțial, desigur, din cauza unei probleme uriașe a șomajului în rândul tinerilor – resping în mod activ și deschis această cultură a efortului constant și spun, în schimb: nu e lene, ci un mod intenționat de a ieși din rutina hedonistă a productivității și spun: „Voi îmbrățișa alte lucruri, voi încerca să trăiesc o viață conform valorilor mele, voi urmări virtutea.” Este esențial, pentru o viață trăită cum se cuvine.

-Cum vedeți viitorul vulnerabilității naturii umane?

- Cred că natura umană are părți bune și părți rele, și cred că cultura noastră actuală se concentrează pe ceea ce nu e chiar atât de bun. Cu siguranță, ea celebrează potențialul uman individual, dar am ajuns la un punct de cotitură în care am mers prea departe în acea direcție și trebuie să o readucem, într-un fel, la echilibru și, din nou, să punem accentul pe valori și pe o viață bună, care înseamnă a trăi în conformitate cu valorile noastre. Și, de asemenea, a trăi în lumea reală.

Există atât de mult escapism în prezent. Pur și simplu nu vrem să fim prezenți în propriile noastre vieți. Așadar, asta trebuie să facem: să ne reaprindem interesul pentru realitate, să fim prezenți în propriile noastre vieți și unul pentru celălalt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Literatura la zi
Parteneri
Sunt imaginile care au stârnit reacții peste reacții! Ce a făcut Cristela Georgescu la prima apariție după ce Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Totul s-a văzut pe camere
Viva.ro
Sunt imaginile care au stârnit reacții peste reacții! Ce a făcut Cristela Georgescu la prima apariție după ce Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Totul s-a văzut pe camere
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
Gsp.ro
Scandal la naționala Portugaliei! Ronaldo și-a chemat avionul și a plecat: „Le voi spune tuturor adevărul”
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
Gsp.ro
Noua Dacia, scoasă în probe pe străzile din București! Ultimele imagini cu modelul
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Avantaje.ro
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
VOYO
Știri România
14:02
Ce se întâmplă cu VOYO după 4 octombrie 2026. PRO TV, anunț oficial: „Fă-o până la 3 octombrie”
Anna Lembke, expert în adicții și profesor de psihiatrie la Stanford. Sursa foto: Denis Grigorescu
InterviuExclusiv
Știri România
13:37
Anna Lembke, expert în adicții și profesor de psihiatrie la Stanford: „Trebuie să ne detașăm mai des de lumea virtuală, să ne reaprindem interesul pentru realitate”
Parteneri
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Adevarul.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public despre el: „Merită!”
Fanatik.ro
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public despre el: „Merită!”
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Lili Sandu si fiul ei
Stiri Mondene
14:18
Gestul emoționant făcut de fiul lui Lili Sandu. Ce a găsit prezentatoarea TV pe masa din sufragerie: „A intrat salariul”
Alina Pușcaș și familia sa
Stiri Mondene
14:00
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți la o petrecere pentru copii. Vedeta suspectează că mâncarea era contaminată: „Cu otravă pentru șobolani”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful
Observatornews.ro
O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Libertateapentrufemei.ro
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Parteneri
Gsp.ro
Starul Barcelonei nu și-a putut lua ochii de la iubita româncă a lui Philipp Plein
Gsp.ro
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „L-am întrebat dacă îmi poate doborî recordul mondial. Știți ce mi-a răspuns?”
Parteneri
Româncă BĂTUTĂ brutal, pe stradă, în Italia. Motivul este NECUNOSCUT
Mediafax.ro
Româncă BĂTUTĂ brutal, pe stradă, în Italia. Motivul este NECUNOSCUT
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Prezentatoarea PROTV este insarcinata!!! Si asta nu e toata surpriza, S-a si casatorit departe de Romania
Redactia.ro
Prezentatoarea PROTV este insarcinata!!! Si asta nu e toata surpriza, S-a si casatorit departe de Romania
Autoritățile elvețiene au oferit noi detalii despre Vlad Bălțățeanu: Suspectul nu s-a predat. Unde a fost prins acesta
Kanald.ro
Autoritățile elvețiene au oferit noi detalii despre Vlad Bălțățeanu: Suspectul nu s-a predat. Unde a fost prins acesta
POLITIC
Siegfried Mureșan în plenul Parlamentului, București, 30 septembrie 2026. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Politică
08:52
Siegfried Mureșan îl atacă pe Sorin Grindeanu și acuză PSD că nu a vrut niciodată să voteze „un guvern serios”
Președintele Nicușor Dan, îmbrăcat la costum, de la tribuna Președinției, vorbește și explică ceva arătând cu mâinile, iar în spate are un fundal albastru al Administrației Prezidențiale, București, 22 octombrie 2025
Politică
08:02
Nicușor Dan dă vina pe criza politică pentru faptul că nu a publicat raportul anulării alegerilor din 2024: „Era unul dintre primele trei lucruri de care mă ocupam”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct
Fanatik.ro
„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Știri Externe
14:52
Cum arată cea mai scumpă găină din lume,„Lamborghini-ul păsărilor de curte”. Prețul ajunge și la 5.000 de dolari
Știri România
14:50
Expoziția „Moștenirea Tradiției”: cum îmbină designerul Dragoș Dogaru motivele Art Deco și meșteșugurile textile din București la ARCUB
Știri România
14:43
Ryan Reynolds, David Popovici și liderii economiei globale, pe aceeași scenă la București. Concluziile Impact SEE’26
Cultură și Vacanțe
14:30
Muzeul Cazinoului din Constanța, reușită importantă: finalist în competiția European Museum Academy Awards 2026
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
30 sept.
Când primesc pensionarii biletele de tren cu 50% reducere pentru anul 2027 și ce se întâmplă cu cele din 2026 rămase nefolosite
Știri Externe
10:22
Cine este pilotul zborului spre Tel Aviv care a salvat 174 de pasageri cu un singur gest, după ce a fost înjunghiat. Filmul tentativei de deturnare a avionului FlyDubai
Lifestyle
30 sept.
Acoperământul Maicii Domnului - 1 octombrie. Ce tradiții se respectă de Pocroave și ce semnficație are această sărbătoare
Știri România
07:00
Tragerile loto din 1 octombrie 2026. Report de peste 2,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Sfantul Ciprian și Iustina
Lifestyle
14:31
Mesaje de Sfântul Ciprian 2026. Cele mai frumoase urări și felicitări de Sfântul Ciprian
Persoana inspectează radiatorul pentru a se asigura că căldura este gata pentru sezonul de încălzire
Lifestyle
12:40
Fă asta înainte să pornești căldura. Trucul de un minut pentru calorifere care te poate ajuta să economisești bani
Trenul în peronul gării, în timpul perioadei „Golden Hour”, sub lumină aurie
Cultură și Vacanțe
12:32
Cum arată cele mai frumoase 7 gări din lume în 2026. Arhitectura spectaculoasă care transformă o simplă călătorie într-o experiență memorabilă
pasager dintr-un avion care savurează o masă caldă la bord, pe o masă pliantă
Cultură și Vacanțe
11:14
De la homar și șampanie la „senvișuri uscate”: cum s-a transformat mâncarea din avion în ultimul secol
Peisajul templului Enryakuji de pe Muntele Hiei
Lifestyle
09:25
Un călugăr de 31 de ani a intrat într-o izolare totală de 12 ani. Nu va avea niciun contact cu lumea exterioară până în 2038
Magiun de prune fără zahăr la borcan
Lifestyle
29 sept.
Cum faci magiun de prune fără zahăr - reţetă tradiţională
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Lifestyle
23 sept.
De ce să pui un burete în sertarul cu legume al frigiderului
Verigheta pe mâna stângă
Lifestyle
25 sept.
De ce se poartă verigheta pe mâna stângă
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
Amy Behrens, directoarea Muzeului de Artă Maryhill Sursa foto Facebook : Maryhill Museum of Art
InterviuExclusiv
Știri România
13:00
Amy Behrens, directoarea muzeului de artă din Statele Unite inaugurat de regina Maria în 1926: „A stabilit o legătură autentică între noi și România”
Statul plateste pentru spitalizare de 4 ori mai mult
Știri România
12:19
Statul cheltuiește pe spitalizare de 4 ori mai mult decât pe prevenție, deși bugetul Sănătății s-a dublat
Persoane in varsta merg in fata sediului Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, in timpul unei conferinte de presa pe tema recalcularii pensiilor, vineri, 30 august 2024
Știri România
12:11
România îmbătrânește accelerat. Peste 3,9 milioane de români au depășit vârsta de 65 de ani
Focar de hepatita A la Brasov
Știri România
09:54
Focare de hepatită A în Brașov, la copii între 1 și 9 ani, dar cifrele raportate sunt mici, „față de câte cazuri au fost în realitate”, spune un medic infecționist
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu