Google spune că cel mai nou AI al său, Gemini 4 Argon, e prea periculos pentru a fi lansat publicului larg

Google a prezentat astăzi noul său model AI avansat (N.R. „Frontier”), numit Gemini 4 Argon. Acesta e descris de Koray Kavukcuoglu, arhitect-șef AI și vicepreședinte senior la Google DeepMind, drept un model care oferă „performanță de vârf în fluxurile de lucru complexe, precum ingineria software, activități corporate precum cele juridice și financiare, și apărarea cibernetică”.

Acces limitat la Gemini 4 Argon

Accesul este deocamdată limitat la un „set de agenți AI de apărare cibernetică de încredere”, iar Google colaborează cu guvernul SUA în „procesul voluntar de acces la acest model înainte de lansare”, conform declarațiilor lui Kavukcuoglu.

Modelul Gemini 4 Argon este deja utilizat în fluxurile interne de lucru ale Google, contribuind la sarcini precum migrarea la scară largă a bazelor de cod.

Potrivit The Verge, compania a prezentat un grafic detaliat care arată cum Gemini 4 depășește performanțele modelelor concurente dezvoltate de OpenAI și Anthropic.

Măsuri stricte de siguranță pentru Gemini 4 Argon

Recent, comunitatea AI de pe platforma X a discutat intens despre presupuse scurgeri de informații legate de performanțele noului model.

Google își propune să implementeze măsuri stricte de siguranță înainte de lansarea completă a modelului, inclusiv protecții împotriva utilizării abuzive și a atacurilor de tip „prompt injection”, precum și monitorizarea eventualelor aliniamente greșite.

Această lansare are loc la doar o zi după conferința DevDay a OpenAI, unde compania a prezentat agentul Dots AI și modelul GPT-6.1 Sol AI.